/મોંઘવારી વચ્ચે બદલાઈ ગયા LPG સિલિન્ડરના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

LPG Cylinder Price : ઘરની રસોઈ માટે વપરાતા સિલિન્ડરથી લઈને હોટલ અને મોટા ઉદ્યોગોમાં વપરાતા સિલિન્ડર સુધીના LPG સિલિન્ડર માટે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ જરૂરિયાત માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સિલિન્ડરના ભાવમાં તફાવત જોવા મળે છે. જેમ કે, 14.2 કિલોગ્રામનું સિલિન્ડર ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે પોસાય તેવા ભાવે મળી રહે છે, ત્યારે હોટલ, ઢાબા અને કોમર્શિયલ યુઝર્સને વધુ કિંમત ચૂકવવી પડે છે.
ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ
દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવ 913 રૂપિયા છે. તો કિલોગ્રામના નાના સિલિન્ડરનો ભાવ રૂપિયા 339 છે. આ સિલિન્ડરની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે સ્થાનિક સરનામાનો પુરાવા વગર પણ તે મળી રહે છે. વ્યક્તિ ફક્ત આધાર કાર્ડ આપીને નવું કનેક્શન લઈ શકે છે.
કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ
સામાન્ય રીતે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબામાં વપરાતા 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 3071.50 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. વધુમાં 'Nanocut અને XtraTeJ જેવા હાઈ કાર્યક્ષમતાવાળા સિલિન્ડરની કિંમત હાલમાં 3094 અને 3225 રૂપિયાની વચ્ચે છે.
હળવા વજનના XTRALITE સિલિન્ડરના ભાવ
આધુનિક ડિઝાઇન ધરાવતા હળવા વજનના XTRALITE સિલિન્ડર હવે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. રેગ્યુલર સિલિન્ડરો કરતા હળવા હોવાથી તેને સરળતાથી ઉપાડી શકાય છે. આ સિલિન્ડરોની બીજી એક વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે ગેસનું સ્તર બહારથી દેખાય છે. કિંમતની દ્રષ્ટિએ, 10-કિલોગ્રામ XTRALITE સિલિન્ડરની કિંમત ₹652.50 છે. દરમિયાન વિવિધ 5-કિલોગ્રામ વેરિઅન્ટ ₹339થી ₹826 ની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.
47.5 કિલોગ્રામ સિલિન્ડરના ભાવ
મોટી હોટલો, ફેક્ટરીઓ અને ઔદ્યોગિક એકમોમાં હાઈ ક્ષમતાવાળા સિલિન્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. મોટા 47.5 કિલોગ્રામ સિલિન્ડરની કિંમત ₹7,674.50 થી ₹7,730.50 સુધીની હોય છે. વધુમાં સૌથી મોટા 425 કિલોગ્રામ ઔદ્યોગિક સિલિન્ડરની કિંમત ₹68,000 થી ₹69,000 ની રેન્જમાં પહોંચી ગઈ છે.