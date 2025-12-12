Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

LICએ અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીમાં વેચ્યો હિસ્સો, 3.89 કરોડ શેર વેચ્યા

Sell Stake: દેશની સરકારી વીમા કંપની, LICએ અદાણી ગ્રુપની એક મોટી કંપનીમાં પોતાનો હિસ્સો ઘટાડ્યો છે. વીમા કંપનીએ પોતાનો હિસ્સો 9 ટકાથી ઘટાડીને 7 ટકા કર્યો છે. 2 ટકા હિસ્સો વેચી દીધો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:49 PM IST

Trending Photos

LICએ અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીમાં વેચ્યો હિસ્સો, 3.89 કરોડ શેર વેચ્યા

Sell Stake: LICએ અદાણી ગ્રુપની મોટી કંપનીમાં થોડોક હિસ્સો વેચી દીધો છે. હિસ્સો 2 ટકા ઘટાડીને 7 ટકા કર્યો છે. LICએ શુક્રવાર, 12 ડિસેમ્બરના રોજ એક્સચેન્જ સાથે આ માહિતી શેર કરી હતી.

3.89 કરોડ શેરનું વેચાણ

Add Zee News as a Preferred Source

LIC એ અદાણી ગ્રુપની કંપની, અદાણી પોર્ટ્સના 3.89 કરોડ શેર વેચ્યા છે, જે કંપનીના કુલ હિસ્સાના 2.007 ટકા છે. આ વેચાણ 11 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર દરમિયાન ખુલ્લા બજારમાં થયું હતું. વેચાણ પહેલાં, LIC પાસે અદાણી પોર્ટ્સમાં 9.35 ટકા હિસ્સો હતો, જે કુલ 19.75 કરોડ શેર ધરાવે છે.

અદાણી પોર્ટ્સમાં 15.86 કરોડ શેર

હિસ્સાના વેચાણ પછી, LICનો કુલ હિસ્સો ઘટીને 73.43 ટકા થઈ ગયો છે. LIC હવે અદાણી પોર્ટ્સમાં 15.86 કરોડ શેર ધરાવે છે.

દસ વર્ષમાં 528 ટકાનો વધારો

આ વર્ષે, અદાણી પોર્ટ્સે પોઝિશનલ રોકાણકારોને 24 ટકા વળતર આપ્યું છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 3 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. અદાણી પોર્ટ્સના શેરમાં પાંચ વર્ષમાં 225 ટકા અને દસ વર્ષમાં 528 ટકાનો વધારો થયો છે.

7 અદાણી કંપનીઓમાં LICનો હિસ્સો

સપ્ટેમ્બરના શેરહોલ્ડિંગ મુજબ, LIC અદાણી ગ્રુપની સાત લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં હિસ્સો ધરાવે છે. તેનો સૌથી મોટો હિસ્સો SCCમાં છે. તે અદાણી પોર્ટ્સમાં 7.73 ટકા, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝમાં 4.16 ટકા, અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સમાં 3.42 ટકા, અદાણી ગ્રીન એનર્જીમાં 1.30 ટકા, અદાણી ટોટલ ગેસમાં 6.02 ટકા, ACCમાં 9.95 ટકા અને અંબુજા સિમેન્ટમાં 7.31 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
sell stakeLIC Stake in Adani groupGujarati NewsAdani GroupAdani Group newsstock market newsshare market

Trending news