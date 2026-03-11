LPG સિલિન્ડર થયા મોંઘા, પરંતુ આ યોજના હેઠળ હજુ પણ મળે છે 300 રૂપિયાની સબસિડી, જાણો
LPG Cylinder: પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા તણાવની અસર હવે ભારતના સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારને અસ્થિર બનાવ્યું છે, જેની સીધી અસર પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવ પર પડી છે.
- પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા તણાવની અસર હવે ભારતના સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે.
- ભારતમાં ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
- ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ રાહત હજુ પણ ઉપલબ્ધ
Trending Photos
LPG Cylinder: આ દરમિયાન, ભારતમાં ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા ભાવોથી રસોડાના ખર્ચમાં વધારો થયો છે અને હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ જેવા નાના વ્યવસાયોને પણ અસર થઈ શકે છે.
ઈન્ડિયન ઓઈલ અનુસાર સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
સરકારી તેલ કંપની ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ અનુસાર, સબસિડી વગરના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 114.50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ વધારા બાદ, દેશના ઘણા મોટા શહેરોમાં ગેસ સિલિન્ડર વધુ મોંઘા થઈ ગયા છે.
મુખ્ય શહેરોમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ
નવા ભાવ અમલમાં આવ્યા પછી, 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમત નીચે મુજબ થઈ ગઈ છે
દિલ્હી - ₹913 (અગાઉ 853 રૂપિયા)
કોલકાતા - ₹939
મુંબઈ - ₹912.50
ચેન્નાઈ - ₹928.50
અમદાવાદ- ₹920
ગ્રાહકોને હવે પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે 60 રૂપિયા વધુ ખર્ચ કરવા પડશે.
આ વધારો એવા સમયે થયો છે, જ્યારે છેલ્લા એક વર્ષમાં LPGના ભાવમાં ઘણી વખત સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો
ઘરેલુ ગેસની સાથે, 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી ખાસ કરીને હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના ખાદ્ય વ્યવસાયો પર અસર પડી શકે છે.
નવા ભાવો અનુસાર:
દિલ્હી – ₹1883 (અગાઉ ₹1768.50)
કોલકાતા – ₹1990
મુંબઈ – ₹1835
ચેન્નઈ – ₹2043.50
અમદાવાદ- ₹1903
કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારાથી ખાદ્ય અને પીણા વ્યવસાયોનો ખર્ચ પણ વધી શકે છે.
ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ રાહત હજુ પણ ઉપલબ્ધ
જો કે, વધતી કિંમતો વચ્ચે, સરકારની પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા પરિવારોને હજુ પણ રાહત મળી રહી છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર લાભાર્થીઓને LPG સિલિન્ડર પર સબસિડી આપવામાં આવે છે, જેનાથી તેઓ બજાર ભાવ કરતા ઓછા ભાવે ગેસ મેળવી શકે છે. સામાન્ય રીતે, ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે 300 રૂપિયાની સબસિડી મળે છે, જે સીધી તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.
લાખો પરિવારો માટે રાહત
LPGના વધતા ભાવ વચ્ચે, ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા આપવામાં આવતી સબસિડી દેશના લાખો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે નોંધપાત્ર રાહત સાબિત થઈ રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો ઊર્જાના ભાવમાં વધુ વધઘટ થઈ શકે છે, જેની અસર ભારત સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશો પર પડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે