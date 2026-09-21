/RBIનો મોટો નિર્ણય! બેંકોની આ ટ્રિક્સ હવે નહીં કરે કામ, નિયમોમાં થશે ફેરફાર

RBI New Capital Rules: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ બેંકો માટે બજાર જોખમ સંબંધિત તેના મૂડી નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે. નવા નિયમો સુધારેલા બેસલ III માળખા સાથે સુસંગત છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય બેંકોને બજારની અસ્થિરતાના જોખમોને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી મૂડી જાળવવા માટે તૈયાર કરવાનો છે.
RBIએ સરળતા અને અમલીકરણ પર પણ ભાર મૂક્યો છે. નવી જોગવાઈઓ 1 એપ્રિલ, 2027થી અમલમાં આવશે, જેનાથી બેંકોને નવા નિયમોનું પાલન કરવા માટે તેમની સિસ્ટમ તૈયાર કરવા માટે સમય મળશે. ચાલો આ નવા નિયમોને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ.
આ બેંક ટ્રિક્સ હવે કામ કરશે નહીં
નવા નિયમો હેઠળ, બેંકો ઓછી મૂડી રાખવાનો લાભ મેળવવા માટે ટ્રેડિંગ બુક અને બેંકિંગ બુક વચ્ચે મનસ્વી રીતે નાણાકીય સાધનો ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં. RBI જણાવે છે કે નિયમોમાં અંતરનો ઉપયોગ કરીને મૂડી જરૂરિયાતો ઘટાડવાના પ્રયાસોને અટકાવવા મહત્વપૂર્ણ છે. આ નાણાકીય સાધનોના વર્ગીકરણમાં વધુ શિસ્ત લાવશે અને વાસ્તવિક બજાર જોખમના આધારે મૂડી હોલ્ડિંગને મજબૂત બનાવશે.
આ નિયમો કોને લાગુ પડશે?
ભાષાના અહેવાલ મુજબ, RBIના આ નિર્દેશો નાની ફાઇનાન્સ બેંકો, પેમેન્ટ બેંકો અને સ્થાનિક વિસ્તાર બેંકો સિવાયની તમામ વાણિજ્યિક બેંકોને લાગુ પડશે. બેંકોએ બજાર જોખમ માટે જોખમ-ભારિત સંપત્તિઓની ગણતરી કરવા માટે એક સરળ પ્રમાણિત પદ્ધતિ અપનાવવાની જરૂર પડશે. આ સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ પ્રકારના બજાર જોખમને એકસમાન અને સ્પષ્ટ રીતે માપવાનો છે, જેથી મૂડી જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન વધુ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકાય.
વ્યાજ દર જોખમોના મૂલ્યાંકનમાં ફેરફાર
કેન્દ્રીય બેંકે વ્યાજ દર જોખમોના મૂલ્યાંકનમાં પણ ફેરફાર કર્યા છે. આ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ચોક્કસ જોખમ કોષ્ટકોને બેંકિંગ દેખરેખ પરની બેસલ સમિતિના માર્ગદર્શિકા અનુસાર સુધારવામાં આવ્યા છે. આ બેંકો માટે વ્યાજ દરમાં ફેરફારથી ઉદ્ભવતા જોખમને માપવાનું વધુ સ્પષ્ટ બનાવશે. બોન્ડ અને અન્ય વ્યાજ દર-આધારિત સાધનો માટે બજારમાં વધઘટની અસરને ધ્યાનમાં લેતા આ ફેરફાર ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે.
મૂડી સેટિંગ મિકેનિઝમમાં ફેરફાર
ભાષા રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રેડિંગ બુકમાં રાખવામાં આવેલા બોન્ડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs) માટે મૂડી સેટિંગ મિકેનિઝમમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. મૂડી જરૂરિયાતો નક્કી કરતી વખતે હવે સાધનના અંતર્ગત જોખમને ધ્યાનમાં લેવા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. બજાર-સંબંધિત જોખમોને સંબોધવા માટે બેંકો પાસે પૂરતી મૂડી ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવા માટે પૂરતા રક્ષણાત્મક પગલાં પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
RBIના નવા નિયમો બજાર જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા અને તેની સામે બેંકોની મૂડી સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આનાથી ટ્રેડિંગ અને બેંકિંગ પુસ્તકો વચ્ચે કડક વર્ગીકરણ અને જોખમ-આધારિત મૂડી ગણતરીઓ દ્વારા બેંકોની જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓમાં ફેરફાર થશે. આ નિયમો એપ્રિલ 2027માં અમલમાં આવશે, તેથી બેંકો પાસે તેમની આંતરિક પ્રક્રિયાઓ અને મૂડી ગણતરી પ્રણાલીઓને નવી જોગવાઈઓ અનુસાર અનુકૂલિત કરવા માટે પૂરતો સમય હશે.