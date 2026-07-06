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બદલાઈ ગયા ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમો ! જાણો શું છે 25, 30 અને 45 દિવસનો નિયમ

Gas Cylinder Booking New Rules : ઇન્ડેન, એચપી અને ભારત ગેસ ગ્રાહકો માટે એલપીજી બુકિંગ અને કનેક્શન નિયમો અંગે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો જુલાઈ 2026થી અમલમાં આવ્યા છે. આમાં 30 દિવસ, 25 દિવસ અને 45 દિવસના નિયમો સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST
બદલાઈ ગયા ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમો ! જાણો શું છે 25, 30 અને 45 દિવસનો નિયમ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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