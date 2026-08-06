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મોંઘો થશે LPG સિલિન્ડર! રસોઈ ગેસ પર ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારીમાં સરકાર, ₹18 સુધી વધી શકે છે ભાવ

LPG Price Hike: રસોઈ ગેસના ભાવમાં ફરી વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ આ વખતે યુદ્ધને કારણે નહીં, પરંતુ સરકાર સિલિન્ડર પર ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારી કરી રહી છે. સરકાર ગેસનો બફર સ્ટોક વધારવાની તૈયારીમાં છે, પરંતુ તેનો ખર્ચ ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:07 AM IST
મોંઘો થશે LPG સિલિન્ડર! રસોઈ ગેસ પર ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારીમાં સરકાર, ₹18 સુધી વધી શકે છે ભાવ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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