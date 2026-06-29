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LPG Rules: શું 1 જુલાઈથી ઈન્ડેન, HP અને ભારત ગેસના ગ્રાહકોને નહીં મળે સિલિન્ડર; જાણો નિયમોનું સત્ય

માર્ચમાં સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે જે ક્ષેત્રોમાં PNG ની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યાંના બધા એલપીજી ઉપભોક્તાઓએ ત્રણ મહિનાની અંદર પીએનજી કનેક્શન લેવું પડશે. જો નિર્ધારિત સમયગાળામાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય તો તેનું એલપીજી કનેક્શન બંધ કરવામાં આવી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:36 PM IST
LPG Rules: શું 1 જુલાઈથી ઈન્ડેન, HP અને ભારત ગેસના ગ્રાહકોને નહીં મળે સિલિન્ડર; જાણો નિયમોનું સત્ય
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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