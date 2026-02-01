Prev
બજેટના દિવસે ઝટકો.... LPG Cylinder ની કિંમતમાં 50 રૂપિયાનો વધારો

LPG Cylinder Hike: આજે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં બજેટ રજૂ કરવાના છે. આ પહેલા લોકો માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 1 ફેબ્રુઆરીથી એલજીપી સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:19 AM IST

ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે દેશનું બજેટ રજૂ થવાનું છે. આ પહેલા લોકોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો કરી દીધો છે. દિલ્હીતી મુંબઈ અને કોલકત્તાથી ચેન્નઈ જેવા મોટા શહેરોની સાથે દેશભરમાં સિલિન્ડર 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી મોંઘો થઈ ગયો છે. ઓયલ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં 50 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. પરંતુ 14 કિલોગ્રામ ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

બજેટના દિવસે સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
નવા મહિનાની શરૂઆત તમામ નાણાકીય ફેરફાર સાથે થાય છે અને ફેબ્રુઆરીના ફેરફાર શરૂ થઈ ગયા છે. ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ દિવસે લોકોને ઝટકો લાગ્યો છે. બજેટના દિવસે તેલ કંપનીઓએ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આજથી 19 કિલોગ્રામ એલપીજી સિલિન્ડર 50 રૂપિયા મોંઘો થઈ ગયો છે.

સતત બીજા મહિને ભાવમાં વધારો
એલપીજી  સિલિન્ડરની કિંમતમાં સતત બીજા મહિને વધારો થયો છે. આ પહેલા જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં પણ ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ કિંમતોમાં 111 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. દિલ્હીમાં તે 1580.50 રૂપિયાથી મોંઘો થઈ 1691.50 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તો કોલકત્તામાં 19 કિલોગ્રામ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત 1795 રૂપિયાથી વધી 1844.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી જોવામાં આવે તો 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત 8 એપ્રિલ 2025થી યથાવત છે. 14 કિલોગ્રામવાળા સિલિન્ડરની કિંમત 1 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં 853 રૂપિયા, કોલકત્તામાં 879 રૂપિયા, મુંબઈમાં 852 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 868 રૂપિયા છે.

