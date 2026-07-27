/LPG સિલિન્ડરના ભાવ: 1 ઓગસ્ટથી બદલાશે ગેસના ભાવ; જાણો સિલિન્ડર મોંઘો થશે કે સસ્તો?

LPG Price: ઈરાન અને યુએસ વચ્ચે યુદ્ધને કારણે સામાન્ય જનતાએ મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેલ-ગેસ સહિત ઘણા ખાદ્ય પદાર્થોની કિંમતમાં સતત ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. મે-જૂનમાં સતત થયેલા વધારા બાદ જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. તો તેને જોઈને હવે લાગે છે કે આવનાર સમયમાં એટલે કે ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
સિલિન્ડર સસ્તો થશે કે મોંઘો?
હકીકતમાં દર મહિનાની 1 તારીખે સરકારી તેલ કંપનીઓ જેમ કે IOCL, HPCL અને ભારત ગેસ એલપીજીની કિંમતોમાં ફેરફાર કરે છે. જુલાઈ મહિનામાં એટલે કે 1 જુલાઈએ પણ આ ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ 1 ઓગસ્ટે પણ કિંમતોમાં ફેરફાર જોવા મળશે. પરંતુ હાલ તે વાત સ્પષ્ટ નથી કે કિંમતોમાં વધારો થશે કે ઘટાડો.
માર્ચથી જૂન સુધી કેટલીવાર વધ્યા ભાવ
ફેબ્રુઆરીમાં ઈરાન અને અમેરિકાનું યુદ્ધ શરૂ થયું હતું. ત્યારબાદ પ્રથમવાર ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 7 માર્ચે 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતો દિલ્હીમાં વધી 913 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ 7 જૂને ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 29 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. જોવામાં આવે તો આ વર્ષે છ મહિનામાં ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં 89 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે
સરકાર બની કડક
એટલું જ નહીં આ યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ બ્લોક હતું, જેના કારણે તેલ અને ગેસની અવરજવર પર પણ સંકટના વાદળો છવાયેલા હત. જેના કારણે ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરોની અછત ઉભી થઈ હતી. આ યુદ્ધ દરમિયાન સરકારે તેને લઈને નિયમો કડક કર્યાં હતા. ત્યારબાદ ગેસ સિલિન્ડરની ડિલીવરી, બુકિંગ, સબસિડીને લઈને ઘણા મહત્વના નિર્ણય કરવામાં આવ્યા, જેનાથી ઉપભોક્તાએ પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ વચ્ચે બધાની નજર 1 ઓગસ્ટ પર છે, ત્યારે સિલિન્ડરની કિંમતોમાં વધારો થાય છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે.