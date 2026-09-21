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RBIનો મોટો નિર્ણય! બેંકોની આ ટ્રિક્સ હવે નહીં કરે કામ, નિયમોમાં થશે ફેરફાર

RBI New Capital Rules: RBIએ બેંકો માટે નવા બજાર જોખમ સંબંધિત મૂડી નિયમો જાહેર કર્યા છે, જે 1 એપ્રિલ, 2027થી અમલમાં આવશે. સુધારેલા બેસલ III માળખા હેઠળ, બેંકો હવે ઓછી મૂડી જરૂરિયાતોનો લાભ લેવા માટે ટ્રેડિંગ બુક અને બેંકિંગ બુક વચ્ચે મનસ્વી રીતે નાણાકીય સાધનોનું વર્ગીકરણ કરી શકશે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:54 PM IST
RBIનો મોટો નિર્ણય! બેંકોની આ ટ્રિક્સ હવે નહીં કરે કામ, નિયમોમાં થશે ફેરફાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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