/LPG ગ્રાહકો માટે મોટી ખુશખબર! ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું થતાં જ સરકારની મોટી જાહેરાત, આજથી હટાવાયા આ નિયંત્રણો

LPG Rule Change: LPGને લઈને સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. અત્યાર સુધી જે પણ નિયમો, કાયદા અને નિયંત્રણો લાગુ હતા, તેને હવે નાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ માત્ર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ અને કોમર્શિયલ LPG ગ્રાહકો માટે જ છે. સરકારે નોન-ડોમેસ્ટિક પેક્ડ LPGના સપ્લાય પર લાગાવવામાં આવેલા તમામ સેક્ટર-વાઇઝ નિયંત્રણો હટાવી દીધા છે અને સપ્લાયને મિડલ ઈસ્ટ સંકટ પહેલાના સ્તર પર પુનઃસ્થાપિત કરી દીધો છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, સંકટની શરૂઆતમાં રોકવામાં આવેલી બલ્ક LPGની સપ્લાયમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. તેને સંકટ પહેલાના ઉપયોગના સ્તરના 50% કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેનાથી કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રાહકોને મોટી રાહત મળી છે. આ પુનઃસ્થાપન તાજેતરમાં LPG સપ્લાયની સ્થિતિમાં થયેલા સુધારા બાદ કરવામાં આવ્યું છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, હવે 50 ટકા એલપીજીનો સપ્લાય કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ગ્રાહકોને કરવામાં આવશે.
મિડલ ઈસ્ટ સંકટ દરમિયાન ઘરેલું LPG ઉત્પાદન વધારવા માટે સરકારે 'આવશ્યક વસ્તુ ધારો' (Essential Commodities Act) હેઠળ આદેશ જાહેર કર્યા હતા. આ આદેશ હેઠળ C3-C4 સ્ટ્રીમ્સનો ઉપયોગ માત્ર LPG ઉત્પાદન માટે જ કરવો ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને પેટ્રોકેમિકલ તથા અન્ય ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉપયોગમાંથી હટાવીને LPG ઉત્પાદનમાં લગાવવામાં આવ્યો હતો.
C3-C4 સ્ટ્રીમ્સને લઈને બદલાવ
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, ઘરેલું LPG ઉત્પાદનમાં સુધારો અને ઇમ્પોર્ટેડ LPG કાર્ગોની અંદાજિત ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે LPG પૂલમાં C3/C4 સ્ટ્રીમ્સના ડાયવર્ઝનને ઘટાડવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. નોન-LPG ઉપયોગ માટે C3-C4 સ્ટ્રીમ્સની ફાળવણી વધારવામાં આવશે, પરંતુ સાથે જ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે, ઘરેલું LPGની ઉપલબ્ધતા પર કોઈ અસર ન પડે.
ઘરેલું LPG પર નહીં થાય કોઈ અસર
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પેટ્રોકેમિકલ સેક્ટર માટે C3-C4 ગેસની ફાળવણી વધારવા છતાં સામાન્ય જનતા માટે ઘરેલું LPGની ઉપલબ્ધતામાં કોઈ ઘટાડો કરવામાં નહીં આવે. સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરશે કે, ઘરેલું LPGનું ઉત્પાદન દરરોજ ઓછામાં ઓછું 40 TMT (થાઉઝન્ડ મેટ્રિક ટન) જળવાઈ રહે. આનો અર્થ એ છે કે, રસોઈ માટેના એલપીજી ગેસનો સપ્લાય યથાવત રહેશે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
યુદ્ધ શરૂ થતાં પહેલાં ક્રૂડ ઓઈલ જે સ્તર પર પહોંચ્યું હતું, હવે તે તેનાથી પણ નીચે આવી ગયું છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત હવે પ્રતિ બેરલ 72 ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. ઓઈલના ભાવમાં આ ઘટાડો ત્યારે આવ્યો છે જ્યારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરીથી ખોલી દેવામાં આવ્યો છે અને જહાજો ઝડપથી હોર્મુઝ પાર કરી રહ્યા છે.