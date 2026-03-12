LPG Gas Cylinder: બુકિંગ કરાવ્યા હોવા છતાં ડીલર સિલિન્ડર ન આપે તો અહીં કરો ફરિયાદ
LPG Gas Cylinder Customer Care Number: જો તમે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવ્યો હોય, પરંતુ ગેસ ડીલર તમને સિલિન્ડર પહોંચાડવામાં આનાકાની કરી રહ્યો હોય, તો તમે તેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.
LPG Gas Cylinders Complaint Number: હાલમાં મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલા તણાવને કારણે દેશના અનેક શહેરોમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ રહી હોવાના સમાચાર વહેતા થયા છે. સ્વાભાવિક છે કે આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય નાગરિકોને પોતાના રસોડાના બજેટ અને સિલિન્ડરની ચિંતા થાય.
જોકે, ભારત સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ઘરેલું LPG સપ્લાયમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ નથી. સામાન્ય લોકોની જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને સ્થિતિ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં, જો કોઈ ડીલર તમને બુક કરેલો સિલિન્ડર આપવાની ના પાડે, તો તમે નીચે મુજબ ફરિયાદ કરી શકો છો.
આ ખાસ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
- ફર્યાદ કરતા પહેલા નવા નિયમો જાણી લેવા જરૂરી છે..
- પહેલા LPG સિલિન્ડરના બુકિંગનો સમયગાળો 21 દિવસ હતો.
- હવે તેને વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે.
- એટલે કે, એકવાર સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી, તમે ફરીથી 25 દિવસ બાદ જ બીજું બુકિંગ કરી શકશો.
કઈ એજન્સીની ફરિયાદ ક્યાં કરવી?
તમારી ગેસ કંપની મુજબ તમે નીચે આપેલા નંબરો પર સંપર્ક કરી શકો છો..
|ગેસ એજન્સી
|ફરિયાદ / બુકિંગ નંબર
|ટોલ ફ્રી નંબર
|ઈન્ડિયન (Indane)
|7718955555
|18002333555
|એચપી (HP Gas)
|9493602222
|18002333555
|ભારત ગેસ (Bharat Gas)
|7715012345
|1800224344
ઉલ્લેખનીય છે કે મોટાભાગની કંપનીઓ માટે કોમન હેલ્પલાઇન નંબર 1906 પણ ઉપલબ્ધ હોય છે, જે ખાસ કરીને ગેસ લીકેજ જેવી કટોકટી માટે છે, પરંતુ ત્યાંથી પણ માર્ગદર્શન મેળવી શકાય છે.
