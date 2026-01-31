સોનું-ચાંદી અને કરોડોની મિલકત... અજિત પવાર કરતાં પણ વધુ છે સુનેત્રા પવારની સંપત્તિ
Sunetra Pawar Net Worth : બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારના નિધન બાદ હવે તેમના પત્ની સુનેત્રા અજિત પવારને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનીને એક નવો અધ્યાય લખશે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તેમની સંપત્તિ વિશે જણાવીશું.
Sunetra Pawar Net Worth : વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારના નિધન બાદ તેમના પત્ની સુનેત્રા પવારને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સુનેત્રા પવારે મુંબઈ રાજભવન ખાતે પદ અને ગુપ્તતાના શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. સુનેત્રા પવારે ગયા વર્ષે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે બારામતીથી તેમની ભાભી સુપ્રિયા સુલે સામે લોકસભાની ચૂંટણી લડી હતી પરંતુ તેઓ હારી ગયા હતા. ત્યારબાદ 18 જૂન, 2024ના રોજ તેઓ રાજ્યસભામાં બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. હવે તેઓ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે.
અજિત પવાર કરતાં પણ વધુ છે સુનેત્રા પવારની સંપત્તિ
સુનેત્રા પવારની કુલ સંપત્તિ તેમના પતિ અજિત પવાર કરતાં વધુ છે. તેમની પાસે 150 કરોડથી વધુની સંપત્તિ છે. 2024માં દાખલ કરાયેલા તેમના સોગંદનામા મુજબ, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે 3 લાખ રોકડા છે. સુનેત્રા પવાર પાસે સરકારી, સહકારી અને ખાનગી બેંકો સહિત અનેક બેંક ખાતા છે. તેમની પાસે કુલ 6 કરોડ જમા છે. વધુમાં તેમની પાસે 66 લાખથી વધુ મૂલ્યના બોન્ડ અને કંપનીના શેર છે.
કરોડોની જમીન
સુનેત્રા પવાર પાસે મુંબઈ, પુણે અને બારામતી સહિત મહારાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં જમીન છે. તેમની પાસે ખેતીની જમીન, રહેણાંક મકાનો, પ્લોટ અને વ્યાપારી ઇમારતો સહિત 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની મિલકતો છે.
2 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું સોનું અને ચાંદી
સુનેત્રા પવાર પાસે ચાંદીના વાસણો છે. આ વાસણોનું વજન આશરે 35 કિલો છે. વધુમાં તેમની પાસે 21.50 કિલો વજનની ચાંદીની મૂર્તિઓ છે. તેમની પાસે 20 કિલો ચાંદીની ભેટો પણ છે. તેમની પાસે 1030 ગ્રામ સોનું પણ છે. તેમની પાસે હીરાના દાગીના પણ છે. કુલ મળીને, તેમની પાસે 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું સોનું અને ચાંદી છે.
આ ઉપરાંત, સુનેત્રા પવાર પાસે આશરે 1 કરોડની ગાડીઓ છે. તેમની પાસે ટોયોટા, મહિન્દ્રા અને ટાટા કારની સાથે ત્રણ ટ્રેક્ટર પણ છે. સુનેત્રાને વાહનોનો ખાસ શોખ નથી. તેમના ટ્રેક્ટર ખેતી માટે વપરાય છે.
