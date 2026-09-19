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LPG સિલિન્ડરધારકો સાવધાન! 1 ઓક્ટોબરથી બદલાશે નિયમ, જાણો

LPG Subsidy Rules: LPG ઓથેંટિકેશન ડિલિવરી સમયે, વિતરકના શોરૂમમાં અથવા OMC મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર કરી શકાય છે. સરકાર છેલ્લા કેટલાય સમયથી લોકોને આધાર ઓથેંટિકેશન કરવાનું કહી રહી છે, ત્યારે સરકાર 1 ઓક્ટોબરથી નિયમો બદલી રહી છે, જેની અસર બધા ગ્રાહકો પર પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:42 PM IST
LPG સિલિન્ડરધારકો સાવધાન! 1 ઓક્ટોબરથી બદલાશે નિયમ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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