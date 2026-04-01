સામાન્ય લોકોને મોટો ઝટકો, અમદાવાદ સહિત આ શહેરોમાં 51 રૂપિયા મોંઘો થયો LPG સિલિન્ડર! જાણો બુકિંગ પ્રોસેસ

LPG Cylinder Prices Hike: દેશમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવને લઈને ફરી એકવાર સામાન્ય લોકોને ઝટકો લાગ્યો છે. 1 એપ્રિલથી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ નાના એટલે કે 5 કિલોવાળા LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે.

Written By DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 01, 2026, 04:10 PM IST
  • 1 એપ્રિલથી LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો વધારો
  • નાનો ગેસ સિલિન્ડર ₹51 અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ₹195 થયો મોંઘો
  • જાણો કયા શહેરોમાં ભાવ વધ્યા અને કેવી રીતે કરશો બુકિંગ

LPG Cylinder Prices Hike: દેશમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવને લઈને ફરી એકવાર સામાન્ય લોકોને ઝટકો લાગ્યો છે. 1 એપ્રિલથી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ નાના એટલે કે 5 કિલોવાળા LPG સિલિન્ડર (જેને સામાન્ય રીતે 'નાના' સિલિન્ડર કહેવામાં આવે છે)ની કિંમતમાં 51 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આજે 1 એપ્રિલથી 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ લગભગ 195.50 રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છે. આ વધારા બાદ ઘણા શહેરોમાં 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમત 2000 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગઈ છે.

નાના સિલિન્ડરની ખાસિયત
5 કિલોવાળો નાના સિલિન્ડર ખાસ કરીને એવા લોકોમાં લોકપ્રિય છે, જેમને તાત્કાલિક ગેસની જરૂર હોય છે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેને લાંબી બુકિંગ પ્રક્રિયા કે એડ્રેસ પ્રૂફ વગર પણ ખરીદી શકાય છે. પહેલા તેની કિંમત લગભગ 649 રૂપિયા હતી, પરંતુ હવે વધારા બાદ 700 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે, જો કે, અલગ-અલગ શહેરોમાં ભાવમાં થોડો તફાવત હોઈ શકે છે.

નાના સિલિન્ડરને અલગ-અલગ કંપનીઓ અલગ-અલગ નામે વેચે છે. જેમ કે, ઇન્ડેનનું 'છોટુ' અથવા 'મુન્ના', HPનું 'અપ્પુ' અને ભારત ગેસનું 'મિની સિલિન્ડર'. આ સિલિન્ડર ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાત લોકો, પરપ્રાંતીય શ્રમિકો અને નાના પરિવારો માટે ખૂબ જ સુવિધાજનક માનવામાં આવે છે. હાલમાં LPG સંકટની વચ્ચે તેની માંગ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે કારણ કે, તે સરળતાથી અને તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે.

કેવી રીતે બુક કરવો નાનો સિલિન્ડર?
જો તમે 5 કિલોનો LPG સિલિન્ડર ખરીદવા માંગો છો, તો તેના માટે કોઈ રજિસ્ટર્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા નજીકના પોઈન્ટ ઓફ સેલ જેમ કે, કરિયાણાની દુકાન કે પેટ્રોલ પંપ પરથી સીધો મેળવી શકો છો. સૌથી સારી વાત એ છે કે, આના માટે સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ કે એડ્રેસ પ્રૂફની જરૂર પડતી નથી, માત્ર એક માન્ય આઈડી પ્રૂફ (ID Proof) બતાવવાનું હોય છે. કેટલીક કંપનીઓ ફોન કોલ અથવા હોમ ડિલિવરીની સુવિધા પણ આપી રહી છે.

નોંધનીય છે કે, સામાન્ય રીતે ગ્રાહકો 24x7 ટોલ-ફ્રી નંબર 1800 22 4344 પર કોલ કરીને તેનું બુકિંગ કરાવી શકે છે અને 2 કલાકમાં તેની ડિલિવરી પણ મળી જાય છે. ડિલિવરી ફી માત્ર 25 રૂપિયા છે અને તેની સર્વિસ સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યાની વચ્ચે ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં 'ડાયલ એ ભારતગેસ મિની' સેવા ભારતના 8 શહેરો (અમદાવાદ, બેંગલુરુ, દિલ્હી, ફરીદાબાદ, ગુડગાંવ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને પુણે)માં ઉપલબ્ધ છે.

19 કિલો સિલિન્ડરની નવી કિંમતો
અલગ-અલગ શહેરોમાં 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતોમાં પણ મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. કોલકાતામાં સૌથી વધુ અંદાજે 218 રૂપિયાનો વધારો થયો છે, જ્યારે ચેન્નાઈમાં 203 રૂપિયા, મુંબઈમાં 196 રૂપિયા અને દિલ્હીમાં અંદાજે 195.5 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. એકંદરે LPGની કિંમતોમાં આ વધારો સીધી રીતે સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર અસર કરશે.

ભાવ વધારાનું કારણ
ભાવમાં આ વધારાનું મુખ્ય કારણ મિડલ ઈસ્ટમાં વધતો તણાવ માનવામાં આવે છે. અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષની અસર ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાય પર પડી છે. ખાસ કરીને 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' બંધ રહેવાને કારણે ભારતનો LPG સપ્લાય પ્રભાવિત થયો છે, કારણ કે ભારતની જરૂરિયાતનો આશરે 88% LPG આ જ માર્ગથી આવે છે. સપ્લાયમાં ઘટાડાને કારણે કિંમતોમાં સીધો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

LPG priceLPG gas CylinderChhotu LPG CylinderLPG ભાવ વધારોગેસ સિલિન્ડર કિંમત

