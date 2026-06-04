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ગેસ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી માટે ચૂકવવા પડશે રૂપિયા 25 ? LPG ગ્રાહકોએ આ નિયમ જાણવા જરૂરી

LPG Gas Cylinder Delivery Rules : જો તમે ઘરેલુ, કોમર્શિયલ અથવા 5 કિલોના નાના ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ગેસ સિલિન્ડર ડિલિવરી સંબંધિત એક નવું અપડેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:48 PM IST
ગેસ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી માટે ચૂકવવા પડશે રૂપિયા 25 ? LPG ગ્રાહકોએ આ નિયમ જાણવા જરૂરી
Image Credit: AI Image

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ગેસ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી માટે ચૂકવવા પડશે રૂપિયા 25 ? ગ્રાહકોએ આ નિયમ જાણવા જરૂરી
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