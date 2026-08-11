/LPG e-KYC: માત્ર 6 દિવસ બાકી... નહીંતર નહીં મળે LPG સિલિન્ડર! તરત જ પૂરું કરો આ કામ

શું તમે એલપીજી સિલિન્ડરની ઈ-કેવાયસી (LPG e-KYC) કરી લીધી છે. જો નહીં તો તમારૂ ઇન્ડેન, એચપી કે ભારત ગેસનું કનેક્શન સસ્પેન્ડ કરી શકાય છે. ગેસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓ સતત પોતાના ગ્રાહકોને એસએમએસ કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એલર્ટ કરી રહી છે કે 16 ઓગસ્ટ સુધી એલપીજી સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા આ કામને પૂરુ કરી લો. જો નક્કી સમયમાં આ કામ ન કરવામાં આવ્યું તો સિલિન્ડર લેવામાં સમસ્યા આવી શકે છે. આ કામને તમે ઘરે બેઠા સરળતાથી કરી શકો છો.
16 ઓગસ્ટની ડેડલાઈન ન ભૂલો
ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ તરફથી એલપીજી ગ્રાહકોને તેના રજીસ્ટર્ડન મોબાઇલ નંબર પર એક મેસેજ મોકલવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં LPG e-KYC પ્રોસેસ પૂરી કરવા માટે એલર્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિવાય એક્સ પર પોસ્ટ દ્વારા પણ કંપનીઓ આ કામને જલ્દી પૂરું કરવાની અપીલ કરી રહી છે.
કંપનીઓ સલાહની સાથે ચેતવણી પણ આપી રહી છે કે નક્કી ડેડલાઇન બાદ એલપીજી મેળવવામાં સમસ્યા આવી શકે છે અને નક્કી કરાયેલા ભાવ પર એલપીજી સિલિન્ડર નહીં ખરીદી શકશો એટલે કે મોંઘા ભાવે સિલિન્ડર ખરીદવો પડી શકે છે. એટલે કે તમારી પાસે છ દિવસનો સમય છે. મુશ્કેલીથી બચવા માટે ફટાફટ આ કામ પતાવો.
ઘરે બેઠા કઈ રીતે કરશો e-KYC
ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ LPG e-KYC ને લઈને એલર્ટ જ નથી આપ્યું પરંતુ યુઝર્સ ઘરે બેઠા આ કામ કઈ રીતે કરી શકે તે પણ જણાવ્યું છે. ઈન્ડિયન ઓયલ ગ્રાહકોની વાત કરીએ તો તે ઇન્ડિયનઓયલ વન એપના માધ્યમથી આ પ્રક્રિયા પૂર્મ કરી શકે છે. કે પછી એલપીજી ડિસ્ટ્રિબ્યૂટરની પાસે જઈ કે સિલિન્ડર કર્મી દ્વારા ઈ-કેવાયસી કરાવી શકે છે.