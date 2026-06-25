Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /LPG New Rule: 30 દિવસના નિયમથી 30 જૂનની ડેડલાઈન સુધી, LPG ગ્રાહકો માટે મહત્વના ફેરફાર, ખાસ જાણો

LPG New Rule: 30 દિવસના નિયમથી 30 જૂનની ડેડલાઈન સુધી, LPG ગ્રાહકો માટે મહત્વના ફેરફાર, ખાસ જાણો

LPG સિલિન્ડરને લઈને ઘણા મોટા ફેરફાર લાગૂ થયા છે, જ્યારે ઘણા બદલવાના છે. જ્યાં પીએનજી કનેક્શન ધારકોએ 30 દિવસમાં એલપીજી સિલિન્ડર સરેન્ડર કરવું પડશે, તો ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે 30 જૂનની તારીખ મહત્વની છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:54 PM IST
LPG New Rule: 30 દિવસના નિયમથી 30 જૂનની ડેડલાઈન સુધી, LPG ગ્રાહકો માટે મહત્વના ફેરફાર, ખાસ જાણો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેતનની હત્યાના અંતિમ 72 કલાક પહેલા શું શું થયું હતું? કોકડું ઉકેલવામાં નિર્ણાયક સાબિ
Lohagadh Fort20 min ago
2
Amreli26 min ago
3
fifa world cup 202636 min ago
4
Samantha Ruth Prabhu51 min ago
5
gujarat59 min ago