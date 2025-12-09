Prev
બાળકોના અભ્યાસની ચિંતા થઈ જશે ખતમ! દરરોજ 150 રૂપિયા બચાવી તૈયાર થઈ જશે 19 લાખનું ફંડ, આ છે પ્લાન

LIC Money Back Plan: LICનો 'ન્યૂ ચિલ્ડ્રન્સ મની બેક પ્લાન' એક નોન-લિંક્ડ, પાર્ટિસિપેટિંગ, વ્યક્તિગત જીવન વીમા મની બેક પ્લાન છે. તમે આ યોજના તમારા 0 થી 12 વર્ષની વયના બાળક સાથે શરૂ કરી શકો છો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:40 PM IST

LIC Policy: મિડલ ક્લાસ હોય કે અપર મિડલ ક્લાસ પરિવાર હોય... જ્યારે વાત બાળકોના અભ્યાસના ખર્ચ અને લગ્નના ખર્ચની આવે છે તો ચિંતા થવી વ્યાજબી છે. પરંતુ દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની તમારી આ ચિંતા દૂર કરી શકે છે. લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (LIC) ની પાસે એક એવો પ્લાન છે, જે તમારા બાળકોના ઉચ્ચ અભ્યાસના ખર્ચની ચિંતા દૂર કરી શકે છે. LICના આ પ્લાન હેઠળ તમે માત્ર 150 રૂપિયાનું દરરોજ રોકાણ કરી 19 લાખ રૂપિયા સુધીનું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો.

શું છે આ પોલિસી?
LIC ની આ પોલિસીનું નામ ચિલ્ડ્રેન્સ મની બેક પ્લાન છે. આ એક નોન-લિંક્ડ પાર્ટિસિપેટિંગ, વ્યક્તિગત, લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સ મની બેક સ્કીમ છે. બાળકની ઉંમર 0થી 12 વર્ષ સુધી તમે આ સ્કીમની શરૂઆત કરી શકો છો.

કઈ રીતે તૈયાર થશે 19 લાખ રૂપિયાનું ફંડ?
જો તમે બાળકના જન્મ સાથે આ પ્લાન લીધો છે અને દરરોજ 150 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું છે તો તમારે મહિને 4500 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. આ રકમ એક વર્ષમાં 55000 રૂપિયા થશે. એટલે કે આગામી 25 વર્ષમાં તમને આશરે 14 લાખ રૂપિયાનું ફંડ મળશે. આ પોલિસીમાં મેચ્યોરિટી વ્યાજ અને બોનસ જોડી દેવામાં આવે તો આ રકમ 19 લાખ રૂપિયા થઈ જશે.

પ્રીમિયમનો નિયમ
તમે તમારી સુવિધા પ્રમાણે પ્રીમિયમ ટાઇમ પસંદ કરી શકો છો. ન્યૂ ચિલડ્રેન્સ મની બેક પ્લાનનું પ્રીમિયમ વાર્ષિક, 6 મહિને, 3 મહિને કે દર મહિને આપી શકાય છે.

ક્યારે મળશે પૈસા પરત?
ન્યૂ ચિલ્ડ્રેન્સ મની બેક પ્લાન હેઠળ તમારા બાળકની ઉંમર 18, 20, 22 અને 25 વર્ષ થવા પર મની બેક મળશે. પ્લાન પ્રમાણે 18થી 22 વર્ષની ઉંમર સુધી તમારા રોકાણની 20-20% રકમ મળશે. બાકી 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 ટકા રકમ મળી જશે. જ્યારે બાળકની ઉંમર 25 વર્ષ થઈ જશે, તો સમ એશ્યોર્ડ બોનસની સાથે મળશે.

તમે કેટલું રોકાણ કરી શકો છો?
એલઆઈસીની ચિલ્ડ્રન મની બેક પોલિસી માટે લઘુત્તમ રોકાણ મર્યાદા ₹1 લાખ છે. મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા નથી. પોલિસીની પાકતી મુદત 25 વર્ષ છે.

મૃત્યુ લાભ શું છે?
જો પોલિસીધારક પોલિસીની પાકતી મુદત પહેલાં મૃત્યુ પામે છે, તો નોમિનીને ચૂકવેલ પ્રીમિયમના 105% કે તેથી વધુ રકમ મળશે, બધી કપાત પછી.

શું આ પોલિસી સામે લોન ઉપલબ્ધ છે?
આ પોલિસી ખરીદ્યાના બે વર્ષ પછી લોન લઈ શકાય છે, ચોક્કસ શરતોને આધીન. આ પોલિસી બાળકોના શિક્ષણ, લગ્ન અને અન્ય જરૂરિયાતો માટે લાભો પૂરા પાડે છે.

LIC PlanLIC new children Money Back Plan

