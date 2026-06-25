/LPG New Rule: 30 દિવસના નિયમથી 30 જૂનની ડેડલાઈન સુધી, LPG ગ્રાહકો માટે મહત્વના ફેરફાર, ખાસ જાણો

અમેરિકા-ઈરાનનું યુદ્ધ શાંત થઈ ગયું છે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલી ગયું છે અને તેલ-ગેસની સપ્લાય શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયમાં મધ્યપૂર્વમાં તણાવને કારણે Oil-Gas Crisis વચ્ચે સરકારે મોટા પગલાં ભર્યાં છે. ખાસ કરી એલપીજીને લઈને નિયમમાં ઘણા ફેરફાર થયા છે.
એલપીજી ગ્રાહકો માટે આ દરમિયાન ઘણા ફેરફાર થયા છે, જેમાં 30 દિવસવાળો નિયમ લાગૂ થઈ ગયો છે, તો ઉજ્જવલા યોજના માટે ગેસ સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલું કામ કરવાની એક ડેડલાઇન 30 જૂને ખતમ થઈ રહી છે. આવો જાણીએ આ બદલાતા નિયમથી એલપીજી ગ્રાહકો પર શું અસર થશે?
30 દિવસમાં સિલિન્ડર સરેન્ડરનો નિયમ
પહેલા વાત કરીએ એલપીજીના 30 દિવસના નિયમ વિશે, તો જે ઘરોમાં એલપીજી અને પીએનજી બંને કનેક્શન છે, તેણે હવે સરકારી નિયમનું પાલન કરવું પડશે. સંશોધિત એલપીજી નિયમો હેઠળ એવા ગ્રાહકોએ પીએનજી કનેક્શન પ્રાપ્ત થવાના 30 દિવસની અંદર પોતાનો એલપીજી સિલિન્ડર સરેન્ડર કરવો હશે. ઉદાહરણ માટે જો પીએનજી કનેક્શન 6 જૂને લગાવ્યું છે તો એલપીજી કનેક્શન 6 જુલાઈ સુધી સરેન્ડર કરવું પડશે.
25 મેએ લિક્વિડ પેટ્રોલિયમ ગેસ સંશોધન આદેશ, 2026 હેઠળ આ નિયમને નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પગલું સરકારના 'એક ઘર, એક ગેસ કનેક્શન' પહેલનો હિસ્સો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તે ક્ષેત્રોમાં એલપીજીની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી કરવાનો છે, જ્યાં હજુ સુધી નેચરલ ગેસ એટલે કે પીએનજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી.
ઈન્ડેન, ભારત ગેસ સહિત બધા પર લાગૂ
એલપીજીનો આ નવો નિયમ ઈન્ડેન ગેસ, ભારત ગેસ અને એચપી ગેસ સહિત બધા મુખ્ય એલપીજી વિતરકોના ગ્રાહકો પર લાગૂ છે. પીએનજી ચાલૂ થયા બાદ ગ્રાહકોને તે ઘર માટે એલપીજી સિલિન્ડર ખરીદવો કે રિફિલ કરવો જારી રાખવાની મંજૂરી હશે નહીં. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ પગલાથી સબસિડીનો દુરૂપયોગ ઘટાડવામાં મદદ મળશે અને ખાતરી કરવી પડશે કે એલપીજીનો લાભ તે પરિવાર સુધી પહોંચે ખરેખર જેને તેની જરૂર છે.
પરંતુ નવા નિયમોમાં તેવા ગ્રાહકો માટે સુરક્ષાના ઉપાય પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જે બાદમાં આ ક્ષેત્રમાં આવી શકે છે, જ્યાં પીએનજી કનેક્શન ઉપલબ્ધ નથી. તે હેઠળ પોતાના સિલિન્ડરને સરેન્ડર કરનાર ગ્રાહક એક ટ્રાન્સફર વાઉચર લઈ શકે છે, જેનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં એલપીજી કનેક્શનને બહાલ કરવા માટે કરી શકાય છે.
એલપીજી eKYC ની ડેડલાઇન નજીક
ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશને પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને 30 જૂન પહેલા ઈકેવાયસી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની અપીલ કરી છે. આ કામ નક્કી તારીખ સુધી પૂર્ણ ન થવાની સ્થિતિમાં, ઈન્ડેન, ભારતગેસ અને એચપી ગેસ કનેક્શન સાથે જોડાયેલી સબસિડીમાં સમસ્યા આવી શકે છે.
ઉજ્જવલા ગ્રાહક IOCL વન મોબાઈલ એપ, પોતાના એલજીપી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કે સિલિન્ડર ડિલીવરી દરમિયાન કર્મચારી દ્વારા eKYC પૂર્ણ કરી શકે છે.