/LPG ગ્રાહકો માટે મોટું એલર્ટ! 30 જૂન પહેલાં આ કામ નહીં કરો તો કપાઈ શકે તમારું ગેસ કનેક્શન

LPG Cylinder New Rule: ગલ્ફ વોર પછી, સિલિન્ડર સંબંધિત ઘણા નિયમો બદલાયા છે. સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને ડિલિવરી નિયમો સુધી, PNG અને LPG સિલિન્ડર માટે નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. 30 જૂનથી બીજો નિયમ બદલાવાનો છે. 30 જૂન પછી સબસિડીથી લઈને સિલિન્ડર ડિલિવરી સુધી મોટા ફેરફારો થવાના છે.
ઈરાન યુદ્ધ પછી, સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘણી વખત વધારો થયો છે, જ્યારે સપ્લાય અને સબસિડી સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. બીજો નિયમ બદલવામાં આવ્યો છે, જેને અવગણવાથી ગેસ કંપનીઓ તમારું કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ કરી શકે છે.
LPG સિલિન્ડર સંબંધિત 30 દિવસનો મુખ્ય નિયમ
તેલ કંપનીઓએ 30 દિવસના સિલિન્ડર સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિયમો લાગુ કર્યા છે. 25 મેના રોજ, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (સપ્લાય અને વિતરણ નિયમન ઓર્ડર 2000)ના આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ હેઠળ PNG કનેક્શન ધરાવતા પરિવારો દ્વારા LPG સિલિન્ડરને સોપી દેવા માટે એક નિયમ સ્થાપિત કર્યો હતો. આ નિયમ હેઠળ, PNG પાઇપલાઇન કનેક્શન ધરાવતા પરિવારોએ 30 દિવસની અંદર તેમના LPG કનેક્શન પરત કરવાના રહેશે. આ નિયમ હેઠળ, સરકારે એક ઘર, એક કનેક્શન નિયમ ચાલુ કર્યો છે. સરકારના નિયમનું પાલન કરીને, ઇન્ડેન, ભારતગેસ અને HP જેવા સેવા પ્રદાતાઓએ આ નિયમ ફરજિયાત બનાવ્યો છે.
30 જૂન પહેલાં આ પૂર્ણ કરવું આવશ્યક, નહીં તો તમને સબસિડી મળશે નહીં.
એલપીજી સિલિન્ડર પર સબસિડી મેળવવા માટે બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ (eKYC) ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશને પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (પીએમ-ઉજ્જવલા યોજના) હેઠળ લાભાર્થીઓને સબસિડી મેળવવા માટે eKYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે. eKYCની સમયમર્યાદા 30 જૂને સમાપ્ત થાય છે. જો 30 જૂન, 2026 સુધીમાં KYCની સમયમર્યાદા પૂર્ણ ન થાય, તો ઇન્ડેન, ભારતગેસ અને HP ગેસ કનેક્શન સાથે સંકળાયેલ સબસિડી બંધ કરવામાં આવશે.
સિલિન્ડર રિફિલ કરાવી શકાતા નથી
નવા નિયમ હેઠળ, જો ગ્રાહકો પાસે PNG કનેક્શન હોય તો તેઓ તેમના LPG સિલિન્ડર રિફિલ કરાવી શકશે નહીં. ગેસ કંપનીઓ તેમની રિફિલિંગ સિસ્ટમ બ્લોક કરશે. આવી સ્થિતિમાં, PNG કનેક્શન ધરાવતા લોકોએ 30 દિવસની અંદર તેમના LPG કનેક્શન પરત કરવા પડશે. તમે ગેસ એજન્સીઓને અરજી કરીને તમારું સિલિન્ડર સબમિટ કરી શકો છો. તમને તમારા સિલિન્ડરની સુરક્ષા ડિપોઝિટ પાછી મળશે. જો તમે ઈચ્છો તો, સિલિન્ડર સબમિટ કર્યા પછી તમે વાઉચર મેળવી શકો છો જેથી તમે ભવિષ્યમાં તમારા LPG કનેક્શનને સરળતાથી રિન્યુ કરી શકો.
LPG સિલિન્ડર સંબંધિત કયા નિયમો બદલાયા છે?