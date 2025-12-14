LPG Price: ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા કે પછી નેપાળ, ક્યાં છે સૌથી ઓછી LPG સિલિન્ડરની કિંમત?
LPG Price: લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ ભારતમાં 14.2 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડરની અસરકારક કિંમત દર્શાવતો ડેટા રજૂ કર્યો હતો.
Trending Photos
LPG Price in India: દેશમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત જોઈને ઘણીવાર લોકોના મનમાં આ સવાલ આવે છે કે ભારતમાં જે ભાવે ગેસ સિલિન્ડર મળે છે, શું આપણા પડોશી દેશોમાં પણ તે જ કિંમતે સિલિન્ડર મળે છે? તેના પર પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સંસદને જણાવ્યું કે ભારતમાં ગ્રાહકો માટે LPGની કિંમત પડોશી દેશો પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને નેપાળની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી છે.
પડોશી દેશોમાં LPG સિલિન્ડર સસ્તો કે મોંઘો?
લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં મંત્રીએ ડેટા પણ રજૂ કર્યો, જેના પરથી જાણવા મળે છે કે આ વર્ષે 1 નવેમ્બરના રોજ ભારત (દિલ્હી)માં PMUYના લાભાર્થીઓ માટે 14.2 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 553 રૂપિયા હતી, જ્યારે નિયમિત ગ્રાહકોના કિસ્સામાં આ કિંમત 853 રૂપિયા છે. ચાલો જાણીએ કે પડોશી દેશોમાં કેટલી કિંમત છે...
- પાકિસ્તાન (લાહોર)માં: પ્રતિ સિલિન્ડર 902.20 રૂપિયા
- શ્રીલંકા (કોલંબો)માં: 1227.58 રૂપિયા
- નેપાળ (કાઠમંડુ)માં: પ્રતિ સિલિન્ડર 1205.72 રૂપિયા
અંબાજીમાં પોલીસ-ફોરેસ્ટ ટીમ પર તીર-કામઠાથી જીવલેણ હુમલો, PIની હાલત ગંભીર; 47 જવાન...
ગ્રામીણ અને દૂર-દૂરના વિસ્તારોમાં રસોઈ માટે વધુ LPG પહોંચાડવા માટે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) એ 1 એપ્રિલ 2016 થી 31 ઓક્ટોબર 2025 સુધી સમગ્ર દેશમાં 8,017 ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ શરૂ કરી છે, જેમાંથી 7420 (એટલે કે 93 ટકા) ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કાર્યરત છે. આ વર્ષે 1 નવેમ્બર સુધી, સમગ્ર દેશમાં કુલ 25587 LPG ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ છે. તેમને દેશભરમાં હાજર OMCsના 214 LPG બોટલિંગ પ્લાન્ટ્સ દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રયાસોને કારણે, દેશમાં LPG કવરેજ એપ્રિલ 2016ના 62 ટકાથી વધીને હવે લગભગ સંપૂર્ણ સંતૃપ્તિ (saturation) પર પહોંચી ગયું છે.
તમને જણાવી દઈએ કે ભારત તેની LPG જરૂરિયાતનો લગભગ 60 ટકા આયાત કરે છે અને તેથી, દેશમાં LPGની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમતો સાથે જોડાયેલી છે. મંત્રીએ કહ્યું કે જ્યાં સરેરાશ સાઉદી CP (LPG પ્રાઇસિંગ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક) જુલાઈ 2023માં US 385/MT થી 21 ટકા વધીને નવેમ્બર 2025માં US 466/MT થઈ ગયો, ત્યાં આ સમયગાળા દરમિયાન ઘરેલુ LPGની કિંમતો લગભગ 22 ટકા ઘટીને 1103 રૂપિયાથી 853 રૂપિયા થઈ ગઈ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે