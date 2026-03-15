₹1ના શેર ખરીદવાની લૂંટ, 5 દિવસમાં શેર 21% વધ્યો, અનિલ અંબાણીની કંપની વિશે આવ્યા મોટા સમાચાર
Anil Ambani Company Share Price: આવતીકાલે, સોમવારે અને 16 માર્ચના રોજ અનિલ અંબાણીની આ કંપનીના શેર ફોકસમાં હોઈ શકે છે. શુક્રવારે કંપનીના શેર 1.01 રૂપિયા પર બંધ થયા, જે 4 ટકાથી વધુ વધીને 1.01 રૂપિયા છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, શેરમાં 21 ટકાનો વધારો થયો છે.
Anil Ambani Company Share Price: ટેલિકોમ કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom)ના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સમીક્ષા અરજી દાખલ કરી છે. તે કોર્ટના 15 ફેબ્રુઆરીના નિર્ણયને પડકારે છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ટેલિકોમ કંપનીઓને ફાળવવામાં આવેલા સ્પેક્ટ્રમને કોર્પોરેટ સંપત્તિ ગણી શકાય નહીં અને તેથી, નાદારી પ્રક્રિયા હેઠળ તેને વેચી અથવા પુનર્ગઠન કરી શકાતું નથી. આ બાબતે ફરી એકવાર કાનૂની ચર્ચા તીવ્ર બની છે. આવતીકાલે, સોમવારે RComના શેર ફોકસમાં હોઈ શકે છે. શુક્રવારે કંપનીના શેર 1.01 રૂપિયા પર બંધ થયા, જે 4 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, સ્ટોક 21 ટકા વધ્યો છે.
વિગતો શું છે?
RComના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ, અનિશ નિરંજન નાણાવટીએ 11 માર્ચે દાખલ કરેલી અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે જો સ્પેક્ટ્રમને નાદારી પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે, તો ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં નાદારી કાયદા લાગુ કરવાનું લગભગ અશક્ય બની જશે.
તેમનો દલીલ છે કે માત્ર ટેલિકોમ જ નહીં, પરંતુ ખાણકામ, જળવિદ્યુત અને માળખાગત સુવિધાઓ જેવા ઘણા અન્ય ક્ષેત્રો સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાના અધિકાર પર આધાર રાખે છે. તેથી, આ નિર્ણય સમગ્ર ક્રેડિટ માર્કેટને અસર કરી શકે છે.
અરજી શું કહે છે
અરજીમાં જણાવાયું છે કે કંપનીએ ક્યારેય કુદરતી સંસાધન તરીકે સ્પેક્ટ્રમની માલિકીનો દાવો કર્યો નથી. તેના બદલે, તેણે ફક્ત લાઇસન્સ સમયગાળા દરમિયાન સ્પેક્ટ્રમનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેમાંથી વ્યાપારી નફો મેળવવાનો કાનૂની અધિકાર દાવો કર્યો છે. ટેલિકોમ કંપનીઓએ તેમના નાણાકીય નિવેદનોમાં આ અધિકારને સતત અમૂર્ત સંપત્તિ તરીકે દર્શાવ્યો છે, જે કંપનીના મૂલ્યનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે.
અરજીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નાદારી પ્રક્રિયા કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ એક ઓપરેશનલ લેણદાર, એરિક્સન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેથી, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયની સમીક્ષા જરૂરી છે.
વધુમાં, અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) એ પોતે ત્રિપક્ષીય કરારમાં સ્પેક્ટ્રમ ઉપયોગ અધિકારોને સંપત્તિ તરીકે ગણ્યા છે. તેથી, એવું કહેવું કે તે નાદારી પ્રક્રિયાનો ભાગ ન હોઈ શકે તે વિરોધાભાસી છે.
વિવાદ શું છે?
આ વિવાદ એવા કેસોથી સંબંધિત છે જેમાં ટેલિકોમ કંપનીઓ એરસેલ લિમિટેડ, એરસેલ સેલ્યુલર લિમિટેડ અને ડિશનેટ વાયરલેસ લિમિટેડ 2018માં નાદારીની કાર્યવાહીમાં પ્રવેશી હતી. આ કંપનીઓ પર લાઇસન્સ ફી અને સ્પેક્ટ્રમ ઉપયોગ શુલ્કમાં આશરે 9,900 કરોડ રૂપિયા બાકી હતા. આ કેસોમાં, SBI સહિતની બેંકોએ દલીલ કરી હતી કે સ્પેક્ટ્રમ ઉપયોગના અધિકારોને સંપત્તિ ગણવામાં આવે છે અને તેમના દેવાની વસૂલાત માટે તેને વેચી શકાય છે.
જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટના બે ન્યાયાધીશો, ન્યાયાધીશ પીએસ નરસિંહા અને ન્યાયાધીશ એએસ ચાંદુરકરએ પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે સ્પેક્ટ્રમ સરકારનો કુદરતી સંસાધન છે અને તેને કંપનીઓની મિલકત ગણી શકાય નહીં.
આ નિર્ણયથી સરકાર માટે કંપનીઓ પાસેથી સ્પેક્ટ્રમ પાછું મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. પરંતુ બેંકોને ડર છે કે આનાથી નાદાર કંપનીઓ પાસેથી લોન વસૂલવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ હવે આ નિર્ણયની સમીક્ષાની માંગ કરી રહ્યા છે, અને આ બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટનું આગામી પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
