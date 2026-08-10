/ફક્ત 6 દિવસ બાકી... ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીંતર નહીં મળે LPG સિલિન્ડર!

LPG e-KYC : શું તમે તમારા સિલિન્ડર માટે LPG e-KYC કરાવ્યું છે ? જો ના કરાવ્યું હોય તો તમારું Indane, HP, અથવા Bharat Gas કનેક્શન સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે. ગેસ એજન્સી ગ્રાહકોને SMS અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સતત એલર્ટ આપી રહ્યા છે કે તેઓ 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં આ ફરજિયાત કાર્ય પૂર્ણ કરે. સમયમર્યાદા સુધીમાં આ નહીં કરવામાં આવે તો LPG સિલિન્ડર મેળવવામાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. આ પ્રક્રિયા ઝડપી અને સરળ છે, તમે ઘરે બેઠા પણ કરાવી શકો છો.
16 ઓગસ્ટની ડેડલાઈન ભૂલશો નહીં
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ LPG ગ્રાહકોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરો પર એલર્ટ મોકલી રહી છે, તેમને LPG e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી રહી છે. વધુમાં કંપનીઓ X પર પોસ્ટ દ્વારા ગ્રાહકોને આ કામ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા અપીલ કરી રહી છે.
આ સાથે કંપનીઓ એલર્ટ આપી રહી છે કે 16 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા ચૂકી જવાથી LPG મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે સબસિડીવાળા સિલિન્ડર મેળવી શકશો નહીં અને વધુ કિંમતો ચૂકવવી પડી શકે છે. હવે તમારી પાસે ફક્ત છ દિવસ બાકી છે, કોઈપણ મુશ્કેલી ટાળવા માટે છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ જોવાને બદલે આ કામ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરો.
ઘરેલુ સિલિન્ડરના વર્તમાન ભાવ શું છે ?
14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવ દિલ્હીમાં ₹942 છે. કોલકાતામાં ₹968 અને મુંબઈમાં ₹941.50 છે. ચેન્નાઈમાં, ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમત ₹957.50 છે. તો અમદાવાદમાં LPGનો ભાવ ₹949 છે.
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ કરોડો લાભાર્થીઓને વાર્ષિક ચાર LPG સિલિન્ડર સુધી ₹300ની સબસિડી મળે છે. આનો અર્થ એ થયો કે દિલ્હીમાં, ₹942ની કિંમતનો ગેસ સિલિન્ડર તેમને સબસિડી પછી માત્ર ₹642માં મળે છે.
ઘરે બેઠા આ રીતે કરાવો e-KYC
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ LPG e-KYC અંગે માત્ર એલર્ટ જારી કરી નથી, પરંતુ યુઝર્સને ઘરેથી આ પ્રક્રિયા સરળતાથી પૂર્ણ કરવાની રીતો પણ જણાવી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલના ગ્રાહકો 'ઇન્ડિયન ઓઇલ વન એપ' દ્વારા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તેઓ તેમના LPG વિતરકની મુલાકાત લઈને અથવા સિલિન્ડર ડિલિવરી કર્મચારીઓ દ્વારા e-KYC કરાવી શકે છે.