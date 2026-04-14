એશિયાના સૌથી અમીર પરિવારોની યાદી જાહેર, અંબાણી પરિવાર ફરી નંબર-1; જાણો 2026માં કેટલી વધી સંપત્તિ
Asia's Richest Families List: આજે આખી દુનિયા આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AIની વાત કરી રહી છે. AIએ આપણી જિંદગીમાં ઘણા બદલાવ લાવ્યા છે. તેના દ્વારા આપણા ઘણા કામો ચપટી વગાડતા પૂરા થઈ જાય છે. એવામાં એશિયાના અનેક મોટા બિઝનેસ પરિવારો શાંતિથી એવા સેક્ટર્સમાંથી રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે જે AIને સપોર્ટ કરે છે, જેમ કે મેટલ, ચિપ્સ, બેન્કિંગ અને પ્રોપર્ટી. પરંપરાગત બિઝનેસમાં પણ તેમની કમાણી ઝડપથી વધી રહી છે.
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ અનુસાર, 2026માં એશિયાના ટોપ-10 સૌથી અમીર પરિવારોની કુલ સંપત્તિમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા કે ડેટા સેન્ટર, ઉર્જા અને કાચા માલની વધતી માંગ છે. આ સાથે હોંગકોંગના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં પણ સુધારો જોવા મળ્યો છે, જેનાથી આ પરિવારોની સંપત્તિમાં વધુ વધારો થયો છે.
અંબાણી પરિવાર સૌથી આગળ
નોંધનીય છે કે, આ યાદીમાં પહેલા નંબરે અંબાણી પરિવાર છે. તેમની કુલ સંપત્તિ જાણીને તમે ચોંકી જશો. વાત તેમની કુલ સંપત્તિ કરવામાં આવે તો લગભગ 89.7 બિલિયન ડોલર છે. ભારતીય રૂપિયામાં 7.4 લાખ કરોડ રૂપિયા થાય છે. તેમની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉર્જા, ટેલિકોમ, રિટેલ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસમાં ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. મુકેશ અંબાણીએ AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આગામી 7 વર્ષમાં 120 બિલિયન ડોલર (લગભગ 10 લાખ કરોડ રૂપિયા) સુધીના રોકાણની યોજના પણ જણાવી છે.
ક્વોક પરિવાર બીજા નંબરે
હવે વાત કરીએ કે બીજા સ્થાન પર કોણ છે, તો બીજા સ્થાને ક્વોક પરિવાર છે, જેમની સંપત્તિ 50.2 બિલિયન ડોલર (લગભગ 4.15 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે. તેમનો બિઝનેસ હોંગકોંગના રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલો છે, જ્યાં હવે સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
લી પરિવાર ત્રીજા નંબરે
ત્રીજા નંબરે સેમસંગનો લી પરિવાર છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 45.5 બિલિયન ડોલર (લગભગ 3.78 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે. સેમિકન્ડક્ટર અને સ્માર્ટફોનના ક્ષેત્રમાં સેમસંગની મજબૂત પકડ છે. AI અને રોબોટિક્સ પર ફોકસ કરવાથી તેમનો ગ્રોથ સતત ચાલુ છે.
ચેરાવનોન્ટ પરિવારનો ગ્લોબલ વિસ્તાર
44.8 બિલિયન ડોલર (લગભગ 3.72 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ સાથે ચેરાવનોન્ટ પરિવાર ચોથા સ્થાને છે. તેમનું 'ચારાએન પોકફેન્ડ ગ્રુપ' ફૂડ, રિટેલ અને ટેલિકોમ જેવા અનેક સેક્ટરમાં કામ કરે છે. કંપનીએ એશિયાના ઘણા દેશોમાં નવા સ્ટોર્સ ખોલવાની યોજના પણ બનાવી છે.
ઝાંગ પરિવારને એલ્યુમિનિયમથી ફાયદો
ઝાંગ પરિવારની સંપત્તિ 44.7 બિલિયન ડોલર (લગભગ 3.71 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે, જે તેમની કંપની 'China Hongqiao Group' સાથે જોડાયેલી છે. AI, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને રિન્યુએબલ એનર્જીમાં એલ્યુમિનિયમની વધતી માંગને કારણે તેમની કમાણીમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે.
ત્સાઈ પરિવારની સ્થિર કમાણી
તાઈવાનનો ત્સાઈ પરિવાર 34.3 બિલિયન ડોલર (લગભગ 2.85 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ સાથે બેન્કિંગ અને ઇન્શ્યોરન્સ જેવી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસમાંથી સતત નફો કમાઈ રહ્યો છે.
યુવિદયા પરિવાર અને Red Bull
યુવિદયા પરિવારની કુલ સંપત્તિ 32.9 બિલિયન ડોલર (લગભગ 2.73 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે. તેમની બ્રાન્ડ Red Bull એક સ્થાનિક ડ્રિંકમાંથી વૈશ્વિક બ્રાન્ડ બની ગઈ છે અને સતત સારો નફો આપી રહી છે.
હાર્ટોનો પરિવારનો બેન્કિંગ દાવ
ઇન્ડોનેશિયાનો હાર્ટોનો પરિવાર 30.2 બિલિયન ડોલર (લગભગ 2.50 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ સાથે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. 'Bank Central Asia'માં તેમનો હિસ્સો તેમની કમાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
ભારતના મિસ્ત્રી અને જિંદાલ પરિવાર
ભારતનો મિસ્ત્રી પરિવાર 29.5 બિલિયન ડોલર (લગભગ 2.45 લાખ કરોડ)ની સંપત્તિ ધરાવે છે, જે શાપૂરજી પાલોનજી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલ છે. જ્યારે જિંદાલ પરિવાર 29.4 બિલિયન ડોલર (લગભગ 2.44 લાખ કરોડ) સાથે સ્ટીલ, એનર્જી અને સિમેન્ટ જેવા સેક્ટરમાં કાર્યરત છે.
