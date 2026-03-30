મોબાઇલ નેટવર્કની જેમ, તમારું બેંક ખાતું પણ થશે સ્વિચ, RBIની મોટી તૈયારી

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessમોબાઇલ નેટવર્કની જેમ, તમારું બેંક ખાતું પણ થશે સ્વિચ, RBIની મોટી તૈયારી

Bank Account Switch: RBI પેમેન્ટ્સ સ્વિચિંગ સર્વિસ (PaSS) નામની એક નવી સિસ્ટમ વિકસાવી રહી છે. બેંક એકાઉન્ટ સ્વિચ કરવું હવે મોબાઇલ નેટવર્ક પોર્ટેબિલિટી જેવું જ હશે. હાલમાં, મોટાભાગના બેંક ગ્રાહકો માટે બેંક એકાઉન્ટ સ્વિચ કરવું એક જટિલ પ્રક્રિયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:37 PM IST
Trending Photos

Bank Account Switch: પેમેન્ટ્સ વિઝન 2028 હેઠળ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ગ્રાહકોને વધુ સારી બેંકિંગ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે એક મોટી યોજના પર કામ કરી રહી છે. બેંક એકાઉન્ટ સ્વિચ કરવું હવે મોબાઇલ નેટવર્ક પોર્ટેબિલિટી જેવું જ હશે. વધુમાં, RBI છેતરપિંડીથી રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા અને ક્રોસ-બોર્ડર પેમેન્ટ ફ્રેમવર્કની કાર્યક્ષમતા સુધારવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

બેંક એકાઉન્ટ સ્વિચ કરવાનું સરળ બનશે

Add Zee News as a Preferred Source

RBI પેમેન્ટ્સ સ્વિચિંગ સર્વિસ (PaSS) નામની એક નવી સિસ્ટમ વિકસાવી રહી છે. આ પ્લેટફોર્મ એક કેન્દ્રીય હબ તરીકે કાર્ય કરશે જ્યાં ગ્રાહકો તેમના તમામ ચુકવણી આદેશો એક જ જગ્યાએ જોઈ અને નિયંત્રિત કરી શકશે. વધુમાં, તેઓ આ સૂચનાઓને એક બેંકથી બીજી બેંકમાં સરળતાથી ટ્રાન્સફર કરી શકશે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકો તેમના બેંક એકાઉન્ટ્સ સરળતાથી પોર્ટ કરી શકશે. આ મોબાઇલ નંબર બદલ્યા વિના નેટવર્ક બદલવા જેવું જ હશે. 

નાણાકીય મુશ્કેલી વિના બેંકો સ્વિચ કરી શકશે

ગ્રાહકો હવે કોઈપણ નાણાકીય મુશ્કેલી વિના બેંકો સ્વિચ કરી શકશે. હાલમાં, મોટાભાગના બેંક ગ્રાહકો માટે બેંક ખાતા બદલવાની પ્રક્રિયા જટિલ છે. એકવાર કોઈ ખાતું પગાર, સબસિડી, EMI અને વીમા જેવી સેવાઓ સાથે જોડાયેલ હોય, તો અસંખ્ય સ્વચાલિત ચુકવણીઓને કારણે તેને બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવું મુશ્કેલ બની જાય છે.

આ ઉપરાંત, આંતરરાષ્ટ્રીય ચુકવણી પ્રણાલીમાં સુધારો કરવાની યોજના છે. ઝડપી, સસ્તા અને પારદર્શક ક્રોસ-બોર્ડર વ્યવહારો સુનિશ્ચિત કરવા માટે RBI હાલના નિયમો અને તકનીકી અવરોધોની સમીક્ષા કરી રહી છે. સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC) ના વિસ્તરણથી વૈશ્વિક ચુકવણીઓને વધુ સરળ બનાવવાની પણ અપેક્ષા છે.

ઈ-ચેક

ચેક અંગે, RBI એ જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ડિઝાઇન અને સુરક્ષા સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવાની યોજનાઓ ચાલી રહી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ચેક પણ રજૂ કરવામાં આવશે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક અનુસાર, ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ચેક રજૂ કરવાની શક્યતા શોધવામાં આવશે. RBI હવે અનધિકૃત વ્યવહારોને સંબોધવા માટે "વહેંચાયેલ જવાબદારી" અભિગમ પર કામ કરી રહી છે.

RBI એ જણાવ્યું હતું કે અનધિકૃત ડિજિટલ ચુકવણી વ્યવહારોથી ઉદ્ભવતી જવાબદારી ગ્રાહકની બેંક (જારી કરનાર બેંક) અને લાભાર્થીની બેંક બંને દ્વારા વહેંચવામાં આવશે. RBI એક એવી સુવિધા રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે જે તમને કોઈપણ ડિજિટલ ચુકવણી મોડ પર વ્યવહારોને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરવાની મંજૂરી આપશે, જેમ કે કાર્ડ નિયંત્રણો આજે કાર્ય કરે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
RBIpayments vision 2028BANK ACCOUNTRBI newsbank newsGujarati NewsBusiness News

Trending news