2 દિવસમાં LICના ડુબી ગયા 11460 કરોડ, આ કંપનીના કારણો રોકાણકારો પરેશાન, શેર 14% ઘટ્યો
Shares Fell: આ કંપનીના શેરના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને 72,300 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. કંપનીમાં મુખ્ય રોકાણકાર LICને 11,460 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
Shares Fell: નવું વર્ષ ITC રોકાણકારો માટે સારું રહ્યું નથી. ફક્ત બે દિવસમાં, FMCG કંપનીના શેરના ભાવમાં 14 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જે ત્રણ વર્ષમાં તેના સૌથી લોઅર લેવલે પહોંચી ગયો છે. ITCના શેરના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને 72,300 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. LIC ને 11,460 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. LIC કંપનીમાં મુખ્ય રોકાણકાર છે. ITCના શેરમાં ઘટાડા પાછળનું કારણ સરકારનો તમાકુ પર ટેક્સ વધારવાનો નિર્ણય છે.
કંપનીમાં 15.86% હિસ્સો ધરાવે છે LIC
સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર સુધીમાં રાજ્યની માલિકીની વીમા કંપની ITCમાં 15.86 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. LIC કુલ 1,98,58,07,233 કરોડ શેર ધરાવે છે. બે દિવસમાં ITCના શેરમાં 14 ટકાના ઘટાડાથી LICને 11,460 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
ITCના શેરમાં ભારે ઘટાડો
ગુરુવારે ITCના શેરમાં શરૂઆતમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. ગુરુવારે આ બ્લુ-ચિપ શેર વધુ 5 ટકા ઘટ્યો, જે NSE પર 345.25 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ટેક્સના આંચકાથી ITC શેર્સ પ્રભાવિત
બુધવારે મોડી રાત્રે, નાણા મંત્રાલયે જાહેરાત કરી કે એક્સાઇઝ ડ્યુટી 2,050 રૂપિયાથી 8,500 રૂપિયા પ્રતિ 1,000 સિગારેટ (લંબાઈના આધારે) સુધીની છે. આ દર 1 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે. એક્સપર્ટના મતે, આ સરકારના નિર્ણયને પગલે, સિગારેટ કંપનીઓએ હવે પ્રતિ સિગારેટ 2 રૂપિયાથી 5 રૂપિયા સુધીનો ભાવ વધારવો પડશે.
