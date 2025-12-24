માત્ર એક વાર રોકાણ... અને દર મહિને 12,000 રૂપિયાનું પેન્શન; શું તમે આ શાનદાર પેન્શન સ્કીમ વિશે જાણો છો?
Pension Plan: નિવૃત્તિ પછી ઘણા લોકોને પેન્શનની ચિંતા હોય છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે નોકરી દરમિયાન જ એવી યોજનાઓમાં રોકાણ કરે છે, જેનાથી તેમને નિવૃત્તિ પછી અમુક રકમ મળતી રહે, જે તેમના વૃદ્ધાપકાળમાં મદદરૂપ સાબિત થાય. અમે અહીં એક ખાસ પેન્શન પ્લાન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જેમાં એકવાર રોકાણ કરીને તમે જીવનભર પેન્શન મેળવી શકો છો.
LIC Pension Plan: આજની ભાગદોડ ભરી જિંદગીમાં કમાણી સાથે બચત કરવી પણ એટલી જ જરૂરી છે. ઘણા લોકો આ માટે વિવિધ પ્રકારના રોકાણો કરે છે, જેમાં શેરબજાર, બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ અને સોના-ચાંદીની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે. જે લોકો નિવૃત્તિ પછીનું જીવન કોઈપણ આર્થિક તકલીફ વગર જીવવા માંગે છે, તેઓ પેન્શન સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. અહીં અમે તમને એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં માત્ર એક જ વાર રોકાણ કરીને તમે આજીવન પેન્શન મેળવી શકો છો. આ પેન્શન પ્લાન કોઈ બેંકનો નહીં, પરંતુ દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની LIC (Life Insurance Corporation) નો છે. અમે અહીં વાત કરી રહ્યા છીએ LIC Saral Pension Plan (LIC Saral Pension Plan) વિશે....
એલઆઈસી સરળ પેન્શન પ્લાન (LIC Saral Pension Plan)
LIC ની સરલ પેન્શન યોજના નિવૃત્તિ પછીના જીવન માટે એક અનોખી યોજના છે. આ યોજના હેઠળ તમે વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્ત રીતે એકસાથે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. એકવાર તમે આ યોજનામાં રોકાણ કરી લો, પછી તમારે તમારા વૃદ્ધાવસ્થા વિશે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, અને તમને માસિક પેન્શન મળશે. આ સરલ પેન્શન યોજનામાં રોકાણ કરવા માટેની વય મર્યાદા 40 થી 80 વર્ષ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે 40 થી 80 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે ગમે ત્યારે આ યોજનામાં રોકાણ કરી શકો છો. આ LIC તરફથી ગેરંટીકૃત પેન્શન યોજના છે, જે વૃદ્ધાવસ્થામાં નાણાકીય તણાવ દૂર કરી શકે છે. વધુમાં, આ યોજનામાં મૃત્યુ લાભનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જો પોલિસીધારકનું મૃત્યુ થાય છે, તો રોકાણની રકમ તેમના નોમિનીને પરત કરવામાં આવશે.
આ રીતે કરી શકો છો રોકાણ
આ યોજનાની વિગતો મુજબ, 'સરળ પેન્શન પ્લાન' માં તમે ઓછામાં ઓછી ₹12,000 વાર્ષિક એન્યુઈટી (Annuity) ખરીદી શકો છો. જોકે, આ સ્કીમમાં રોકાણની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી. તમે જેટલું ઈચ્છો તેટલું વધુ રોકાણ કરી શકો છો. તે મુજબ તમને પેન્શનની રકમ મળશે. આ રોકાણ કર્યા પછી તમે સ્થાપિત નિયમોના આધારે પેન્શન મેળવી શકો છો. આ LIC પોલિસી ખરીદવાથી તમને લોન પણ મળે છે.
દર મહિને 12,000 નું પેન્શન
LIC કેલ્ક્યુલેટર મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિ 42 વર્ષની ઉંમરે ₹30 લાખની એન્યુઈટી ખરીદે છે, તો તેને દર મહિને ગેરંટીડ ₹12,388નું પેન્શન મળશે. એટલે કે, જો તમે એકસાથે ₹30 લાખનું રોકાણ કરો છો, તો તમને જીવનભર દર મહિને 12 હજારથી વધુની રકમ પેન્શન તરીકે મળતી રહેશે. આ પ્લાન વિશે વધુ માહિતી માટે તમે LIC ની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા તમારા એજન્ટનો સંપર્ક કરી શકો છો.
