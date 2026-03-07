Prev
LPG Cylinder Price: મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની ભારત પર અસર શરુ, રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો, જાણી લો નવા ભાવ

LPG Cylinder Price Hike: મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની અસર ભારત પર મોંઘવારી તરીકે થવા લાગી છે. સૌથી પહેલો ઝટકો ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા સાથે મળ્યો છે. જેમાં ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રુપિયા અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 115 રુપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:47 AM IST
  • મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની ભારત પર થઈ અસર
  • ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
  • 7 માર્ચ 2026 થી લાગુ થશે નવા ભાવ
     

LPG Cylinder Price Hike: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ભારતમાં લોકો પર મોંઘવારીનો માર પડવાની શરુઆત થઈ છે. કારણ કે ભારતમાં ઘરેલુ ગેલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. એએનઆઈએ સૂત્રોના હવાલેથી આ જાણકારી આપી છે કે નવા ભાવ 7 માર્ચ 2026 થી લાગુ ગણાશે. સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર 14.2 કિલોના ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રુપિયાનો વધારો થયો છે અને 19 કિલોના કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 115 રુપિયાનો વધારો થયો છો. આ ભાવ વધારા પછી દિલ્હીમાં એલપીજી સિલિન્ડરના નવા ભાવ 913 રુપિયા અને 1883 રુપિયા થઈ છે. 

સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર શુક્રવારે સરકારે સરકારી તેમજ પ્રાઈવેટ બંને એલપીજી રિફાઈનરીઓને પ્રોડકશન વધારવા આદેશ આપ્યા હતા. ઈરાન યુદ્ધના કારણે દુનિયાભરમાં એનર્જી સંકટ વધી શકે છે જે આશંકાને ધ્યાનમાં રાખી સરકારે ઉત્પાદન વધારવા આદેશ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો કે કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં એનર્જી ક્રાઈસિસ નહીં સર્જાય. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર ભારત સારી સ્થિતિમાં છે અને દેશમાં કાચા તેલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજી જેવા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટનો ઘણો સ્ટોક છે.

એલપીજીના ભાવમાં શા માટે વધારો ?

ઉલ્લેખનીય છે કે એલપીજી માટે ભારત મુખ્યત્વ ખાડીના દેશો પર નિર્ભર છે. યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે ભારતમાં ગેસની સપ્લાય અટકેલી છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી ભારતમાં એલપીજીના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે નિર્દેશ જારી કર્યા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે મિડલ ઈસ્ટની હાલની સ્થિતિ પર ભારત ગંભીરતાથી નજર રાખી રહ્યું છે. 

ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ

ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં અનુક્રમે 60 અને 115 રુપિયાના વધારા પછી ગેસ સિલિન્ડરની લેટેસ્ટ પ્રાઈઝ પર નજર કરીએ તો ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રુપિયાના વધારા પછી દિલ્હીમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ 913 રુપિયા, કલકત્તામાં 939 રુપિયા, ચેન્નઈમાં 928.50 રુપિયા થયા છે. 

જ્યારે 19 કિલોના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 115 ના વધારા સાથે દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ 1883 રુપિયા, મુંબઈમાં 1835 રુપિયા, કલકત્તામાં 1990 રુપિયા, ચેન્નઈમાં 2043.50 રુપિયા થયા છે. આ ભાવ વધારાની અસર લોકોના ઘરના બજેટથી લઈ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ સહિતના બિઝનેસ પર પણ જોવા મળશે. 
 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

