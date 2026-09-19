/LPG સિલિન્ડરધારકો સાવધાન! 1 ઓક્ટોબરથી બદલાશે નિયમ, જાણો

LPG Subsidy Rules: 1 ઓક્ટોબર, 2026થી ઘરેલુ LPG ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આવી રહ્યો છે. 1 ઓક્ટોબર, 2026થી સબસિડીવાળા ઘરેલુ LPG રિફિલ માટે બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન ફરજિયાત બનશે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી હતી. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય અનુસાર, 27.43 કરોડ ગ્રાહકો (89.9 ટકા) પહેલાથી જ ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે અને તેમને આગળ કંઈ કરવાની જરૂર નથી.
હવે, રેગ્યુલેટેડ રિટેલ સેલિંગ પ્રાઈસ (RSP) પર સબસિડીવાળા LPG રિફિલ બુક કરવા માટે બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન (BAA) પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત રહેશે. જે ગ્રાહકોએ બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કરી લીધું છે તેમને ફરીથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશનનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સબસિડી લાભો વાસ્તવિક અને પાત્ર પરિવારો સુધી પહોંચે. આ ડુપ્લિકેટ અથવા અયોગ્ય કનેક્શનોને ઓળખવામાં મદદ કરશે અને વાણિજ્યિક અથવા ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે ઘરેલુ LPGના ડાયવર્ઝનને અટકાવશે.
બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન કેવી રીતે કરવું?
ગ્રાહકો પાસે ઘણા વિકલ્પો છે
સિલિન્ડર ડિલિવરી સમયે: ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિ OMCની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સ્થળ પર ઓથેંટિકેશન કરી શકે છે.
ગેસ એજન્સી શોરૂમમાં: ગ્રાહકો તેમના LPG વિતરક પર બાયોમેટ્રિક આધાર પ્રમાણીકરણ કરી શકે છે.
PMUY પોર્ટલ પર પોતાની કેવાયસી પ્રોસેસ સમજાવતા વિડિઓ ટ્યુટોરિયલ્સ પણ મળે છે.
જો તમે બાયોમેટ્રિક આધાર પ્રમાણીકરણ કરવા માંગતા ન હોવ તો શું?
સરકાર અનુસાર, જે ગ્રાહકો બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન કરતા નથી તેમને LPG નકારવામાં આવશે નહીં. જો કે, તેમણે તેમના OMCના ડિજિટલ માધ્યમ (વેબ પોર્ટલ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન, વોટ્સએપ ચેટબોટ, IVRS, વગેરે) દ્વારા તેમની પસંદગી નોંધાવવી પડશે. આવા ગ્રાહકોને સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાને આધીન, સબસિડી વિના બજાર ભાવે 5 કિલો અથવા 10 કિલો સિલિન્ડર પૂરા પાડવામાં આવશે.
89.9% ગ્રાહકોએ અત્યાર સુધીમાં બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કર્યું
19 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં, 27.43 કરોડ એક્ટિવ ઘરેલુ LPG ગ્રાહકોએ બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કર્યું છે, જે લગભગ 89.9 ટકા કવરેજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન માટેની પ્રારંભિક સમયમર્યાદા 30 જૂન હતી, જે ગ્રાહકોને વધારાનો સમય પૂરો પાડવા માટે ઘણી વખત લંબાવવામાં આવી હતી. અંતિમ સમયમર્યાદા 14 સપ્ટેમ્બર, 2026 છે.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, OMCsએ ઓક્ટોબર 2023થી એક વ્યાપક જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગ્રાહકોને SMS અને WhatsApp મેસેજ, ખાસ શિબિરો, IVRS મેસેજ, મોબાઇલ સૂચનાઓ અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા બાયોમેટ્રિક આધાર પ્રમાણીકરણ પૂર્ણ કરવાની જરૂરિયાત વિશે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા.
સરકાર LPG સબસિડી પર કરે છે ભારે ખર્ચ
સરકાર OMCsને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ઘરેલું LPG કિંમત કરતા ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. સપ્ટેમ્બર 2026માં 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર પર અંદાજિત ગર્ભિત સબસિડી આશરે ₹210 રૂપિયા હતી, જ્યારે જૂન 2026માં તે આશરે 721 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર સુધી પહોંચી ગઈ હતી. સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં OMC ને ₹22000 કરોડનું વળતર આપ્યું હતું અને નાણાકીય વર્ષ 2025-26 અને નાણાકીય વર્ષ 2026-27 દરમિયાન ₹30000 કરોડ ચૂકવી રહી છે.
1 ઓક્ટોબર પહેલાં તમારું BAA કરાવો
ઘરેલુ LPG ગ્રાહકો કે જેમણે હજુ સુધી તેમનું બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કર્યું નથી, તેમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ 1 ઓક્ટોબર, 2026 પહેલાં તેમનું બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેંટિકેશન પૂર્ણ કરે, જેથી સબસિડીવાળા RSP પર રિફિલ બુક કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.