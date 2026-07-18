/સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં HRAમાં થઈ શકે છે મોટો વધારો, જાણો

8th Pay Commission HRA: લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણો પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવું પગાર પંચ ફક્ત મૂળ પગાર જ નહીં પરંતુ સંબંધિત ભથ્થાઓમાં પણ વધારો કરશે. આમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) છે, જે કર્મચારીના મૂળ પગારના આધારે નક્કી થાય છે. તેથી, જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધે છે, તો કર્મચારીઓનો HRA પણ આપમેળે વધશે.
હાલમાં કેટલો HRA આપવામાં આવે છે?
7મા પગાર પંચ હેઠળ, શહેરોની શ્રેણીના આધારે HRA આપવામાં આવે છે. હાલમાં, X શ્રેણી (મેટ્રો) શહેરોમાં HRA 30 ટકા, Y શ્રેણીના શહેરોમાં 20 ટકા અને Z શ્રેણીના શહેરોમાં 10 ટકા છે. શરૂઆતમાં, આ દરો અનુક્રમે 27 ટકા, 18 ટકા અને 9 ટકા હતા, પરંતુ જાન્યુઆરી 2024માં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 50 ટકા થયા પછી, તે વધારીને 30 ટકા, 20% અને 10% કરવામાં આવ્યા. હવે, કર્મચારી સંગઠનો HRA દરોમાં વધુ વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
લેવલ-4 કર્મચારીઓને કેટલો HRA મળી શકે છે?
જો લેવલ-4 કર્મચારીનો વર્તમાન મૂળ પગાર ₹25,500 છે, તો 8મા પગાર પંચમાં 2.0 થી 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવાથી, તેમનો નવો મૂળ પગાર ₹51,000 અને ₹65,530 ની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હેઠળ, કેટેગરી X શહેરમાં પોસ્ટ કરાયેલ કર્મચારીને દર મહિને આશરે ₹19,660, કેટેગરી Y શહેરમાં ₹13,110 અને કેટેગરી Z શહેરમાં ₹6,550 HRA મળી શકે છે.
લેવલ-5 કર્મચારીઓ માટે શું અંદાજ છે?
₹29,200 ના મૂળ પગારવાળા લેવલ-5 કર્મચારીને ₹75,040 નો સુધારેલો મૂળ પગાર મળી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, કેટેગરી X શહેરોમાં HRA આશરે ₹22,510 પ્રતિ માસ, કેટેગરી Y માં ₹15,010 અને કેટેગરી Z શહેરોમાં ₹7,500 હોઈ શકે છે. જો કે, આ સંપૂર્ણપણે સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત રહેશે.
લેવલ-6 ના કર્મચારીઓને ₹27,290 સુધીનો HRA મળી શકે છે
₹35,400 ના મૂળ પગારવાળા લેવલ-6 ના કર્મચારી માટે, એવો અંદાજ છે કે 2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવાથી તેમનો મૂળ પગાર ₹90,980 સુધી વધી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, વર્ગ X શહેરોમાં પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારીઓને દર મહિને ₹27,290 HRA, વર્ગ Y શહેરોમાં પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારીઓને ₹18,200 અને વર્ગ Z શહેરોમાં પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારીઓને ₹9,100 સુધીનો HRA મળી શકે છે.
અંતિમ નિર્ણય કમિશન અને સરકારનો છે
હાલમાં, આ આંકડા વિવિધ સંભવિત ફિટમેન્ટ પરિબળો પર આધારિત અંદાજ છે. 8મા પગાર પંચે હજુ સુધી તેની અંતિમ ભલામણો રજૂ કરી નથી, અને નવી પગાર રચના સરકારની મંજૂરી પછી જ લાગુ કરવામાં આવશે. તેથી, કર્મચારીઓએ અંતિમ નિર્ણયની રાહ જોવી પડશે. જો કે, એ ચોક્કસ છે કે મૂળ પગારમાં વધારાથી HRAમાં નોંધપાત્ર વધારો પણ થઈ શકે છે.