May 1 LPG Rule Changes: 1 મેથી બદલાઈ જશે ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમ, ઇન્ડેન, ભારત અને HP ગેસના ગ્રાહકો ખાસ જાણે
May 1 LPG Rule Changes: 1 મે 2026થી રસોઈ ગેસના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર ઇન્ડેન, ભારત ગેસ અને એચપી ગેસના કરોડો ગ્રાહકો પર પડશે. બુકિંગ પહેલા આ નવા નિયમો વિશે ગ્રાહકોએ જાણવું જરૂરી છે.
May 1 LPG Rule Changes: દર મહિનાની પ્રથમ તારીખે કોમર્શિયલ અને ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે 1 મે 2026થી માત્ર કિંમતો નહીં, પરંતુ સિલિન્ડરના બુકિંગ અને ડિલીવરીની પ્રક્રિયામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. સરકારી તેલ કંપનીઓ જેમ કે ઈન્ડિયન ઓયલ (Indane), ભારત પેટ્રોલિયમ (BharatGas) અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HP Gas) પોતાની ડિલીવરી સિસ્ટમને વધુ પારદર્શી અને સુરક્ષિત બનાવવા માટે નવા દિશા-નિર્દેશ લાગૂ કરવા જઈ રહી છે. આ ફેરફારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગેસની કાળાબજારીને રોકવા અને યોગ્ય ગ્રાહકો સુધી સબસિડી અને સિલિન્ડર પહોંચાડવાનો છે.
ડિલીવરી ઓર્થેન્ટિકેશન કોડ (DAC) પર ભાર
1 મેથી લાગૂ થનાર નિયમોમાં ડિલીવરી ઓર્થેન્ટિકેશન કોડની ભૂમિકા મહત્વની થઈ જશે. અત્યાર સુધી ઘણા ક્ષેત્રોમાં ઓટીપી વગર પણ સિલિન્ડરની ડિલીવરી થતી હતી, પરંતુ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ તેને ફરજીયાત કરી શકાય છે. તેનો મતલબ છે કે જ્યારે ડિલીવરી બોય તમારા ઘરે સિલિન્ડર લઈને આવશે તો તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક કોડ આવશે. આ કોડ મશીનમાં દાખલ કર્યા બાદ ડિલીવરીની પ્રક્રિયા પૂરી માનવામાં આવશે. જો તમારો નંબર ગેસ એજન્સી પાસે અપડેટેડ નથી, તો તમને સિલિન્ડર લેવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. તેથી ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે સમય રહેતા પોતાનો ફોન નંબર અને સરનામું અપડેટ કરાવી લે.
કિંમતોમાં ફેરફારની આશા
નિયમોની સાથે-સાથે 1 મેએ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં પણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. વૈશ્વિક બજારમાં કાચા તેલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગેસની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવને જોતા તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પ્રથમ તારીખે ભાવ નક્કી કરે છે. પાછલા કેટલાક સપ્તાહથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ઉર્જા સંકટને જોતા નિષ્ણાંતો અનુમાન લગાવી રહ્યાં છે કે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોની કિંમતમાં સામાન્ય વધારો કે ઘટાડો થઈ શકે છે. પરંતુ ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરોની કિંમતમાં સરકારનું વલણ હાલ રાહત આપવાનું છે, પરંતુ સત્તાવાર જાહેરાત 1 મેએ સવારે થશે.
KYC અને એડ્રેસ વેરિફિકેશન
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે જે ગ્રાહકોની KYC ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ છે, તેના માટે નિયમો કડક કરી શકાય છે. તેલ કંપનીઓ તે કનેક્શનોની છટણી કરી રહી છે જે લાંબા સમયથી નિષ્ક્રિય છે કે જ્યાં એક નામ પર ઘણા કનેક્શન ચાલી રહ્યાં છે. 1 મેથી આવી સુરક્ષા તપાસ વધારી શકાય છે. આ સિવાય જે લોકો ઘર બદલે છે અને પોતાનું સરનામું અપડેટ કરાવતા નથી, તેણે બુકિંગના સમયે નવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારનું લક્ષ્ય વન નેશન, વન ગેસ કનેક્શન જેવી પારદર્શિતા લાવવાનું છે, જેથી જરૂરિયાતમંદોને સબસિડીનો લાભ મળી શકે.
ડિજિટલ બુકિંગ
1 મેથી ડિજિટલ પેમેન્ટ અને બુકિંગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. કંપનીઓ ઈચ્છે છે કે ગ્રાહક એજન્સી જવા કે રોકડ આપવાની જગ્યાએ મોબાઈલ એપ, વોટ્સએપ કે ઓનલાઈન પોર્ટલ્સ દ્વારા ચુકવણી કરે. કેટલીક વિશેષ સ્થિતિમાં ઓનલાઈન ચુકવણી કરનાર ગ્રાહકોને રિવોર્ડ્સ કે ડિલીવરીમાં પ્રાથમિકતા જેવા લાભ આપી શકાય છે. તેનાથી ન માત્ર ગ્રાહકોનો સમય બચશે, પરંતુ કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શનને મજબૂતી મળશે.
