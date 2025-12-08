Prev
₹82 ના IPO પર દાવ લગાવવા તૂટી પડ્યા ઈન્વેસ્ટર, 383 ગણો થયો સબ્સક્રાઇબ, લિસ્ટિંગ પર થશે 122% નો નફો

કંપનીનો આઈપીઓ કુલ 383.7 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો છે. તેના વિરુદ્ધ માત્ર 14,52,800 શેર જારી હતા, જ્યારે ઈન્વેસ્ટરો તરફથી 42 કરોડથી વધુ શેર માટે બોલી લગાવવામાં આવી. આ નાના ઈશ્યુની જબરદસ્ત માંગ જોવા મળી, જ્યારે લિસ્ટિંગને લઈને રોકાણકારોની આશા વધી ગઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:19 PM IST

Luxury Time IPO: સ્વિસ લક્ઝરી ઘડિયાળનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને રિટેલ કારોબારમાં કામ કરનારી લક્ઝરી ટાઇમ લિમિટેડના SME IPOએ 8 ડિસેમ્બરે બોલીના છેલ્લા દિવસે જબરદસ્ત ધૂમ મચાવી. કંપનીનો આઈપીઓ કુલ 383.7 ગણો સબ્સક્રાઇબ થઈ ગયો છે. તેની વિરુદ્ધ માત્ર 1452800 શેર જારી હતી, જ્યારે ઈન્વેસ્ટરો તરફથી 42 કરોડથી વધુ શેર માટે બોલી લાગી. આ નાના ઈશ્યુની જબરદસ્ત માંગ જોવા મળી, જેથી લિસ્ટિંગના દિવસે સારા કમાણીની આશા વધી ગઈ છે.

શું ચાલી રહ્યો છે GMP
લક્ઝરી ટાઇમ લિમિટેડનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. સોમવારે જીએમપી 100 રૂપિયા પ્રતિ શેર ચાલી રહ્યો હતો. જોકે આઈપીઓની પ્રાઇઝ બેન્ડ 82 રૂપિયા છે. એટલે કે રોકાણકારોને 122 ટકાથી વધુના લિસ્ટિંગ ગેનનો સંકેત મળી રહ્યો છે. પરંતુ જીએમપી અનૌપચારિક બજાર હોય છે, તેથી વાસ્તવિક લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ બજારની સ્થિતિ પર નિર્ભર કરશે.

કંપનીનો આઈપીઓ
કંપનીનો 18.74 કરોડનો આ SME IPO બુક-બિલ્ડિંગ રૂટથી લાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં 15 કરોડનો ફ્રેશ ઈશ્યુ અને 3.74 કરોડનો OFS સામેલ છે. પ્રાઇસ બેન્ડ 78-82 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે અને એક લોટમાં 1600 શેર છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટ (3200 શેર) માટે અરજી કરવી જરૂરી હતી, જે માટે 2.62 લાખનું રોકાણ કરવાનું હતું. આઈપીઓ 4 ડિસેમ્બરે કુલ્યો હતો અને આજે બંધ થયો છે. કંપનીના શેરનું એલોટમેન્ટ 9 ડિસેમ્બર અને લિસ્ટિંગ 11 ડિસેમ્બરે થશે.

કંપનીનો કારોબાર
2008મા સ્થાપિત લક્ઝરી ટાઇમ લિમિટેડ સ્વિસ લક્ઝરી ઘડિયાળનું ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન, માર્કેટિંગ, રિટેલ અને સર્વિસિંગનું કામ કરે છે. કંપનીના દેશભરમાં 70થી વધુ પોઈન્ટ્સ ઓફ સેલ છે અને તે B2B અને D2C અને ઈ-કોમર્સ જેવા પાંચ મુખ્ય વર્ટિકલ્સમાં કામ કરે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025મા કંપનીની આવક વધી 60.78 કરોડ થઈ ગઈ, જ્યારે નફો 4.29 કરોડ સુધી પહોંચી ગયો છે. 

