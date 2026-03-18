Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG સિલિન્ડરના નિયમમાં મોટો ફેરફાર; હવે આ એક ડોક્યુમેન્ટ વગર નહીં મળે ગેસનો બાટલો, જાણો સરકારનો નવો નિયમ

LPG સિલિન્ડરના નિયમમાં મોટો ફેરફાર; હવે આ એક ડોક્યુમેન્ટ વગર નહીં મળે ગેસનો બાટલો, જાણો સરકારનો નવો નિયમ

LPG Cylinder New Rule: ઘરેલૂ ગેસ ગ્રાહકો માટે એક મોટો નિયમ અમલમાં આવ્યો છે. હવે, આધાર e-KYC વિના તમારા ચૂલાને ચાલુ રાખવો મુશ્કેલ બની શકે છે. જી હા..સરકારે ગેસ સબસિડી અને બુકિંગ માટે બાયોમેટ્રિક ચકાસણી ફરજિયાત બનાવી દીધી છે. પરંતુ ચિંતા કરશો નહીં, તમારે લાઇનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નથી. તમારા મોબાઇલનો ઉપયોગ કરીને તમે ફક્ત બે મિનિટમાં આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકો છો તે જાણો. સંપૂર્ણ વિગતો અહીં વાંચો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:19 PM IST

Trending Photos

LPG સિલિન્ડરના નિયમમાં મોટો ફેરફાર; હવે આ એક ડોક્યુમેન્ટ વગર નહીં મળે ગેસનો બાટલો, જાણો સરકારનો નવો નિયમ

LPG Cylinder New Rule: જો તમે રસોઈ ગેસ (LPG) નો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સરકારે ગેસ સિલિન્ડરના કાળાબજારને રોકવા અને સબસિડીના લાભો યોગ્ય પ્રાપ્તકર્તાઓ સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આધાર e-KYC ફરજિયાત બનાવ્યું છે. નવા નિયમો અનુસાર, બાયોમેટ્રિક ચકાસણી વિના ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગ અને સબસિડી ચુકવણી અટકી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શા માટે ફરજિયાત છે ઈ-કેવાયસી?
સરકારે આ કડક પગલું અનેક મહત્વપૂર્ણ કારણોસર ભર્યું છે.

  • બોગસ કનેક્શન પર રોક લગાવવા: એક જ નામ હેઠળ કાર્યરત બહુવિધ નકલી અથવા ડુપ્લિકેટ કનેક્શનને દૂર કરવા.
  • કાળાબજાર અટકાવવા: ગેસની અછત અને સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે સાચા ગ્રાહકોની ઓળખ કરવી જરૂરી છે.
  • યોગ્ય સબસિડી લાભો: ખાતરી કરવી કે સરકારી સબસિડી લાયક વ્યક્તિઓને સીધા તેમના બેંક ખાતામાં પહોંચે.

ઘરે બેઠા તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને e-KYC કેવી રીતે કરવું?
રાહતની વાત એ છે કે તમારે હવે ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. તમે તમારા સ્માર્ટફોનથી આ કામ પૂર્ણ કરી શકો છો. સૌપ્રથમ, તમારી ગેસ કંપની (ઇન્ડેન, HP, અથવા ભારત ગેસ) ની સત્તાવાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અથવા ગ્રાહક નંબરનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરો. એપ્લિકેશન મેનૂ પર જાઓ અને ‘Aadhaar Authentication’ અથવા 'e-KYC' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. ફેસ સ્કેનિંગ માટે, તમારે Google Play Store માંથી 'Aadhaar FaceRD' એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર પડશે. એપ્લિકેશનની સૂચનાઓ અનુસાર તમારા ચહેરાને સ્કેન કરો. ચકાસણી સફળ થયા પછી તમારો ડેટા અપડેટ કરવામાં આવશે.

KYC માટે શું શું જરૂરી છે?
પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા, આ વસ્તુઓ હાથમાં રાખો. જેમાં આધાર કાર્ડ, LPG ગ્રાહક નંબર (ગેસ ડાયરીમાં દર્શાવેલ છે), ગેસ એજન્સીનું નામ, રજિસ્ટ્રડ મોબાઇલ નંબર, બેંક ખાતાની વિગતો (સબસિડી માટે). આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે મફત છે. જો કોઈ આ માટે પૈસા માંગે છે, તો તાત્કાલિક ફરિયાદ કરો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
LPG Cylinder New RuleLPG Cylinder news

Trending news