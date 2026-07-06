/બદલાઈ ગયા ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમો ! જાણો શું છે 25, 30 અને 45 દિવસનો નિયમ

Gas Cylinder Booking New Rules : LPG ગ્રાહકો માટે નવા નિયમો જુલાઈ 2026માં અમલમાં આવ્યા છે. જો તમે ઇન્ડેન, ભારત ગેસ, અથવા HP ગેસના ગ્રાહક છો, તો કનેક્શન રિફિલિંગ અને સરેન્ડર કરવા માટે ચોક્કસ સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. ત્યારે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે આ નવા નિયમો પર એક નજર કરીએ.
શહેરી ગ્રાહકો માટે 25 દિવસનો નિયમ
જો તમે ભારતના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હો, તો તમે તમારા પ્રથમ બુકિંગના 25 દિવસ પછી જ બીજો LPG સિલિન્ડર બુક કરાવી શકો છો. માર્ચ 2026 પહેલા આ સમયમર્યાદા 21 દિવસ હતી. તે હવે 25 દિવસ સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે 45 દિવસનો નિયમ
દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારો, ગ્રામ પંચાયતો અને દૂરના ગામડાઓમાં રહેતા ગ્રાહકો માટે હવે 45 દિવસનો બુકિંગ અંતરાલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે ગ્રામીણ વિસ્તારોના ગ્રાહકો પ્રથમ સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ પસાર થયા પછી જ બીજો સિલિન્ડર બુક કરાવી શકશે.
30 દિવસનો નિયમ શું છે ?
સરકારના લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ સુધારા આદેશ, 2026 હેઠળ જો તમારા ઘરમાં PNG કનેક્શન એક્ટિવ થાય છે, તો તમારે 30 દિવસની અંદર તમારા હાલના LPG (ઇન્ડેન, ભારત, અથવા HP) કનેક્શન સરેન્ડર કરવું પડશે અથવા બંધ કરવું ફરજિયાત છે.
ભવિષ્ય માટે સુરક્ષા
30 દિવસની અંદર તેમના LPG કનેક્શન સરેન્ડર કરનારા ગ્રાહકો માટે સરકારે એક ખાસ સુવિધા શરૂ કરી છે. ગેસ એજન્સી તમને ટ્રાન્સફર વાઉચર આપશે. ભવિષ્યમાં જો તમે એવા વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરો છો જ્યાં PNG સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી, તો તમે કોઈપણ વધારાના ખર્ચ વિના તમારા LPG કનેક્શનને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આ વાઉચર રજૂ આપી શકો છો.
કોમર્શિયલ સિલિન્ડર સસ્તા થયા
જુલાઈ 2026માં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર અને 5 કિલો FTL સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો અને તે ₹173થી ઘટીને ₹183.50 થયા હતા. આ ઘટાડા બાદ દિલ્હીમાં 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹3,113.50થી ઘટીને ₹2,930 થઈ ગઈ હતી, જ્યારે મુંબઈમાં કિંમત હવે ₹2,885.50 થઈ ગઈ છે.
ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ
જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે ઘરોમાં વપરાતા 14.2 કિલોના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે. તે હાલમાં દિલ્હીમાં ₹942, કોલકાતામાં ₹968, મુંબઈમાં ₹941.50 અને ચેન્નાઈમાં ₹957.50 પ્રતિ સિલિન્ડર છે.