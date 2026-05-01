LPG Price: 19 કિલોના સિલિન્ડર મોંઘા કર્યા બાદ વધુ એક ઝટકો, 261 રૂપિયા વધાર્યો LPG ગેસના ભાવ
LPG Price Update: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વિશ્વભરમાં એલપીજીની સપ્લાય ચેઈન ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. એલપીજી સંકટ વચ્ચે સરકાર દ્વારા સતત પીએનજી (PNG) ને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ કટોકટીના કારણે આજે 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતમાં એક જ ઝાટકે 1000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
LPG Price Hike: મે મહિનાની પહેલી તારીખ છે અને આજથી ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. દર મહિનાની પહેલી તારીખે તેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેસના ભાવમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. આજે સવારે 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, દિલ્હીમાં આજથી 19 કિલોનો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર મોંઘો થઈને 3,071.50 રૂપિયાનો થઈ ગયો છે. 19 કિલોના સિલિન્ડર મોંઘા થયાના થોડા જ કલાકોમાં 5 કિલોના એફટીએલ (FTL) સિલિન્ડરમાં પણ 261 રૂપિયાનો ભાવવધારો થવાના સમાચાર આવ્યા છે.
પાંચ કિલોનો એફટીએલ (FTL) સિલિન્ડર અલગ-અલગ શહેર મુજબ 516 રૂપિયાથી લઈને 555 રૂપિયા સુધી મળતો હતો. હવે તેમાં 261 રૂપિયાનો વધારો થયો છે, જેનાથી ભાવ વધીને 700 થી 800 રૂપિયાની વચ્ચે પહોંચી ગયા છે. જો તમે આ સિલિન્ડરની સાથે ખરીદો છો, તો તમારે લગભગ 1500 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ બધાની વચ્ચે રાહતની વાત એ રહી કે 14.2 કિલોના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
19 કિલોના સિલિન્ડરના ભાવ (1 મે 2026 થી)
- નવી દિલ્હી: 3,071.50 રૂપિયા
- મુંબઈ: 3,024 રૂપિયા
- કોલકાતા: 3,202 રૂપિયા
- ચેન્નાઈ: 3,237 રૂપિયા
ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર
14.2 કિલોનું રસોઈ ગેસ સિલિન્ડર લેતા ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે તેની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લી વખત ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ 7 માર્ચ 2026ના રોજ બદલાયા હતા. તે સમયે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે દર મહિનાની પહેલી તારીખે બંને પ્રકારના સિલિન્ડર (ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ)ની કિંમતની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. તમારા શહેરના સાચા રેટ વિશે માહિતી માટે તમે ઇન્ડેન (Indane), ભારત ગેસ અથવા એચપી ગેસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ચેક કરી શકો છો.
LPGના નવા નિયમો
સરકારે એલપીજીની માંગ અને પુરવઠાને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે કેટલાક નિયમો બનાવ્યા છે. જેનો હેતુ અફવાઓ અને ગભરાટમાં કરવામાં આવતી ખરીદી (panic buying) દ્વારા ગેસની સંગ્રહખોરી રોકવાનો છે. શહેરોમાં ઘરેલુ સિલિન્ડર રિફિલ બુક કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 25 દિવસની રાહ જોવી પડશે, જે અગાઉ 21 દિવસ હતી. ગામડાઓમાં તમે ડિલિવરીના 45 દિવસ પછી બુકિંગ કરી શકશો.
DAC વગર નહીં મળે સિલિન્ડર
સરકારે ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ (DAC) સિસ્ટમને પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનાવી છે. હવે 93% થી વધુ ડિલિવરી DAC આધારિત થઈ ગઈ છે. આ એક યુનિક કોડ હોય છે, જે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર SMS અથવા વોટ્સએપ દ્વારા આવે છે. સિલિન્ડર લેતી વખતે ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિને આ કોડ જણાવવો ફરજિયાત છે. આનાથી ગેસના ખોટા વપરાશ કે ડાયવર્ઝનને રોકી શકાય છે.
કેવી રીતે જનરેટ કરવો DAC?
DAC કોડ સિલિન્ડર બુક કરતાની સાથે જ આપમેળે જનરેટ થઈ જાય છે અને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ પર મોકલી દેવામાં આવે છે. ઇન્ડેન કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકો ચાર રીતે ગેસ બુકિંગ કરી શકે છે:
- 1. મિસ્ડ કોલ બુકિંગ: 8454955555 પર મિસ્ડ કોલ આપીને.
- 2. SMS બુકિંગ: 7718955555 પર 'IOC' લખીને મોકલો.
- 3. ફોન કોલ / IVRS: 7718955555 પર કોલ કરીને.
- 4. વોટ્સએપ બુકિંગ: ઇન્ડિયન ઓઇલની સત્તાવાર વોટ્સએપ ચેનલનો ઉપયોગ કરીને.
