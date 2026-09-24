/LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરી થઈ જશે બંધ? 1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે નિયમ

LPG Cylinder Rules : આગામી મહિને એટલે કે 1 ઓક્ટોબરથી સબસિડીવાળા ઘરેલુ LPG ગેસ સિલિન્ડર માટે બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેન્ટિકેશન (BAA) ફરજિયાત કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે સવાલ એ છે કે શું હવે એવા ગ્રાહકો માટે LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરી રોકી દેવામાં આવશે, જેઓ આધાર ઓથેન્ટિકેશન નહીં કરાવે ?
LPG સિલેન્ડરની ડિલિવરી થશે બંધ?
જે ગ્રાહકોએ પોતાનું બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેન્ટિકેશન કરાવ્યું નથી, તેમને પણ LPG મળતું રહેશે. તેમણે પોતાની સંબંધિત ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીની ડિજિટલ ચેનલ્સ, જેમ કે ઇન્ટરેક્ટિવ વોઇસ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ, WhatsApp ચેટબોટ, મોબાઇલ એપ, કન્ઝ્યુમર વેબસાઇટ વગેરે પર આ વિકલ્પ માટે રજિસ્ટર કરવું પડશે. સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર, રજિસ્ટર્ડ ગ્રાહકને સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાના આધારે સબસિડી વગરના લાગુ બજાર ભાવ પર 5 અથવા 10 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર આપવામાં આવશે.
બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેન્ટિકેશન કેવી રીતે કરવું ?
આ પ્રક્રિયા LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરીના સમયે પણ કરાવી શકાય છે. ડિલિવરી કર્મચારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીની મોબાઇલ એપ દ્વારા સ્થળ પર જ ઓથેન્ટિકેશન કરાવી શકે છે. આ ઉપરાંત ગ્રાહક પોતાના LPG વિતરકની દુકાન પર જઈને પણ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. ગ્રાહકો માટે ઘરે બેઠા મોબાઇલ એપ દ્વારા પોતે જ e-KYC પૂર્ણ કરવાનો વિકલ્પ પણ છે. ઇન્ડેનના ગ્રાહકો IndaneOilOne, ભારત ગેસના ગ્રાહકો HelloBPCL અને HP ગેસના ગ્રાહકો HP Pay એપ દ્વારા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. જાતે e-KYC કરવા અંગેનું વીડિયો ટ્યુટોરિયલ PMUY પોર્ટલ પર છે.
ઓથેન્ટિકેશનનો હેતુ શું છે ?
સરકાર અનુસાર, બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેન્ટિકેશન વ્યવસ્થાનો હેતુ સબસિડીવાળા ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરો વાસ્તવિક અને પાત્ર પરિવારો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. દરેક LPG કનેક્શનને આધાર-પ્રમાણિત ગ્રાહક સાથે જોડવાથી ડુપ્લિકેટ અને અયોગ્ય કનેક્શનોની ઓળખ કરવામાં અને તેમને હટાવવામાં મદદ મળશે.
આ ઉપરાંત સબસિડીવાળા ઘરેલુ સિલિન્ડરોના કોમર્શિયલ અથવા ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટેના ડાયવર્ઝનને રોકવામાં અને સબસિડી વિતરણને વધુ પારદર્શક બનાવવામાં પણ મદદ મળશે.
ઘણી વખત વધારવામાં આવી ડેડલાઇન
સરકારે જણાવ્યું કે ગ્રાહકોને બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેન્ટિકેશન કરાવવા માટે અગાઉ 30 જૂનની સમયમર્યાદા આપવામાં આવી હતી, જેને ગ્રાહકોને વધારાનો સમય આપવા માટે ઘણી વખત લંબાવવામાં આવી હતી. સમયમર્યાદા 31 જુલાઈ, 7 ઓગસ્ટ, 15 ઓગસ્ટ, 23 ઓગસ્ટ, 31 ઓગસ્ટ, 7 સપ્ટેમ્બર અને અંતે 14 સપ્ટેમ્બર સુધી વધારવામાં આવી હતી. ઓક્ટોબર 2023થી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ દેશભરમાં આ અંગે જાગૃતિ અને સંપર્ક અભિયાન પણ ચલાવ્યું છે. આ દરમિયાન 12 કરોડથી વધુ SMS અને WhatsApp મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
જે ગ્રાહકોએ ઓથેન્ટિકેશન કરાવ્યું ન હતું, તેમનો વિતરકો અને ડિલિવરી કર્મચારીઓ દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત વિતરક દુકાનો, વધુ અવરજવરવાળા સ્થળો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સરકાર અનુસાર, રિફિલ બુકિંગ દરમિયાન IVRS સંદેશ, મોબાઇલ નોટિફિકેશન, સોશિયલ મીડિયા, અખબારો અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા પણ ગ્રાહકોને ઓથેન્ટિકેશન માટે માહિતી આપવામાં આવી હતી.
LPG ગેસ સિલિન્ડર પર કુલ સબસિડી કેટલી છે?
LPGને ઘરેલુ ઉપયોગ માટે તેની કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે વેચવામાં આવે છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય અનુસાર સપ્ટેમ્બર 2026માં દરેક 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર પર સબસિડી લગભગ ₹210 છે.