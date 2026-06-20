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8મા પગાર પંચ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA વધારા પર આવ્યું મોટું અપડેટ

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયાઓ તેજ બની છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પાસેથી સૂચનો લેવાની પ્રક્રિયા 15 જૂન 2026ના રોજ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. હવે પંચ વિવિધ રાજ્યોમાં બેઠકો દ્વારા અંતિમ ભલામણોને આખરી ઓપ આપવામાં વ્યસ્ત છે. આ અંગે મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:42 PM IST
8મા પગાર પંચ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA વધારા પર આવ્યું મોટું અપડેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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8મા પગાર પંચ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લાગશે લોટરી! DA વધારા પર આવ્યું મોટું અપડેટ
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