LPG Cylinder Price : ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ
LPG Cylinder Price : વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે સામાન્ય માણસ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તો 8 એપ્રિલે LPG ગેસના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તમારા શહેરમાં ગેસના ભાવ શું છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- સરકારે ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ LPG માટે નવા ભાવ જાહેર કર્યા
- કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા
- 12 મહિનામાં ઘરેલુ સિલિન્ડર ₹60 મોંઘા થયા
LPG Cylinder Price : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી નીચે આવી ગયા છે. દરમિયાન ભારત સરકારે ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ LPG માટે નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. ગયા મહિનાની સરખામણીમાં સ્થાનિક ગેસના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકા અને ઈરાન 14 દિવસના યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. ઈરાન 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ'માંથી સુરક્ષિત માર્ગની મંજૂરી આપશે. આ સમાચારે હાલમાં વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને વધુ ઘેરું બનતા અટકાવ્યું છે.
ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના આજના ભાવ
દેશના મુખ્ય શહેરોમાં 14.2 કિલોના ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ નવી દિલ્હીમાં ₹913, કોલકાતામાં ₹939, મુંબઈમાં ₹912.50, ચેન્નાઈમાં ₹928.50, નોઈડા ₹910.50, બેંગલુરુ ₹915.50, હૈદરાબાદ ₹965, જયપુર ₹916.50, લખનૌ ₹950.50, પટણા ₹1002.50 છે, તો અમદાવાદમાં ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ ₹920 છે.
કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા
રેસ્ટોરન્ટ અને ઢાબા સંચાલકો સામેના પડકારો ઓછા થયા નથી. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં માર્ચમાં ₹144 અને 1 એપ્રિલે ₹200નો મોટો વધારો થયો હતો. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ નવી દિલ્હીમાં ₹2078.50, કોલકાતામાં ₹2208.50, મુંબઈમાં ₹2031, ચેન્નાઈમાં ₹2246.50, હૈદરાબાદમા ₹2320.50, જયપુરમાં ₹2106 છે, તો અમદાવાદમાં ભાવ ₹2098 છે.
12 મહિનામાં ઘરેલુ સિલિન્ડર ₹60 મોંઘા થયા
એપ્રિલમાં ભાવમાં વધારો થયો ન હોવા છતાં પાછલા વર્ષનો ટ્રેન્ડ ચિંતાજનક રહ્યો છે. મે 2025 અને એપ્રિલ 2026 વચ્ચે ઘરેલુ ગેસના ભાવમાં ₹60નો વધારો થયો હતો. સૌથી નોંધપાત્ર વધારો માર્ચ 2026માં જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે એક જ ઝાટકે ભાવમાં ₹60નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ રાજ્યોમાં ભાવમાં ફેરફાર સ્થાનિક VATના આધારે થાય છે.
