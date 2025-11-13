Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

RBIનો મોટો નિર્ણય, હવે સોના પર જ નહીં, ચાંદી પર પણ લોન લઈ શકશે ગ્રાહક; જાણો નિયમ

Loan on Silver: RBIના નવા નિર્ણય હેઠળ જરૂરિયાતમંદ લોકો તેમના ચાંદીના દાગીના, સિક્કા અથવા અન્ય ચાંદી સંબંધિત વસ્તુઓ ગીરવે મૂકીને બેન્કો અથવા નોન-બેન્કિંગ નાણાકીય સંસ્થાઓ (NBFCs) પાસેથી લોન મેળવી શકશે. આ નિયમ 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:50 PM IST

Trending Photos

RBIનો મોટો નિર્ણય, હવે સોના પર જ નહીં, ચાંદી પર પણ લોન લઈ શકશે ગ્રાહક; જાણો નિયમ

Loan on Silver: જો તમને રૂપિયાની જરૂરત છે, તો હવે તમે ચાંદીના બદલામાં પણ બેન્કમાંથી લોન લઈ શકશો. ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)એ એક મોટો નિર્ણય લેતા ચાંદીના બદલામાં લોન લેવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. અત્યાર સુધી ફક્ત સોના પર જ લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ હતી, પરંતુ હવે જરૂરિયાતમંદ લોકો તેમના ચાંદીના ઘરેણાં, સિક્કા અથવા અન્ય ચાંદી સંબંધિત વસ્તુઓ ગીરવે મૂકીને બેન્ક અથવા નોન-બેન્કિંગ નાણાકીય સંસ્થાઓ (NBFC) પાસેથી લોન લઈ શકશે.

નવા નિયમો 1 એપ્રિલ 2026થી અમલમાં આવશે. ગ્રાહકોને આ સુવિધા કોમર્શિયલ બેન્કો, શહેરી અને ગ્રામીણ સહકારી બેન્કો અને NBFCs ઉપરાંત હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ દ્વારા મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

કયા પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ લોન માટે પાત્ર નથી?
જો કે, રિઝર્વ બેન્કે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, શુદ્ધ સોના કે ચાંદીના બુલિયન અથવા તેના પર આધારિત નાણાકીય ઉત્પાદનો પર લોન આપવામાં આવશે નહીં. નાણાકીય ઉત્પાદનોમાં ગોલ્ડ ETF અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટનો સમાવેશ થાય છે. રિઝર્વ બેન્કે RBI (ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર લોન) દિશાનિર્દેશો 2025 હેઠળ આ નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. આનો હેતુ કિંમતી ધાતુઓના લોન બજારમાં પારદર્શિતા, એકરૂપતા અને દેખરેખને મજબૂત બનાવવાનો છે.

લોન ચૂકવ્યા પછી ઘરેણાં પરત કરવા
રિઝર્વ બેન્કના નિયમો અનુસાર, જ્યારે ઉધાર લેનાર વ્યક્તિએ સંપૂર્ણ લોન ચૂકવી દીધી હોય, તો બેન્કે સાત દિવસની અંદર ઘરેણાં અથવા ચાંદી પરત કરવી આવશ્યક છે. જો વિલંબ બેન્કની ભૂલને કારણે થાય છે, તો ગ્રાહકને દરરોજ 5,000 વળતર આપવું આવશ્યક છે. જો ગ્રાહક સમયસર લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બેન્ક ગીરવે મૂકેલા ચાંદી અથવા ઘરેણાંની હરાજી કરી શકે છે. 

જો કે, ગ્રાહકને અગાઉથી નોટિસ મોકલીને જાણ કરવામાં આવશે. હરાજી માટે રિઝર્વ પ્રાઈસ વર્તમાન બજાર મૂલ્યના 90% કરતા ઓછી ન હોવી જોઈએ. જો હરાજી બે વાર નિષ્ફળ જાય તો આ રકમ ઘટાડીને 85% કરી શકાય છે. જો કોઈ ગ્રાહક લોન ચૂકવ્યાના બે વર્ષમાં તેમનું સોનું અથવા ચાંદી એકત્રિત ન કરે, તો બેન્ક તેને દાવો ન કરાયેલ જાહેર કરશે અને ગ્રાહક અથવા તેમના વારસદારોનો સંપર્ક કરવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Silver LoanRBI lending guidelinesloan against silverચાંદી પર લોનઆરબીઆઈ

Trending news