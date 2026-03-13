બાપ રે.... રિટર્નના મામલામાં જાદુગર નીકળ્યો આ શેર, 1 લાખના બનાવી દીધા 1 કરોડ, રોકાણકારો ખુશ
Stock Market News: શેર બજારમાં ઘણી એવી કંપનીઓ હોય છે, જેની ચર્ચા વધુ થતી નથી. પરંતુ તે રોકાણકારોને જોરદાર રિટર્ન આપે છે. આજે અમે તમને એક એવી કંપની વિશે જણાવીશું જેણે ઈન્વેસ્ટરોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે.
- લોયડ્સ મેટલ્સ એન્ડ એનર્જી કંપનીએ આપ્યું શાનદાર રિટર્ન
- 11 રૂપિયાના શેરની કિંમત 1200 રૂપિયાને પાર
- 1 લાખના પાંચ વર્ષમાં બનાવ્યા 1 કરોડ
Multibagger Stock: ભારતીય શેર બજારમાં કેટલીક એવી કંપનીઓ છે, જેની ચર્ચા થતી નથી પરંતુ લાંબાગાળે રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપે છે. જેમાં રોકાણકારોને મોટી કમાણી કરવાની તક મળે છે.
લોયડ્સ મેટલ્સ એન્ડ એનર્જી આવો એક સ્ટોક બનીને ઉભર્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કંપનીના શેરમાં સતત મજબૂતી જોવા મળી છે અને કિંમતો નવા સ્તર પર પહોંચી છે. જેનાથી તેની ગણતરી બજારના મોટા વેલ્થ ક્રિએટર શેરમાં થવા લાગી છે. આવો આ વિશે જાણીએ.
5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 1 કરોડ
લાંબાગાળામાં લોયડ્સ મેટલ્ટ એન્ડ એનર્જીના સ્ટોકે રોકાણકારોને ચોંકાવનારૂ રિટર્ન આપ્યું છે. માર્ચ 2021મા તેનો ભાવ આશરે 11 રૂપિયાની આસપાસ હતો, જે હવે વધીને 1205 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. આ રીતે આશરે પાંચ વર્ષમાં સ્ટોકે લગભગ 10854 રૂપિયાનું શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે.
આંકડાની વાત કરીએ તો આ તેજીને કારણે જો કોઈ રોકાણકારે તે સમયે કંપનીના શેરમાં 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત અને પોતાના રોકાણને જાળવી રાખ્યું હોત તો આજે તેની વેલ્યુ 1 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી શકી હોત.
2021 બાદ આવી જોરદાર તેજી
કંપનીના શેરમાં અસલી તેજી 2021 બાદ જોવા મળી, જ્યારે તેમાં રોકાણકારોની રૂચિ વધી હતી. ખાસ કરી મે 2024થી જુલાઈ 2025 વચ્ચે આ સ્ટોકે ગતિ પકડી હતી. આ સમયમાં સ્ટોકે આશરે 120 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું હતું. આ દરમિયાન તે 1613.40 રૂપિયાના પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યો હતો.
રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોની પણ મોટી ભાગીદારી
મહારાષ્ટ્રની પ્રમુખ આયરન અને માઇનિંગ કંપનીઓમાં સામેલ આ કંપનીમાં રિટેલ રોકાણકારોની પણ સારી ભાગીદારી છે. ઉપલબ્ધ આંકડા પ્રમાણે કંપનીમાં આશરે 32.5 ટકા ભાગીદારી રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો પાસે છે. તેનો મતલબ છે કે આ શેરમાં આવેલી તેજીનો ફાયદો માત્ર મોટા રોકાણકારોને જ નહીં પરંતુ નાના ઈન્વેસ્ટરોને પણ મળ્યો છે.
શેર બજારમાં કંપનીનું પ્રદર્શન
બીએસઈ પર ગુરૂવાર 12 માર્ચે શેરમાં તેજી આવી હતી. કંપનીના શેર 1205.60 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. કંપનીના માર્કેટ કેપની વાત કરીએ તો તે 65,627.93 કરોડ રૂપિયાનું છે.
