Prev
Next
હોમBusinessLPG બુકિંગ અપડેટ: લગ્નવાળા ઘરમાં મળશે 8 સિલિન્ડર, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

LPG બુકિંગ અપડેટ: લગ્નવાળા ઘરમાં મળશે 8 સિલિન્ડર, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

LPG Cylinder Booking For Wedding: આજે, 1 મેના રોજ કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 10:17 PM IST
  • સરકારે LPG સિલિન્ડર વિતરણ સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર કડકતા લાવી છે.
  • 1 મેથી, OTP વિના LPG સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ થશે નહીં.
  • આ કડક નિયમોને કારણે, જેમના ઘરે લગ્ન છે તેમને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

Trending Photos

LPG બુકિંગ અપડેટ: લગ્નવાળા ઘરમાં મળશે 8 સિલિન્ડર, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

LPG Cylinder Booking For Wedding: દેશમાં લગ્નની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, લોકો સામે સૌથી મોટો પડકાર ગેસ સિલિન્ડરનો છે. હાલના સંજોગોમાં, LPG સિલિન્ડર મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયું છે. સરકારે LPG સિલિન્ડર વિતરણ સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર કડકતા લાવી છે. 1 મેથી, OTP વિના LPG સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ થશે નહીં. આ કડક નિયમોને કારણે, જેમના ઘરે લગ્ન છે તેમને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે તમે સરળતાથી 7-8 ગેસ સિલિન્ડર કેવી રીતે મેળવી શકો છો.

ઉત્તર પ્રદેશમાં સિલિન્ડર કેવી રીતે મેળવવો 

Add Zee News as a Preferred Source

રાજ્યમાં લગ્નમાં જનારા પરિવારો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, આ પરિવારો માટે 8 LPG સિલિન્ડર મેળવી શકાય છે. તમારે તમારા લગ્ન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને અરજી કરવી પડશે. અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે. એકવાર બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય, પછી તમને સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. પ્રતિ વ્યક્તિ મહત્તમ 8 સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ છે.

સિલિન્ડર મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા શું છે?

જો તમે દિલ્હીમાં રહો છો, તો તમારે વિતરકની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે. પહોંચ્યા પછી, તમારે તમારું લગ્ન કાર્ડ બતાવવાની જરૂર પડશે. આ પછી, તમે 2 થી 3 કોમર્શિયલ સિલિન્ડર મેળવી શકો છો. મહત્વનું કે તમારે આ સિલિન્ડરો માટે રિફિલ રકમ અને સુરક્ષા ડિપોઝિટ ચૂકવવાની રહેશે.

કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો 

આજે, 1 મેના રોજ, વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં તીવ્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીમાં 19 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની કિંમત 993 રૂપિયા વધી છે, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં 19 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરની કિંમત 3071.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આજથી પહેલા, કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 2078.50 રૂપિયા હતી.

આ પહેલા, 1 એપ્રિલના રોજ, કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 195.50 રૂપિયા વધી હતી. 1 માર્ચના રોજ, ભાવ 114.50 રૂપિયા વધ્યો હતો. ત્રણ મહિનામાં, LPG સિલિન્ડરની કિંમત 1303 રૂપિયા વધી છે.

ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી

જ્યારે આજે કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં હજુ સુધી વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. દિલ્હીમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ 913 રૂપિયા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં છેલ્લો વધારો 60 રૂપિયા હતો.

આજે 5 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
LPG Cylinder Booking For WeddingLPG priceLPG CylinderlpgLPG CrisisBusiness NewsGujarati News

Trending news