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LPGના ભાવમાં ₹385નો ઘટાડો... 16 ઓગસ્ટ પહેલાં કરો આ કામ, નહીં તો મોંઘો પડશે સિલિન્ડર

LPG e-KYC Deadline : છેલ્લા બે મહિનામાં 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતમાં આશરે ₹385નો ઘટાડો થયો છે. હવે, 16 ઓગસ્ટ ઘરેલું LPG ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ બની ગઈ છે, જો તમે આ તારીખ સુધીમાં તમારું e-KYC પૂર્ણ નહીં કરો, તો ઘરેલું સિલિન્ડર તમારા માટે મોંઘા થઈ શકે છે અને તમને ડિલિવરીમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 02, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:25 PM IST
LPGના ભાવમાં ₹385નો ઘટાડો... 16 ઓગસ્ટ પહેલાં કરો આ કામ, નહીં તો મોંઘો પડશે સિલિન્ડર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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