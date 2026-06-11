/LPG સિલિન્ડર અંગે સરકાર એક્શનમાં, આ લોકોએ તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવા પડશે કનેક્શન, નહીં તો સરકાર ફટકારશે નોટિસ

LPG Crisis : ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ભારતની ઉર્જા આયાત પર અસર પડી છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સત્તાવાર ડેટા અનુસાર, ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો 70% હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આયાત કરે છે. તેવી જ રીતે કુલ LPG આયાતનો 90% હિસ્સો પણ હોર્મુઝના રસ્તેથી આવે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ભારતમાં ઓઈલ અને ગેસ સંકટ સર્જાયું છે. પરિણામે રાજ્ય માલિકીની ઓઈલ કંપનીઓએ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે અને પુરવઠા નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કર્યા છે. નવી અપડેટ એવા ગ્રાહકોની ચિંતા વધારે છે, જેમની પાસે PNG (પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ) પાઇપલાઇન કનેક્શન અને LPG કનેક્શન બંને છે.
કોને મળી શકે છે નોટિસ ?
ઓઈલ કંપનીઓએ LPG અને PNG કનેક્શન બંને ધરાવતા ગ્રાહકો સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. LPG સિલિન્ડર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ભારત સરકારે PNG કનેક્શન અપનાવવા માટે રાજ્ય સરકારોને એક સૂચના જારી કરી છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય (MoPNG)ના સચિવ ડૉ. નીરજ મિત્તલે સંબંધિત અધિકારીઓને પત્ર લખીને આ બાબતે રાજ્યોને અપીલ કરી છે. સરકારે ઓઈલ કંપનીઓ અને ગેસ વિતરણ એજન્સીઓને ડબલ કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકોને નોટિસ પાઠવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જેમની પાસે LPG અને PNG બંને છે. જે ગ્રાહકો ઇરાદાપૂર્વક PNG પર સ્વિચ કરવાનું ટાળી રહ્યા છે તેમને નોટિસ મોકલવામાં આવી શકે છે.
ડબલ-કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકો માટે કડક પગલાં
ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા એક સૂચના જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જે ગ્રાહકો પાસે PNG કનેક્શન છે, પરંતુ તેમણે ગેસ એજન્સીઓને તેમના LPG સિલિન્ડર સોંપ્યા નથી તેમને નોટિસ મોકલવામાં આવે. અધિકારીઓ ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોને ઓળખી રહ્યા છે, જ્યાં PNG પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે, પરંતુ રહેવાસીઓ સ્વિચ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. આવા ગ્રાહકોને ઓળખીને નોટિસ ફટકારવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM), મેજિસ્ટ્રેટ, મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓ અને ગેસ એજન્સીઓ પાસેથી મદદ માંગવામાં આવી રહી છે.
સરકાર શા માટે ઇચ્છે છે કે લોકો PNG કનેક્શન પસંદ કરે ?
15 માર્ચ, 2026ના રોજ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે એક નિર્દેશ જારી કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે, ત્યાં રહેવાસીઓએ LPG સિલિન્ડરથી PNG કનેક્શન પર સ્વિચ કરવું જોઈએ. જો કોઈ પાસે PNG કનેક્શન હોય તો LPG સિલિન્ડર સોંપવાની જરૂર હોય તેવો નિયમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. 25 મેના રોજ જારી કરાયેલી બીજી સૂચનામાં PNG કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકો માટે LPG રિફિલિંગ સેવાઓ બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
મંત્રાલયના જાહેરનામામાં જણાવાયું છે કે આવા ગ્રાહકોએ 30 દિવસની અંદર તેમના સિલિન્ડર જમા કરાવવા પડશે. જોકે, ગ્રાહકોને થોડી રાહત પણ આપવામાં આવી હતી. ઓઈલ કંપનીઓએ વાઉચર પ્લાન રજૂ કર્યો હતો. આનાથી પાઇપલાઇન કનેક્શન મેળવનારાઓ વાઉચરના બદલામાં તેમના સિલિન્ડર જમા કરાવી શકે છે, જેનાથી તેઓ ભવિષ્યમાં ઇચ્છે તો સેવા ફરી શરૂ કરી શકે છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય LPG સંસાધનો પરનો ભાર ઘટાડવાનો છે.
ભારતનો LPG વપરાશ કેટલો છે ?
ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો LPG ગ્રાહક દેશ છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, ભારત વાર્ષિક આશરે 33 મિલિયન મેટ્રિક ટન LPG વાપરે છે. આ માંગને પહોંચી વળવા માટે તે આયાત પર આધાર રાખે છે. ડેટા સૂચવે છે કે કુલ વપરાશના 60 ટકા આયાત કરવામાં આવે છે, જેમાં 90 ટકા આયાત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા થાય છે.
ગ્રાહકોએ શું કરવું જોઈએ ?
જો તમારી પાસે LPG સિલિન્ડર છે પણ તમે PNG પાઇપલાઇન કનેક્શન પણ મેળવ્યું છે, તો તમારે વિલંબ કર્યા વિના તમારું સિલિન્ડર જમા કરાવવું જોઈએ. આ કરવા માટે તમારે તમારી ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લેવી પડશે અને સરેન્ડર ફોર્મ ભરવું પડશે. તમારે ફોર્મ સાથે સિલિન્ડર સબમિટ કરવું પડશે. ગેસ સિલિન્ડર માટેની સુરક્ષા ડિપોઝિટ તમારા રજિસ્ટર્ડ બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે વાઉચર પસંદ કરી શકો છો, જે તમને ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે તમારા સિલિન્ડર કનેક્શનને રિન્યૂ કરાવી શકશો.