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સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં HRAમાં થઈ શકે છે મોટો વધારો, જાણો

8th Pay Commission HRA: 8મા પગાર પંચ હેઠળ મૂળ પગારમાં વધારાની સાથે, હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)માં પણ મોટો વધારો શક્ય છે. એવો અંદાજ છે કે લેવલ 4થી લેવલ 6 સુધીના કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે દર મહિને 27,290 રૂપિયા સુધીનો HRA મળી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:17 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં HRAમાં થઈ શકે છે મોટો વધારો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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