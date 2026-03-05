LPG Prices Rise: ગેસના ભાવમાં 50% નો વધારો? શું આવતા મહિનાથી LPG સિલિન્ડર મોંઘો થશે?
LPG Prices Rise: મધ્ય પૂર્વમાં ભડકેલી યુદ્ધની જ્વાળાઓ હવે ભારતીય રસોડા સુધી પહોંચી રહી છે. જો તમને લાગે છે કે ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ ફક્ત સમાચાર પૂરતું મર્યાદિત છે, તો સાવધાન રહો, કારણ કે તે તમારા રસોઈ ગેસ (LPG) અને ઘરના બજેટને ખોરવી નાખવાનો છે. વૈશ્વિક નકશા પર ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે પડી રહેલા ગોળા હવે ભારતીય રસોડાના બજેટ પર સીધી અસર કરી શકે છે. યુએસ-ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલા બાદ, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ માત્ર દરિયાઈ માર્ગ નથી, પરંતુ ભારતની એનર્જી લાઈફલાઈન છે.
ભારત પોતાની LPG જરૂરિયાતોના 80 થી 85 ટકા આરબ દેશોમાંથી આયાત કરે છે, અને આ બધો કાર્ગો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારત પહોંચે છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે, ક્રૂડ ઓઇલ (પેટ્રોલ અને ડીઝલ) થી વિપરીત ભારતમાં LPG નો મોટો ઈમરજન્સી રિઝર્વ નથી. આનો અર્થ એ છે કે જો પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે, તો દેશ ટૂંક સમયમાં ગેસની અછત અને ભાવમાં તીવ્ર વધારો અનુભવી શકે છે.
કતારે બંધ કર્યું ઉત્પાદન: મુશ્કેલી વધી
વિશ્વના પાંચમા સૌથી મોટા LNG ઉત્પાદક કતારએ ઈરાની ડ્રોન હુમલા બાદ તેના સૌથી મોટા નિકાસ કેન્દ્રમાં ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, યુરોપમાં ગેસના ભાવમાં 50% વધારો થયો છે. ભારત તેની LNG જરૂરિયાતોના 60% માટે આ માર્ગ પર આધાર રાખે છે, તેથી આવનારા દિવસો પડકારજનક હોઈ શકે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ: રાહત કે આપત્તિ?
હાલમાં ક્રૂડ ઓઇલ અંગે કોઈ ગભરાટ નથી, પરંતુ ખતરો હજુ ટળ્યો નથી..
પૂરતો ભંડાર: ભારતમાં હાલમાં 70 થી 80 દિવસનો તેલ ભંડાર છે.
- બદલાતી રણનીતિ: ગયા મહિને સાઉદી અરેબિયા પાસેથી મોટી માત્રામાં તેલ ખરીદ્યા પછી, ભારત સરકાર હવે રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દેશો પાસેથી આયાત વધારવાનું વિચારી રહી છે, જે યુદ્ધ ક્ષેત્રની બહાર છે.
- ભાવનો ભય: નિષ્ણાતો માને છે કે ક્રૂડ તેલ ટૂંક સમયમાં પ્રતિ બેરલ $100 ને સ્પર્શી શકે છે.
સરકાર એક્શન મોડમાં
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ઓળખીને પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સોમવારે એક ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી. યુદ્ધ લંબાય તો પણ દેશના ઉર્જા પુરવઠા પર અસર ન પડે તે માટે સરકાર નવા વિકલ્પો શોધી રહી છે.
સામાન્ય માણસે શું કરવું જોઈએ?
- અફવાઓથી દૂર રહો: હજુ સુધી અછત શરૂ થઈ નથી, તેથી ગભરાટમાં બુકિંગ ટાળો.
- ઊર્જા બચાવ: ભવિષ્યમાં ભાવ વધી શકે છે, તેથી ગેસ અને ઇંધણનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરો.
- અપડેટ રહો: વૈશ્વિક સમાચારો પર નજર રાખો, કારણ કે મધ્ય પૂર્વમાં દરેક વિકાસ તમારા બજેટ સાથે જોડાયેલો છે.
યુદ્ધ રહી છે, પરંતુ તેની આર્થિક અસર દરેક ઘર દ્વારા અનુભવી શકાય છે. ભારત માટે હવે ઊર્જા સ્વનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવી અને નવા વિકલ્પો શોધવાનું ખૂબ જ જરૂરી છે.
