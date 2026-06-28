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LPG ગ્રાહકો માટે મોટું એલર્ટ! 30 જૂન પહેલાં આ કામ નહીં કરો તો કપાઈ શકે તમારું ગેસ કનેક્શન


LPG Cylinder New Rule: LPG કનેક્શન સંબંધિત નિયમો સતત બદલાતા રહે છે. બીજા નિયમની સમયમર્યાદા 30 જૂને સમાપ્ત થઈ રહી છે. સિલિન્ડર સબસિડીથી લઈને ડિલિવરી સુધીના નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:15 PM IST
LPG ગ્રાહકો માટે મોટું એલર્ટ! 30 જૂન પહેલાં આ કામ નહીં કરો તો કપાઈ શકે તમારું ગેસ કનેક્શન
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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