LPG Gas Booking Time: બદલાઈ ગયો ગેસનો બાટલો બુક કરાવવાનો સમય, 24 કલાકની સેવા બંધ? જાણો નવા નિયમ અને રીત
Trending Photos
LPG Gas Booking Time: રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગને લઈને હવે તમારે થોડું સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. જો તમે દિવસમાં ગમે ત્યારે ફોન ઉપાડીને ગેસ બુક કરી લેતા હતા, તો હવે એવું નહીં થઈ શકે. ગેસ એજન્સીઓએ બુકિંગ માટે એક ખાસ ટાઈમ-ટેબલ લાગુ કર્યું છે, જેનું પાલન ન કરવા પર તમારું બુકિંગ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
ઘડિયાળ જોઈને કરવું પડશે બુકિંગ
નવા નિયમો મુજબ, બુકિંગની બારી હવે આખા 24 કલાક ખુલ્લી રહેશે નહીં. જો તમે સિલિન્ડર બુક કરવા માંગો છો, તો તમારે સવારે 5 વાગ્યાથી 7 વાગ્યાની વચ્ચે અથવા રાત્રે 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યાની વચ્ચે જ કોલ કે મેસેજ કરવો પડશે. ખાસ વાત એ છે કે સવારે 7 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી (લગભગ 13 કલાક) બુકિંગની સુવિધા સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. તેથી હવે ગેસ પૂરો થાય તે પહેલાં યોગ્ય સમયે એલાર્મ સેટ કરવું એ સમજદારીભર્યું પગલું ગણાશે.
25 દિવસનો ફરજિયાત ગાળો
સમયની સાથે સાથે બીજો એક મહત્વનો નિયમ એ છે કે તમે તમારી મરજી મુજબ જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે સિલિન્ડર બુક નહીં કરી શકો. હવે બુકિંગ ત્યારે જ સ્વીકારવામાં આવશે જ્યારે તમારા છેલ્લા સિલિન્ડરની ડિલિવરીને ઓછામાં ઓછા 25 દિવસ વીતી ગયા હોય. જો તમે આ સમયગાળા પહેલા બુકિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરશો, તો સિસ્ટમ તેને રિજેક્ટ કરી દેશે.
WhatsApp અને SMS થી બુકિંગ થયું સરળ
વિવિધ કંપનીઓએ ડિજિટલ માધ્યમો દ્વારા બુકિંગને ઘણું સરળ બનાવી દીધું છે. ભારત ગેસ (Bharat Gas): ગ્રાહકો 1800224344 પર WhatsApp દ્વારા 'Hi' મોકલીને સિલિન્ડર મંગાવી શકે છે. ઇન્ડેન ગેસ (Indane Gas): 75888-88824 પર 'REFILL' લખીને મેસેજ કરવાનો રહેશે. HP ગેસ: 92222-01122 પર 'Book' લખીને મેસેજ મોકલવો પડશે. જો તમે સામાન્ય SMS નો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોવ, તો ભારત ગેસ માટે 77150-12345 અને ઇન્ડેન માટે 77189-55555 પર મેસેજ મોકલીને કન્ફર્મેશન મેળવી શકો છો.
ઇન્ટરનેટ વગર માત્ર એક મિસ્ડ કોલથી કામ પતશે
જે લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ નથી અથવા જેઓ WhatsApp વાપરવા નથી માંગતા, તેમના માટે મિસ્ડ કોલની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. ભારત ગેસ: 77180-12345, ઇન્ડેન ગેસ: 84549-55555 અને HP ગેસ: 949360-22222 નંબર પર કોલ કરીને કામ પતાવી શકો છો. આ નંબર પર માત્ર એક કોલ કરીને તમે તમારું બુકિંગ નોંધાવી શકો છો.
સમસ્યા હોય તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી?
જો તમને સિલિન્ડર મળવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી હોય અથવા અન્ય કોઈ ફરિયાદ હોય, તો તમે ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઈન નંબરોની મદદ લઈ શકો છો. ઇન્ડેન અને HP ગેસ માટે 18002333555 અને ભારત ગેસના ગ્રાહકો માટે 1800224344 નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે