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  • /8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! સેલરીમાં થઈ શકે છે 338% સુધીનો તોતિંગ વધારો, જુઓ આખું કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! સેલરીમાં થઈ શકે છે 338% સુધીનો તોતિંગ વધારો, જુઓ આખું કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા નાણાપંચના અહેવાલની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એકવાર અમલમાં આવ્યા પછી, કર્મચારીઓના પગારમાં 92 ટકાથી 338 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:43 PM IST
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! સેલરીમાં થઈ શકે છે 338% સુધીનો તોતિંગ વધારો, જુઓ આખું કેલ્ક્યુલેશન
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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