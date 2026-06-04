/ગેસ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી માટે ચૂકવવા પડશે રૂપિયા 25 ? LPG ગ્રાહકોએ આ નિયમ જાણવા જરૂરી

LPG Gas Cylinder Delivery Rules : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે LPG પુરવઠો ખોરવાયો છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ જૂનની શરૂઆતમાં જ કોમર્શિયલ અને નાના 5 કિલોગ્રામ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરી દીધો છે. આ સંદર્ભમાં ઇન્ડિયન ઓઇલના 5 કિલોગ્રામના 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડર તાજેતરમાં નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. આ નાના સિલિન્ડરને લગતા ઘણા નિયમો છે, જે સામાન્ય ગ્રાહકો માટે મોટાભાગે અજાણ છે. જેમ કે હોમ ડિલિવરી ફી ચૂકવવી પડે છે અને તેને પરત કરવા પર નિશ્ચિત રિફંડની જોગવાઈ છે.
છોટુ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી પર લાગશે ₹25 ચાર્જ
ઇન્ડિયન ઓઇલની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર, જો કોઈ ગ્રાહક તેના ઘરે પહોંચાડવા માટે 5 કિલોગ્રામના છોટુ ગેસ સિલિન્ડરને રિફિલ કરવાની રિક્વેસ્ટ કરે છે, તો તેને પ્રતિ રિફિલ ₹25ની વધારાની હોમ ડિલિવરી ફી ચૂકવવાની રહેશે. ગ્રાહકો કોઈપણ અધિકૃત ઇન્ડેન ગેસ વિતરક, ઇન્ડિયન ઓઇલ રિટેલ આઉટલેટ અથવા પસંદગીના કરિયાણાની દુકાનો અને સુપરમાર્કેટમાંથી આ નાના સિલિન્ડર સરળતાથી ખરીદી અથવા રિફિલ મેળવી શકે છે.
ફક્ત ID કાર્ડ પર કનેક્શન
આ સિલિન્ડરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તેને ખરીદવા માટે સ્થાનિક સરનામાના કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી. ગ્રાહકો ફક્ત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય ઓળખ કાર્ડ રજૂ કરીને તેને તાત્કાલિક ખરીદી શકે છે. જો કોઈ ગ્રાહક ઉપયોગ પછી કંપનીને છોટુ સિલિન્ડર પરત કરવા માંગે છે, તો તેને પ્રતિ સિલિન્ડર ₹500નું નિશ્ચિત રિફંડ મળશે. નોંધનીય છે કે, રિફંડ રકમ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કેટલા સમય માટે કરવામાં આવ્યો હતો તેના પર નિર્ભર નથી.
છોટુ સિલિન્ડર ₹11 મોંઘો, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો
1 જૂન, 2026થી અમલમાં આવેલા નવા ભાવો અનુસાર, આ નાના 5 કિલોગ્રામના ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ₹11નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે તેની કિંમત હવે ₹821.50 પર પહોંચી ગઈ છે. વધુમાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં પણ ₹42નો વધારો થયો છે. આ વધારા બાદ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹3,071.50થી વધીને ₹3,113.50 થઈ ગઈ છે.
ઘરેલુ ગેસ ગ્રાહકોને મોટી રાહત
જ્યારે નાના અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે, ત્યારે સરકારે સામાન્ય ઘરોમાં વપરાતા 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર ન કરીને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. તે આજે પણ ₹920ના જૂના દરે ઉપલબ્ધ છે. આમાં છેલ્લો ભાવ વધારો ₹60નો માર્ચની શરૂઆતમાં થયો હતો.