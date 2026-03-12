Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG Gas Cylinder: બુકિંગ કરાવ્યા હોવા છતાં ડીલર સિલિન્ડર ન આપે તો અહીં કરો ફરિયાદ

LPG Gas Cylinder: બુકિંગ કરાવ્યા હોવા છતાં ડીલર સિલિન્ડર ન આપે તો અહીં કરો ફરિયાદ

LPG Gas Cylinder Customer Care Number: જો તમે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવ્યો હોય, પરંતુ ગેસ ડીલર તમને સિલિન્ડર પહોંચાડવામાં આનાકાની કરી રહ્યો હોય, તો તમે તેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:27 AM IST

Trending Photos

LPG Gas Cylinder: બુકિંગ કરાવ્યા હોવા છતાં ડીલર સિલિન્ડર ન આપે તો અહીં કરો ફરિયાદ

LPG Gas Cylinders Complaint Number: હાલમાં મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલા તણાવને કારણે દેશના અનેક શહેરોમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ રહી હોવાના સમાચાર વહેતા થયા છે. સ્વાભાવિક છે કે આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય નાગરિકોને પોતાના રસોડાના બજેટ અને સિલિન્ડરની ચિંતા થાય.

જોકે, ભારત સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ઘરેલું LPG સપ્લાયમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ નથી. સામાન્ય લોકોની જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને સ્થિતિ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં, જો કોઈ ડીલર તમને બુક કરેલો સિલિન્ડર આપવાની ના પાડે, તો તમે નીચે મુજબ ફરિયાદ કરી શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

આ ખાસ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો

  • ફર્યાદ કરતા પહેલા નવા નિયમો જાણી લેવા જરૂરી છે..
  • પહેલા LPG સિલિન્ડરના બુકિંગનો સમયગાળો 21 દિવસ હતો.
  • હવે તેને વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે.
  • એટલે કે, એકવાર સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી, તમે ફરીથી 25 દિવસ બાદ જ બીજું બુકિંગ કરી શકશો.

કઈ એજન્સીની ફરિયાદ ક્યાં કરવી?

તમારી ગેસ કંપની મુજબ તમે નીચે આપેલા નંબરો પર સંપર્ક કરી શકો છો..

ગેસ એજન્સી ફરિયાદ / બુકિંગ નંબર ટોલ ફ્રી નંબર
ઈન્ડિયન (Indane) 7718955555 18002333555
એચપી (HP Gas) 9493602222 18002333555
ભારત ગેસ (Bharat Gas) 7715012345 1800224344

ઉલ્લેખનીય છે કે મોટાભાગની કંપનીઓ માટે કોમન હેલ્પલાઇન નંબર 1906 પણ ઉપલબ્ધ હોય છે, જે ખાસ કરીને ગેસ લીકેજ જેવી કટોકટી માટે છે, પરંતુ ત્યાંથી પણ માર્ગદર્શન મેળવી શકાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Indane gas bookingindane customer care numberhp customer care numberbharat gas customer care nolpg gas customer care numberlpg gasLPG gas cylindersભારતીય ગેસ એજન્સી ગ્રાહક સંભાળ નંબરભારત ગેસ એજન્સી ગ્રાહક સંભાળ નંબરLPG ગેસ સમસ્યા

Trending news