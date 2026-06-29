/8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે લોટરી! સેલરીમાં થઈ શકે છે 338% સુધીનો તોતિંગ વધારો, જુઓ આખું કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: હાલમાં, 1.2 કરોડ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા નાણા પંચના અહેવાલની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ પગાર પંચની રચનાને 18 મહિના બાકી છે, જેમાંથી લગભગ 8 મહિના પસાર થઈ ગયા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પગાર પંચે ઘણી મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે 8મા પગાર પંચના અહેવાલના આધારે પગારમાં સુધારો કરવામાં આવશે.
DA અને DRની ગણતરીમાં ફેરફાર
ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન દ્વારા મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતની ગણતરીમાં ફેરફારની માંગ કરવામાં આવી છે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં 2 વાર DAની જાહેરાત કરે છે. વધતી જતી ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વધારો કરવામાં આવે છે, જેથી સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર બજાર સાથે સુસંગત રહે.
8મા નાણા પંચમાં પગાર કેટલો વધશે?
મૂળભૂત પગારના સુધારા માટે ફિટમેન્ટ પરિબળો મહત્વપૂર્ણ છે. હાલમાં, ફિટમેન્ટ પરિબળ 1.91થી વધારીને 3.83 કરવા અંગે લોકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. અહેવાલ મુજબ, 8મા નાણાં પંચના કારણે મૂળ પગારમાં 92 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. પરિણામે, 34,650 રૂપિયાના મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 68,940 રૂપિયા થશે.
જો કમિશન 4.38નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે, તો લેવલ 17ના કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર ₹985,500 સુધી પહોંચી શકે છે, જે 338 ટકા સુધીનો વધારો દર્શાવે છે. આ જ કારણ છે કે કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનર સંગઠનો ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.
8મા નાણાં પંચ (8મા પગાર પંચના બાકી) માંથી કેટલી રકમ મળશે
અહેવાલ મુજબ, 8મું નાણાં પંચ 2027 ના મધ્યમાં લાગુ થઈ શકે છે. આ કિસ્સામાં, કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે. આ બાકી રકમ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી 8મું પગાર પંચ અમલમાં ન આવે ત્યાં સુધી લાગુ થશે. ચાલો ધારીએ કે કમિશન 1.92 નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે. તે કિસ્સામાં, 24 મહિનાની બાકી રકમ ₹2 લાખથી ₹17 લાખ સુધીની હોઈ શકે છે. આ લાભ કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ પર આધારિત રહેશે.
8મા પગાર પંચની બેઠક
આયોગ દેશના વિવિધ ભાગોમાં બેઠકોનું આયોજન કરી રહ્યું છે. દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં બેઠકો યોજાઈ ચૂકી છે. આગામી દિવસોમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સામાં પગાર પંચની બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.