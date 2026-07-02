Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Loan News: લોન વહેલી તકે પૂરી કરવી છે? આ 7 સરળ ઉપાયો કરશે તમારી મદદ

Loan News: લોન વહેલી તકે પૂરી કરવી છે? આ 7 સરળ ઉપાયો કરશે તમારી મદદ

Loan News: લોન આજના સમયમાં દરેકની જરૂરિયાત બની ગઈ છે. પરંતુ જરૂરિયાતથી વધુ લોન લેવી બોજનું કારણ બને છે. તેવામાં આવો તમને જણાવીએ કઈ રીતે લોન જલ્દી ચૂકવી શકાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:36 PM IST
Loan News: લોન વહેલી તકે પૂરી કરવી છે? આ 7 સરળ ઉપાયો કરશે તમારી મદદ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જ્યારે મહાબલી હનુમાનજીને પણ સ્વીકારવી પડી હતી હાર! જાણો એ ૩ મહાયોદ્ધાઓ વિશે
loard hanuman21 min ago
2
Aaron Summers34 min ago
3
ayodhya news45 min ago
4
Relationship Tips1 hr ago
5
Gujarati died in USA1 hr ago