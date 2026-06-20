/8મા પગાર પંચ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA વધારા પર આવ્યું મોટું અપડેટ

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની નજર અત્યારે 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission) પર ટકેલી છે. પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં સંભવિત વધારાને લઈને સતત ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આ દરમિયાન 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યા છે, જેમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની આગામી જાહેરાત, મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થવી અને રાજ્યોમાં પંચની ચાલી રહેલી બેઠકો અંગેની નવી માહિતી સામેલ છે. ચાલો આ વિગતો વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ.
મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગેની સ્થિતિ
સૌથી પહેલા મોંઘવારી ભથ્થાની વાત કરીએ તો, કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર DA અને DR (Dearness Relief)ની જાહેરાત કરે છે. જાન્યુઆરી 2026 માટે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 2 ટકાનો વધારો આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારબાદ DAનો દર 60 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે. હવે કર્મચારીઓ જુલાઈ 2026થી લાગુ થનારા આગામી DAની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કર્મચારી સંગઠનોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં DAની જાહેરાત કરે છે. જો કે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ ઓક્ટોબર સુધી પણ જઈ શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી શ્રમ બ્યુરો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતા ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ ફોર ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના આધારે કરવામાં આવે છે. એપ્રિલ 2026નો ઈન્ડેક્સ 149.9 પર પહોંચી ગયો છે, જે અગાઉના મહિનાની સરખામણીમાં વધુ છે. હવે મે અને જૂન 2026ના આંકડા આવ્યા બાદ જુલાઈથી ડિસેમ્બર 2026 સુધીના DAનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ વખતે પણ કર્મચારીઓને DAમાં સારો વધારો મળી શકે છે.
મેમોરેન્ડમ અને કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ
બીજા મોટા સમાચાર 8મા પગાર પંચને મોકલવામાં આવનારા મેમોરેન્ડમ સાથે જોડાયેલો છે. પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, ન્યાયિક અધિકારીઓ અને અન્ય હિતધારકો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા. આ સૂચનો સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જૂન 2026 હતી, જે હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ પંચ સમક્ષ અનેક મહત્વની માંગણીઓ મૂકી છે. આ માંગણીઓમાં સૌથી મુખ્ય માંગણીઓ લઘુત્તમ બેઝિક પગારમાં મોટો વધારો અને ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવાની છે.
આ ઉપરાંત અનેક સંગઠનોએ જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરીથી શરૂ કરવા અથવા નવી પેન્શન યોજના (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)માં મોટા બદલાવ કરવાની માંગ પણ કરી છે. કર્મચારીઓએ HRA, રિસ્ક એલાઉન્સ, બોનસ, રજાઓની સુવિધાઓ અને અન્ય સેવા લાભોમાં સુધારાની પણ માંગ કરી છે. હવે પંચ આ તમામ સૂચનોનો અભ્યાસ કરશે અને પોતાની અંતિમ ભલામણો તૈયાર કરશે.
આગામી બેઠકોનું શેડ્યૂલ
બીજી તરફ રાજ્યોમાં 8મા પગાર પંચની ચાલી રહેલી બેઠકોનો દોર પણ યથાવત છે. પંચ પહેલા જ દિલ્હી, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ઉત્તરાખંડમાં વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો સાથે ચર્ચા કરી ચૂક્યું છે. હવે આગામી બેઠકો ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાવાની છે. 22-23 જૂનના રોજ લખનૌ, 6-7 જુલાઈના રોજ ભુવનેશ્વર અને 9-10 જુલાઈના રોજ કોલકાતામાં પંચ વિવિધ સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરશે.
પંચ ક્યારે સોંપશે પોતાનો રિપોર્ટ
એવું માનવામાં આવે છે કે, મેમોરેન્ડમ સબમિટ થયા બાદ અને રાજ્યોના પ્રવાસ પૂર્ણ થયા પછી, પંચ પોતાના રિપોર્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધશે. જો કે, કર્મચારીઓએ અંતિમ ભલામણો માટે હજી થોડો વધુ સમય રાહ જોવી પડી શકે છે, પરંતુ DA (મોંઘવારી ભથ્થું) વધારા અને પગાર પંચની ગતિવિધિઓએ લાખો કર્મચારીઓની આશાઓને ફરીથી જીવંત કરી દીધી છે.