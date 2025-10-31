1લી નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે LPG સિલિન્ડરની કિંમત, શું ગેસ મોંઘો થઈ જશે કે સસ્તો?
LPG Cylinder Latest Price: 1લી નવેમ્બર એટલે કે આવતી કાલથી ઘણી વસ્તુઓની કિંમતો અને નિયમોમાં ફેરફાર થવાના છે. જે વસ્તુઓની કિંમતો બદલાઈ રહી છે, તેમાં એક ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ પણ સામેલ છે.
LPG Cylinder Latest Price: ૧લી નવેમ્બરથી ઘણા ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે, પરંતુ સૌથી મહત્વનો ફેરફાર રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતને લઈને છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઘરેલુ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત 8 એપ્રિલ 2025 થી બદલાઈ નથી. દિલ્હીમાં આ સિલિન્ડર હજી પણ 853 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે. બીજી તરફ, વ્યાવસાયિક રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત લગભગ દર મહિને બદલાતી રહે છે.
અગાઉના ભાવ પર એક નજર
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ઘરેલુ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત ૫૯૪ રૂપિયાથી વધીને ૮૫૩ રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જ્યારે વ્યાવસાયિક સિલિન્ડરની કિંમત ૧૨૪૧.૫ રૂપિયાથી વધીને ૧૫૯૫.૫૦ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ દિલ્હીમાં રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત માત્ર ૫૯૪ રૂપિયા, કોલકાતામાં ૬૨૦.૫ રૂપિયા, મુંબઈમાં ૫૯૪ રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ૬૧૦ રૂપિયા હતી.
૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ ના રોજ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનના આંકડા મુજબ, ૧૪ કિલોના ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત દિલ્હીમાં ૮૯૯.૫૦ રૂપિયા, કોલકાતામાં ૯૨૬ રૂપિયા, મુંબઈમાં ૮૯૯.૫૦ રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ૯૧૫.૫૦ રૂપિયા હતી. ૬ જુલાઈ, ૨૦૨૨ ના રોજ ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમત દિલ્હીમાં ૧૦૫૩ રૂપિયા, કોલકાતામાં ૧૦૭૯ રૂપિયા, મુંબઈમાં ૧૦૫૨.૫૦ રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ૧૦૬૮.૫૦ રૂપિયા હતી.
૩૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત દિલ્હીમાં ૯૦૩ રૂપિયા, કોલકાતામાં ૯૨૯ રૂપિયા, મુંબઈમાં ૯૦૨.૫૦ રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ૯૧૮.૫૦ રૂપિયા હતી. ૯ માર્ચ, ૨૦૨૪ ના રોજ દિલ્હીમાં ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત ૮૦૩ રૂપિયા, કોલકાતામાં ૮૨૯ રૂપિયા, મુંબઈમાં ૮૦૨.૫૦ રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં ૮૧૮.૫૦ રૂપિયા હતી.
14.2 કિલોગ્રામવાળા ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના આજના દર
- પટના ૯૪૨.૫
- દિલ્હી ૮૫૩.૦૦
- લખનઉ ૮૯૦.૫
- જયપુર ૮૫૬.૫
- આગ્રા ૮૬૫.૫
- મેરઠ ૮૬૦
- ગાઝિયાબાદ ૮૫૦.૫
- ઇન્દોર ૮૮૧
- ભોપાલ ૮૫૮.૫
- લુધિયાણા ૮૮0
- વારાણસી ૯૧૬.૫
- ગુરુગ્રામ ૮૬૧.૫
- અમદાવાદ ૮૬૦
- મુંબઈ ૮૫૨.૫૦
- પુણે ૮૫૬
- હૈદરાબાદ ૯૦૫
- બેંગ્લોર ૮૫૫.૫
