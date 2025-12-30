Prev
આ છે LIC ની સૌથી પાવરફુલ સ્કીમ્સ, પૈસાની સુરક્ષાની સાથે મળે છે શાનદાર રિટર્ન

LIC most powerful schemes: જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારી બચત સુરક્ષિત રહે અને લાંબા સમય સુધી સારૂ રિટર્ન પણ મળે તો એલઆઈસીની પોપુલર પોલિસીઝ આ લક્ષ્યને પૂરુ કરી શકે છે. LIC ની આ યોજના રોકાણકારોને નાણાકીય સુરક્ષાની સાથે-સાથે આકર્ષક રિટર્ન પણ આપે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:39 AM IST

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ  (LIC) પોતાની વિશ્વાસપાત્ર પોલિસીઝ માટે જાણીતી છે. 2025મા LIC એ કેટલીક નવી યોજનાઓ અને ઘણી લોકપ્રિય યોજનાને આગળ વધારી છે, જે રોકાણકારોને સુરક્ષા અને શાનદાર રિટર્ન બંનેનું સંતુલન આપે છે. જો તમે તમારી બચત સુરક્ષિત રાખવા ઈચ્છો છો અને લાંબા સમયગાળામાં સારી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો LIC ની આ યોજનાઓ તમારા માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે.

LIC Bima Kavach
આ એક ઉચ્ચ-કવર ટર્મ વીમા યોજના છે, જે 2025 ના અંતમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. બીમા કવચ ₹2 કરોડ કે તેથી વધુ સુધીની વીમા રકમ ઓફર કરે છે, અને તે 100 વર્ષની ઉંમર સુધી કવરેજ પૂરું પાડે છે. આ યોજના ખાસ કરીને એવા પરિવારો માટે સારી છે જેઓ મજબૂત જીવન સુરક્ષા અને નોંધપાત્ર ભવિષ્યના લાભો ઇચ્છે છે.

LIC New Jeevan Shanti Policy
LIC New Jeevan Shanti યોજના નિવૃત્તિ માટે એક શાનદાર પેન્શન વિકલ્પ છે. તેમાં તમે એક સાથે રોકાણ કરી આજીવન પેન્શન મેળવી શકો છો. આ યોજનામાં મિનિમમ રોકાણ 1.5 લાખ છે, પરંતુ તમે તમારી ક્ષમતા અનુસાર રોકાણ કરી શકો છો. રોકાણકારોને પાંચ વર્ષના લોક-ઇન પીરિયજ બાદ તમારા રોકાણના આધારે માસિક પેન્શન શરૂ થઈ જાય છે, જેટલું વધુ રોકાણ, એટલું વધુ પેન્શન, જેનાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં આર્થિક સુરક્ષાની ખાતરી થાય છે.

LIC Jeevan Anand Policy
LIC જીવન આનંદ પોલિસી સામાન્ય વ્યક્તિ માટે શાનદાર વિકલ્પ છે, જેમાં પ્રીમિયમ વધુ ભરવું પડતું નથી. ઉદાહરણ માટે 35 વર્ષની ઉંમરમાં 5 લાખ રૂપિયાના સમ એશ્યોર્ડ પર 35 વર્ષની પોલિસી લેવા પર વર્ષે લગભગ 16300 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ આપવું પડશે. મહિને આશરે 1400 રૂપિયા. આ દરમિયાન કુલ ₹5.70 લાખ જમા થશે, પરંતુ મેચ્યોરિટી પર બોનસ સહિત લગભગ 25 લાખની રકમ મળશે. સાથે ટેક્સમાં છૂટ પણ ઉપલબ્ધ છે.

LIC Jeevan Shiromani Policy
LIC જીવન શિરોમણિ પોલિસી તે લોકો માટે છે જે ઉચ્ચ આવક ધરાવે છે અને સુરક્ષિત રોકાણની સાથે સારૂ રિટર્ન ઈચ્છે છે. આ એક બિન-લિંક્ડ અને વ્યક્તિગત જીવન વીમા યોજના છે, જેમાં ઓછા સમયમાં રોકાણ કરી લાંબા સમય સુધી લાભ ઉઠાવી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો તમે 30 વર્ષની ઉંમરમાં 20 વર્ષની પોલિસી લો છો અને 1 કરોડ રૂપિયાનો સમ એશ્યોર્ડ પસંદ કરો છો તો વાર્ષિક પ્રીમિયમ લગભગ 7.59 લાખ હશે, જેને 16 વર્ષ સુધી ચુકવવું પડશે.

LIC યોજનાના ફાયદા
LIC ની આ સ્કીમ માત્ર રિટર્ન આપવા માટે નથી, પરંતુ જીવન સુરક્ષા, ટેક્સ લાભ અને લાંબાગાળાના નાણાકીય પ્લાનિંગનો હિસ્સો છે. સામાન્ય રીતે એલઆઈસીની પરંપરાગત યોજનાઓમાં તમારૂ પ્રીમિયમ જમા થઈ, સમય-સમય પર બોનસ મળી શકે છે. પરંતુ રોકાણ પહેલા તમારી ઉંમર, લક્ષ્ય અને જોખમને સમજી યોજના પસંદ કરવી જરૂરી છે.
 

