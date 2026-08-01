/762 રૂપિયામાં મળી રહ્યો છે LPG સિલિન્ડર, ગેસ કનેક્શનની પણ જરૂર નથી, જાણો ક્યાંથી મળશે

LPG Cylinder Price : હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં વપરાતા કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ખાસ કરીને 19 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹192નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડા પછી પણ 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર ₹2,738માં વેચાઈ રહ્યો છે.
તો ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર (14.2 કિલોગ્રામ)ની કિંમત ₹942 પ્રતિ સિલિન્ડર છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે LPG સિલિન્ડરની કિંમત ઊંચી છે. જો કે, સામાન્ય લોકો માટે એક એવો LPG સિલિન્ડર પણ છે જેની કિંમત ₹800થી ઓછી છે.
'છોટુ' LPG સિલિન્ડર
'છોટુ' LPG સિલિન્ડરની કિંમત હવે ₹800થી નીચે આવી ગઈ છે. 5 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડરની કિંમત જે પહેલા ₹808.50 હતી, તેને ઘટાડીને ₹762 કરવામાં આવી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ વેબસાઇટ અનુસાર, 'છોટુ' સિલિન્ડર એવા વ્યક્તિઓ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો જેમની પાસે સ્થાનિક સરનામાનો પુરાવો નથી અથવા ગેસનો વપરાશ ઓછો છે. ગ્રાહકો ફક્ત ઓળખનો પુરાવો આપીને 'છોટુ' ગેસ મેળવી શકે છે. ઔપચારિક ગેસ કનેક્શન નોંધણી જરૂરી નથી. ગ્રાહકો તેમની સુવિધા અનુસાર કોઈપણ શહેરમાં 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ક્યાંથી મળશે 'છોટુ' LPG સિલિન્ડર
ગ્રાહકો ઇન્ડેન ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશિપ નેટવર્ક્સ, ઇન્ડિયન ઓઇલ રિટેલ આઉટલેટ્સ, પસંદગીના કરિયાણાની દુકાનો અને પસંદગીના સ્થાનિક સુપરમાર્કેટ પરથી 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડર ખરીદી શકે છે. દેશભરમાં કોઈપણ આઉટલેટ્સ પર સિલિન્ડર રિફિલ કરી શકાય છે.
'છોટુ' સિલિન્ડર જ્યાંથી ખરીદ્યો હોય ત્યાં ભવિષ્યમાં તે પરત કરવા પર તમને રિફંડ મળશે. ઇન્ડિયન ઓઇલની વેબસાઇટ અનુસાર, ઉપયોગના સમયગાળાને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રતિ સિલિન્ડર ₹500ની નિશ્ચિત રકમ પરત કરવામાં આવશે. તમે પોઈન્ટ ઓફ સેલ દ્વારા 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડર રિફિલની હોમ ડિલિવરીનો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકો છો; આ સેવા માટે પ્રતિ રિફિલ ₹25નો વધારાનો ડિલિવરી ચાર્જ લાગુ પડે છે.
છેલ્લે ક્યારે વધ્યા હતા LPGના ભાવ ?
સ્થાનિક LPGના ભાવમાં છેલ્લે ₹29 પ્રતિ સિલિન્ડરનો વધારો 7 જૂને કરવામાં આવ્યો હતો. તે પહેલાં પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા ભાવમાં વધારાને કારણે સપ્લાય વિક્ષેપને કારણે માર્ચમાં પ્રતિ સિલિન્ડર ₹60નો વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.