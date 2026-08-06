/મોંઘો થશે LPG સિલિન્ડર! રસોઈ ગેસ પર ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારીમાં સરકાર, ₹18 સુધી વધી શકે છે ભાવ

LPG Price Hike: ખાડી યુદ્ધને કારણે ભારતમાં LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ઘણીવાર વધારો થયો છે. છેલ્લા બે મહિનામાં સરકારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો, પરંતુ ઘરેલું સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. હવે રિપોર્ટ આવી રહ્યો છે કે સિલિન્ડરના ભાવ ફરી વધી શકે છે.
ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે ભારત સરકાર LPG અને નેચરલ ગેસનો સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે અને તે માટે ફંડની જરૂરિયાત ગેસ સિલિન્ડર પર ટેક્સ લગાવી વસૂલ કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં તમારે ગેસ સિલિન્ડર, પીએનજી ગેસની કિંમતોમાં વધારાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ગેસ સિલિન્ડર પર ટેક્સ વસૂલશે સરકાર
ઈરાન સંકટ દરમિયાન ભારતે ગેસ અને તેલ સપ્લાયનો સામનો કર્યો. રણનીતિક ઉર્જા ભંડાર પર ભારણ વધ્યું. આ સપ્લાય સંકટમાંથી બોધપાઠ લેતા સરકારે હવે પુરવઠો વધારવાની તૈયારી કરી છે. રોયટર્સે પોતાના રિપોર્ટમાં બે ગુપ્ત સૂત્રોના હવાલાથી લખ્યું કે સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ વધારવા માટે આશરે 42 અબજ ડોલર એટલે કે આશરે 3.6 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ આવશે. આ ખર્ચનો ભાર ગેસ ઉપભોક્તાએ વહન કરવો પડી શકે છે.
કેટલો વધી શકે છે સિલિન્ડરનો ભાવ
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે સરકારની તૈયારી છે કે દેશની પાસે ઓછામાં ઓછું લગભગ બે મહિનાનું કાચુ તેલ અને LNG ગેસનો ભંડાર હોય અને ઓછામાં ઓછા 6 સપ્તાહની LNG ની માંગને પૂરી કરવા માટે સ્ટોક હોય. તેને બનાવવા માટે જરૂર પડનારા ખર્ચનું વહન ગ્રાહકોએ કરવું પડી શકે છે. રસોઈ ગેસ સ્ટોરેજ આંતરમાળખા માટે ગ્રાહકો પર ટેક્સ લગાવી ફંડ એકત્ર કરવાની તૈયારી છે. સરકારનું લક્ષ્ય આ શુલ્કથી દર વર્ષે આશરે 1.5 અબજ ડોલર કમાવાની છે. તે માટે એલપીજી પર 1.29 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ટેક્સ લગાવવામાં આવશે, જેનાથી એક વર્ષમાં સરકારી ખજાનામાં 460 મિલિયન ડોલર આવશે. સરકારના આ નિર્ણયથી 14.2 કિલોના કુકિંગ ગેસની કિંમત આશરે 18 રૂપિયા વધી શકે છે.
પાઇપલાઇન ગેસના પણ વધી શકે છે ભાવ
LPG ની સાથે-સાથે સરકાર PNG ગેસ પર 1.43 રૂપિયા પ્રતિ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યૂબિટ મીટરના હિસાબથી ચાર્જ લઈ શકે છે. સરકારી ખજાનામાં તેનાથી આશરે 1 અબજ ડોલર આવશે. અહીં તે વાત નોંધવા જેવી છે કે કાચા તેલના રિઝર્વને વધારવા માટે સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ વધારવાનો ખર્ચ સરકાર કરે છે. જો આ રિપોર્ટ સાચો છે તો આ વખતે સ્થિતિ અલગ છે. આ પ્રપોઝલથી લોકોના રસોઈ ગેસ બિલમાં 2 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
ભારતની પાસે કેટલા દિવસનું સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 90 ટકા કાચુ તેલ આયાત કરે છે. ભારતની પાસે રણનીતિક ભૂમિગત રિઝર્વ (SPR) 5.33 મિલિયન મેટ્રિક ટન છે. આ માંગ 9.5 દિવસના વપરાશને બરાબર છે, જ્યારે રિફાઇનરીઓ, પોર્ટ્સ અને પાઇપલાઇનમાં રહેલ કોમર્શિયલ સ્ટોક જોડવામાં આવે તો કુલ મળી લગભગ 74 દિવસનો બફર સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. LPG ની વાત કરીએ તો 45 દિવસનો LPG ઉપલબ્ધ છે. સરકાર તેને વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે. સરકાર આગામી 10 વર્ષમાં કાચા તેલના બફર સ્ટોકમાં 28 મિલિયન મેટ્રિક ટન કાચુ તેલ અને 9 મિલિયન LNG સ્ટોર્જ અને 4 મિલિયન ટન એલપીજીનો સ્ટોક વધારવા ઈચ્છે છે.