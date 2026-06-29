/LPG Rules: શું 1 જુલાઈથી ઈન્ડેન, HP અને ભારત ગેસના ગ્રાહકોને નહીં મળે સિલિન્ડર; જાણો નિયમોનું સત્ય

LPG Rules Change From July 1 : 1 જુલાઈથી એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિયમોમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. જો આ નિયમ લાગૂ થાય છે તો દેશભરના લાખો LPG ઉપભોક્તાઓ પર તેની સીધી અસર પડી શકે છે.
ખાસ કરી તે ગ્રાહકોને રાહત મળી શકે છે, જે લાંબા સમયથી સિલિન્ડર બુકિંગનો સમયગાળો ઓછો થવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. તો કેટલાક ગ્રાહકોના LPG કનેક્શન પણ બંધ કરી શકાય છે.
30 દિવસની અંદર બંધ થઈ શકે છે LPG કનેક્શન
પાછલા મહિને કેન્દ્ર સરકારે LPG (Regulation of Supply and Distribution) અમેન્ડમેન્ટ ઓર્ડરને ફરજીયાત બનાવ્યો હતો. આ નિયમ અનુસાર જે લોકોની પાસે પહેલાથી PNG કનેક્શન ઉપલબ્ધ છે. તેનું ઈન્ડેન, એચપી ગેસ કે ભારત ગેસનું એલપીજી કનેક્શન 30 દિવસની અંદર બંધ કરી શકાય છે. પરંતુ જો કોઈ ગ્રાહક સ્વયં પોતાની ઈચ્છાથી એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરે છે, તો તેને એક કૂપન આપવામાં આવશે. આ કૂપન દ્વારા ભવિષ્યમાં જરૂર પડવા પર તે બીજીવાર એલપીજી કનેક્શન પ્રાપ્ત કરી શકશે.
ઈન્ડેન, HP અને ભારત ગેસના ગ્રાહકો પાસે ઓછો સમય
માર્ચમાં સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે જે વિસ્તારમાં PNG ગેસની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યાં બધા એલપીજી ઉપભોક્તાઓએ ત્રણ મહિનાની અંદર પીએનજી કનેક્શન લેવું પડશે. જો નક્કી સમય મર્યાદાની અંદર આવું કરવામાં ન આવે તો તેનું એલપીજી કનેક્શન બંધ કરી શકાય છે.
સરકાર દ્વારા માર્ચમાં આપવામાં આવેલી ત્રણ મહિનાની સમયમર્યાદા જૂનના અંતમાં સમાપ્ત થઈ રહી છે. તેવામાં જે ક્ષેત્રોમાં પીએનજી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યાંના ઉપભોક્તાઓને જલ્દી PNG કનેક્શન લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
e-KYC કરાવવું ફરજીયાત
સરકારે બધા એલપીજી કનેક્શન ધારકો માટે e-KYC ને ફરજીયાત કરી દીધું છે. બધા ઉપભોક્તાઓએ 30 જૂન સુધી પોતાની e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. જો કોઈ ગ્રાહક સમય રહેતા e-KYC પૂર્ણ કરાવતો નથી, તો તેનું કનેક્શન પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને તેણે ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
પરંતુ જે ગ્રાહકોનું e-KYC થઈ ગયું છે, તેણે ફરી આ પ્રક્રિયા કરાવવાની જરૂરિયાત નથી.
શું 1 જુલાઈથી ઘટી જશે LPG બુકિંગનો સમયગાળો?
વર્તમાનમાં શહેરોમાં એલપીજી સિલિન્ડરનું ફરી બુકિંગ 25 દિવસના સમયગાળા બાદ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 45 દિવસના ગાળામાં કરી શકાય છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી શરૂ થયા બાદ 1 જુલાઈથી આ સમયગાળામાં ઘટાડો કરી શકાય છે. જો તેમ થાય છે તો એલપીજી ગ્રાહકોને મોટી રાહત મળશે.
મહત્વનું છે કે કેન્દ્ર સરકારે યુદ્ધની સ્થિતિ દરમિયાન એલપીજીની સપ્લાય યથાવત રાખવા અને કાળાબજારી રોકવા માટે બુકિંગ સમયગાળો વધારવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હવે સ્થિતિ સામાન્ય થવા પર આ સમયગાળામાં ઘટાડો કરવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
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આર્ટિકલના મહત્વના Q&A
સવાલ 1: કયા ગ્રાહકોનું એલપીજી (LPG) કનેક્શન 30 દિવસની અંદર બંધ થઈ શકે છે?
જવાબ: જે ગ્રાહકો પાસે પહેલાથી જ પીએનજી (PNG) કનેક્શન ઉપલબ્ધ છે, તેમનું એલપીજી કનેક્શન 30 દિવસની અંદર બંધ થઈ શકે છે.
સવાલ 2: પીએનજી સુવિધાવાળા વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોને કનેક્શન લેવા માટે સરકારે કેટલો સમય આપ્યો હતો?
જવાબ: સરકારે ત્રણ મહિનાનો સમય આપ્યો હતો, જેની સમયમર્યાદા જૂન મહિનાના અંતમાં પૂરી થઈ રહી છે.
સવાલ 3: જો કોઈ ગ્રાહક પોતાની ઈચ્છાથી એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરે તો તેને શું ફાયદો થશે?
જવાબ: તેને એક સ્પેશિયલ કૂપન આપવામાં આવશે, જેના દ્વારા તે ભવિષ્યમાં જરૂર પડવા પર ફરીથી સરળતાથી એલપીજી કનેક્શન મેળવી શકશે.
સવાલ 4: એલપીજી ગ્રાહકો માટે e-KYC કરાવવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે અને ન કરાવે તો શું થાય?
જવાબ: e-KYC કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન છે. જો આ પ્રક્રિયા પૂરી ન થાય, તો ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગમાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
સવાલ 5: 1 જુલાઈથી એલપીજી સિલિન્ડરના રી-બુકિંગના નિયમોમાં શું ફેરફાર થવાની સંભાવના છે?
જવાબ: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી શરૂ થતાં અને સ્થિતિ સામાન્ય થવાના કારણે, સિલિન્ડર રી-બુકિંગ માટેનો વર્તમાન સમયગાળો (શહેરોમાં 25 દિવસ અને ગામડામાં 45 દિવસ) ઘટાડીને ગ્રાહકોને રાહત આપવામાં આવી શકે છે.