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LPG ગ્રાહકો માટે મોટી ખુશખબર! ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું થતાં જ સરકારની મોટી જાહેરાત, આજથી હટાવાયા આ નિયંત્રણો

LPG Rule Change: સરકારે નોન-ડોમેસ્ટિક એલપીજી સપ્લાયને લઈને તમામ નિયંત્રણો હટાવી દીધા છે. સંકટના સમયમાં કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગેસ સપ્લાયને લઈને કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:27 PM IST
LPG ગ્રાહકો માટે મોટી ખુશખબર! ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું થતાં જ સરકારની મોટી જાહેરાત, આજથી હટાવાયા આ નિયંત્રણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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