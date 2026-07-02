/Loan News: લોન વહેલી તકે પૂરી કરવી છે? આ 7 સરળ ઉપાયો કરશે તમારી મદદ

Loan News: સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના ઘર, કાર, બાળકોના અભ્યાસ કે કોઈ પર્સનલ નાની કે મોટી દરેક પ્રકારની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે લોન લે છે. લોન દ્વારા ભલે આવક વધુ ન હોય પરંતુ ત્યારે પણ જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય છે અને ધીમે-ધીમે કરી તેની ચુકવણી કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણીવાર લોકો લોન લીધા બાદ ફસાઈ જાય છે, જ્યારે તે સમય પર લોન ચુકવી શકતા નથી.
આવી સ્થિતિમાં લોન લેનારની ઉપર વ્યાજનું ભારણ વધતું જોય છે. જેનાથી નાણાકીય ભાર વધી જાય છે અને માનસિક તણાવ પણ વધી શકે છે. તેવામાં યોગ્ય યોજના બનાવી લોનને નક્કી સમય પહેલા ચુકવી શકાય છે. અહીં તમને જણાવીશું કે તમે કઈ રીતે સમય પહેલા લોન ચુકવી શકો છો.
હિસાબ બનાવી ચાલો
સૌથી પહેલા તમારા બધા EMI અને માસિક ખર્ચનો હિસાબ બનાવો. પ્રયાસ કરો કે દર મહિનાની આવકનો એક હિસ્સો વધારાની ચુકવણી માટે બચાવો.
વધારાની રકમ જમા કરો
જો તમારી લોન પર પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ નથી, તો સમય-સમય પર વધારાની રકમ જમા કરવાથી પ્રિન્સિપલ જલ્દી ઘટી જાય છે અને કુલ વ્યાજનું ભારણ પણ ઘટી જાય છે.
વધુ વ્યાજવાળી લોન પહેલા
જો તમે એકથી વધુ લોન લીધી છે તો પહેલા તે ચુકવવા પર ફોકસ કરો જેમાં વ્યાજ વધુ આવી રહ્યું છે. તેનાથી લાંબા સમયમાં વ્યાજ પર સારી બચત થઈ શકે છે.
બોનસથી ચુકવો લોન
જો તમારો પગાર વધ્યો છે કે બોનસ મળ્યું છે તો તેનો કેટલોક હિસ્સો લોન ચુકવવામાં ઉપયોગ કરો.
ઓછા વ્યાજવાળી લોન લો
જો તમારા લોનનો વ્યાજ દર વધુ છે, તો કોઈ બેંક કે નાણાકીય સંસ્થામાં ઓછા વ્યાજદર પર લોન ટ્રાન્સફર કરાવી શકો છો. તેનાથી હપ્તાનો ભાર ઓછો થઈ શકે છે.
આ ભૂલથી બચો
લોન ભરવા દરમિયાન કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જેનાથી કોઈ પ્રકારનો નાણાકીય તણાવ કે હપ્તાનો ભાર ન વધો. આ ભૂલ કરવાથી જરૂર બચો...
તમારી ક્ષમતાથી વધુ EMI નો ભાર ન લો
આ વાતનું ધ્યાન રાખશો તો તમે ક્યારેય લોનથી પરેશાન થશો નહીં, પરંતુ તમારી લોન સરળતાથી ભરાઈ જશે. એટલું જ નહીં તમારા ક્રેડિટ સ્કોરમાં પણ સુધાર થશે અને આગળ કોઈ કામ માટે લોન લેવામાં મુશ્કેલી થશે નહીં.