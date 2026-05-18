/LPG Subsidy New Rule: આ લોકોને નહીં મળે સસ્તો LPG સિલિન્ડર, કપાઈ જશે કનેક્શન, જાણો શું છે નવો નિયમ

LPG Subsidy New Rule: આ દિવસોમાં ગેસ સિલિન્ડરને લઈને ઘણી મુશ્કેલી આવી રહી છે. આ વચ્ચે ગેસ પર મળનાર સબસિડીને લઈને નવો નિયમ આવી ગયો છે. આ નિયમ તમારે જરૂર જાણી લેવો જોઈએ.
LPG Subsidy New Rule: જો તમે ગેસ સિલિન્ડર પર મળનાર સબસિડીનો લાભ ઉઠાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. કેન્દ્ર સરકારે એલપીજી સબસિડીના નિયમો કડક કર્યાં છે. તેવામાં ઘણા લોકોને સબસિડી મળવાની બંધ થઈ જશે અને સાથે નકલી, નિષ્ક્રિય કનેક્શનો હંમેશા માટે કપાઈ જશે. અહીં તમને આ નિયમ વિશે જણાવીશું.
શું છે ગેસ સબસિડીના નવા નિયમ?
કેન્દ્ર સરકારના નવા નિયમ અનુસાર જો તમારી આવક 10 લાખ કે તેનાથી વધુ છે તો તમને ઉચ્ચ આવક વર્ગમાં ગણવામાં આવશે અને તમને ગેસ સિલિન્ડર પર સબસિડી મળશે નહીં.
કેમ જરૂરી છે આ નિયમ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર જ્યારે રાજસ્થાનનો આંકડો કાઢવામાં આવ્યો તો અહીં 40000 થી વધુ ગ્રાહકો ઉચ્ચ આવક વર્ગમાં આવે છે, છતાં સબસિડીનો લાભ લઈ રહ્યાં છે. સરકારના નિશાને તે લોકો પણ છે જેની પાસે નકલી અને નિષ્ક્રિય કનેક્શન છે. એટલે કે ઘણા ઘરોમાં મૃત વ્યક્તિના નામે પણ ખાતું ચાલી રહ્યું છે. તેવામાં નિયમ અનુસાર કોઈ મૃત વ્યક્તિના નામ પર હજુ ગેસ ચાલી રહ્યો છે તો પરિવારે 30 દિવસની અંદર તે કનેક્શન કોઈ પાત્ર સભ્યોના નામે ટ્રાન્સફર કરાવવું પડશે.
ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે અલગ છે નિયમ
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) ના લાભાર્થીઓ માટે નિયમ અલગ છે. આ પરિવારોને સરકાર તરફથી વિશેષ રાહત આપવામાં આવે છે અને તેના પર 10 લાખની આવક મર્યાદાનો નિયમ લાગૂ થતો નથી, કારણ કે તેઓ પહેલાથી ગરીબી રેખાની નીચે (BPL) આવે છે.
કઈ રીતે મળશે જાણકારી?
દેશભરમાં બધા ગેસ સિલિન્ડર ગ્રાહકોના મોબાઈલ નંબર પર મેસેજ આવી રહ્યાં છે. જો તમારા નંબર પર પણ મેસેજ આવી રહ્યો છે તો તમારી પાસે સાત દિવસનો સમય છે. તમે ટોલ-ફ્રી નંબર 1800-2333-555 પર કોલ કરી શકો છો કે કંપનીના સત્તાવાર પોર્ટલ પર તમારી ફરિયાદ દાખલ કરાવી શકો છો.
ગેસ સબસિડી ન મળવા પર શું કરવું?
ગેસ સબસિડી ન મળવાની સ્થિતિમાં પહેલા તે ખાતરી કરો કે તમારા ગેસ કનેક્શનની સાથે તમારૂ બેંક ખાતું અને આધાર કાર્ડ લિંક હોય એટલે કે સૌથી પહેલા તમારૂ 'KYC' સ્ટેટસ ચેક કરો. જો તમારી આવક 10 લાખથી ઓછી છે અને તમારા ખાતામાં સબસિડી આવી રહી નથી, તો તેના કોઈ તકનીકી કારણો હોઈ શકે છે. તે માટે તમે સત્તાવાર MyLPG Portal પર લોગ ઇન કરો કે તમારી ગેસ એજન્સીનો સંપર્ક કરી તમારી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.