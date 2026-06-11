Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /LPG સિલિન્ડર અંગે સરકાર એક્શનમાં, આ લોકોએ તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવા પડશે કનેક્શન, નહીં તો સરકાર ફટકારશે નોટિસ

LPG સિલિન્ડર અંગે સરકાર એક્શનમાં, આ લોકોએ તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવા પડશે કનેક્શન, નહીં તો સરકાર ફટકારશે નોટિસ

LPG Crisis : હોર્મુઝ સંકટ બાદ ભારતમાં LPG સંબંધિત ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. હવે એવા ગ્રાહકો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવી શકે છે, જેમની પાસે પહેલાથી જ PNG કનેક્શન છે અથવા જેમણે તેમના વિસ્તારમાં પાઇપલાઇન ઉપલબ્ધ હોવા છતાં PNG કનેક્શન લીધું નથી. સરકાર આવા વ્યક્તિઓને નોટિસ ફટકારી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:15 PM IST
LPG સિલિન્ડર અંગે સરકાર એક્શનમાં, આ લોકોએ તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવા પડશે કનેક્શન, નહીં તો સરકાર ફટકારશે નોટિસ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ
Mangal Nakshatra Parivartan19 min ago
2
Anand youth Canada accident21 min ago
3
Kitchen Hacks36 min ago
4
LPG Crisis38 min ago
5
Strait of Hormuz closed50 min ago