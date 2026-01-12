Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સરકારી કંપનીના IPOમાં રોકાણ માટે લાગી લાઈન! 46% નફાના સંકેતો, હવે લિસ્ટિંગ પર ફસાયો પેચ!

Government Company IPO: ગ્રે માર્કેટના મજબૂત પ્રીમિયમ અને કંપનીના પ્રોફાઇલને ધ્યાનમાં રાખીને, લિસ્ટિંગને લઈને જોરદાર ઉત્સાહ છે. બધાની નજર હવે લિસ્ટિંગ તારીખ અંગે એક્સચેન્જના અંતિમ નિર્ણય પર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:35 PM IST

Government Company IPO: ભારત કોકિંગ કોલ (BCCL) IPO અંગે રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યું છે. જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી તે લિસ્ટિંગ હવે થોડી મોડી થઈ શકે છે. 15 જાન્યુઆરીએ શેરબજાર બંધ થવાથી IPO પ્રક્રિયા પર અસર થવાની ધારણા છે. 

આનાથી BCCLના શેરબજારમાં પ્રવેશ તેની નિર્ધારિત તારીખથી વધુ વિલંબિત થઈ શકે છે, જોકે આ વાતની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 10.6 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે, જે દર્શાવે છે કે IPO બે દિવસમાં લગભગ 34 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.

કારણ શું છે?

અહેવાલો અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓને કારણે BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ 15 જાન્યુઆરીએ બંધ રહેશે. આ દિવસ ફક્ત બજાર બંધ નથી, પરંતુ તેને સેટલમેન્ટ હોલિડે પણ માનવામાં આવશે. પરિણામે, IPO સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યો, જેમ કે રિફંડ પ્રોસેસિંગ અને ડીમેટ એકાઉન્ટ્સમાં શેર ક્રેડિટ, સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. સામાન્ય રીતે, IPO બંધ થયા પછી આ પગલાં એક સેટ ક્રમમાં પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ વચ્ચે રજા આ ચક્રને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.

કામચલાઉ લિસ્ટિંગ તારીખ: 16 જાન્યુઆરી

BCCL IPO માટે કામચલાઉ લિસ્ટિંગ તારીખ 16 જાન્યુઆરી હતી, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે લિસ્ટિંગ 19 જાન્યુઆરી સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે. જો આવું થાય, તો રોકાણકારોએ ટ્રેડિંગ શરૂ થવા માટે થોડા વધુ દિવસો રાહ જોવી પડી શકે છે. જો કે, એક્સચેન્જ કે કંપની તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, તેથી રોકાણકારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

મજબૂત સબ્સ્ક્રિપ્શન

ભારત કોકિંગ કોલના IPOએ પહેલાથી જ રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ઉત્સાહ પેદા કર્યો છે અને મજબૂત સબ્સ્ક્રિપ્શન મેળવ્યા છે. કંપનીનો IPO આજે તેના બીજા દિવસે લગભગ 33.89 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. મજબૂત ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ અને કંપનીની પ્રોફાઇલને જોતાં, લિસ્ટિંગને લઈને નોંધપાત્ર ઉત્સાહ છે. બધાની નજર હવે લિસ્ટિંગ તારીખ અંગે એક્સચેન્જના અંતિમ નિર્ણય પર છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

