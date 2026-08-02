/LPGના ભાવમાં ₹385નો ઘટાડો... 16 ઓગસ્ટ પહેલાં કરો આ કામ, નહીં તો મોંઘો પડશે સિલિન્ડર

LPG e-KYC Deadline : છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ભારતમાં LPG સિલિન્ડરના નિયમો અને ભાવમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. બુકિંગના નિયમોથી લઈને સિલિન્ડરની ડિલિવરીના નિયમો બદલાયા. કોમર્શિયલ અને ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઉજ્જવલા યોજનામાં સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. KYCને લઈને પણ એક નિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, જો તે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ નહીં થાય તો સિલિન્ડરની ડિલિવરી બંધ કરી દેવામાં આવશે.
e-KYC કરાવવું જરૂરી
LPG ગેસ સિલિન્ડર ગ્રાહકો માટે e-KYC કરાવવું જરૂરી છે. સિલિન્ડર અને ગેસ પરની સબસિડી યોગ્ય ગ્રાહક સુધી પહોંચે તે માટે KYC ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આ માટે 16 ઓગસ્ટ 2026ની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં તમારે LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરી ચાલુ રાખવા અને સબસિડી મેળવવા માટે KYC કરાવવું પડશે. 1 ઓગસ્ટે જ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમતમાં લગભગ 200 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. સતત બે મહિનામાં 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતમાં 385 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. હવે ઘરેલુ સિલિન્ડરની ડિલિવરી ચાલુ રાખવા, સબસિડી મેળવવા અથવા સસ્તા સિલિન્ડર મેળવવા માટે ઈ-કેવાયસી પૂર્ણ કરવું પડશે.
જો 16 ઓગસ્ટની ડેડલાઈન ચૂકી જશો તો શું થશે ?
જો તમે 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં LPG કનેક્શનનું બાયોમેટ્રિક આધાર વેરિફિકેશન કરાવી શકતા નથી, તો તમને ઘરેલુ સિલિન્ડર પર સબસિડી નહીં મળે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમારા સિલિન્ડરની ડિલિવરી પણ રોકી શકાય છે. e-KYC વિના તમારે મોંઘું સિલિન્ડર ખરીદવું પડી શકે છે.
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— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) August 1, 2026
LPG e-KYC નહીં થાય તો સિલિન્ડર મોંઘા થશે ?
ઈન્ડેન, ભારતગેસ, એચપી જેવી ઈન્ડિયન ઓઈલ સહિત દેશની તમામ ગેસ કંપનીઓએ 16મી ઓગસ્ટ સુધીમાં 100 ટકા e-KYCનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. ગ્રાહકોને વારંવાર SMS દ્વારા KYC માટે પૂછવામાં આવી રહ્યું છે. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને ઓપ્શન આપવામાં આવી રહ્યા છે. જો તમે હજુ પણ તે નહીં કરો તો તમને સિલિન્ડર મોંઘુ મળશે. BharatGas એ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ગેસ ડિલિવરી ચાલુ રાખવા માટે KYC પૂર્ણ કરવાનું પણ કહ્યું છે.
જે તમે KYC કરાવતા નથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. 14.2 કિલોના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમત રૂ. 942 છે, જો તમે KYC ન કરો તો તમને વધુ ખર્ચ થઈ શકે છે. જો ઓઈલ કંપનીઓ KYC વગરના સિલિન્ડર માટે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ વસૂલવાનું શરૂ કરશે તો સમસ્યા વધશે. નોન-ઉજ્જવલા સ્કીમ પર 19.57 રૂપિયા અને ઉજ્જવલા સ્કીમ માટે 300 રૂપિયાની સબસિડી અટકી શકે છે.
ઘરે બેઠા આ રીતો કરો e-KYC