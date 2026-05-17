/Gas Connection New Update: ગેસ કનેક્શન પર મોટો નિર્ણય, જૂનમાં થઈ જશે સસ્પેન્ડ, શું છે ‘નો ડ્યુઅલ કનેક્શન’ નિયમ?

Gas Connection New Update: દેશમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી ઘરેલું-કોમર્શિયલ સિલિન્ડર, કુકિંગ ગેસ, LPG-PNG કનેક્શન ખૂબ ચર્ચામાં છે. જ્યારથી ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ શરૂ થયું અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Strait of Hormuz) બ્લોક થઈ, ત્યારથી દેશમાં LPG સંકટ ઘેરાયું છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે કેન્દ્ર સરકારે LPG કનેક્શન સંબંધિત નિયમો બદલ્યા છે અને લોકોને રાહત આપી છે. આ નિયમોમાંથી એક 'નો ડ્યુઅલ કનેક્શન' (No Dual Connection) નો નિયમ પણ છે, જેને લઈને નવું અપડેટ આવ્યું છે.
Gas Connection New Update: નવા નિયમો અનુસાર ભારતીયોના રસોડામાં હવે કાં તો LPG કનેક્શન રહેશે અથવા PNG કનેક્શન રહેશે. જો તમારી પાસે બંને કનેક્શન છે, તો તમારે એક કનેક્શન સરન્ડર (પરત) કરવું પડશે. જો આમ નહીં કરવામાં આવે તો એક કનેક્શન ૩૦ જૂન સુધીમાં ઓટોમેટિક સસ્પેન્ડ થઈ જશે, એટલે કે 1 જુલાઈથી તે કનેક્શન કામ જ નહીં કરે. તેથી વધુ સારું એ રહેશે કે સમય રહેતા જ એક ગેસ કનેક્શન સરન્ડર કરી દો, અન્યથા મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.
'નો ડ્યુઅલ ગેસ કનેક્શન' નિયમનો હેતુ
ઇન્ડેન ગેસ (Indane), ભારત ગેસ (Bharat Gas) અને એચપી ગેસ (HP Gas) ત્રણેય ઓઇલ કંપનીઓએ LPG કનેક્શનને લઈને 'નો ડ્યુઅલ ગેસ કનેક્શન' નો નિયમ લાગુ કરી દીધો છે. કેન્દ્ર સરકારના આદેશ પર કુકિંગ ગેસનું કાળાબજાર રોકવા અને દેશમાં સુરક્ષિત ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે. ત્રણેય કંપનીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈની પાસે ગેરકાયદેસર રીતે બંને ગેસ કનેક્શન મળી આવશે, તો તેની સામે કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
શું છે 'નો ડ્યુઅલ ગેસ કનેક્શન' નિયમ?
દેશના મોટા શહેરો અને સોસાયટીઓમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) નું નેટવર્ક બિછાવી દેવામાં આવ્યું છે. આ કનેક્શન સિલિન્ડરની તુલનામાં સુરક્ષિત, સસ્તું અને સુવિધાજનક છે. લાખો લોકો PNG કનેક્શન મેળવી ચૂક્યા છે, પરંતુ તેમણે બેકઅપ તરીકે LPG કનેક્શન પણ રાખ્યું છે. આનાથી સરકાર પર ડબલ ગેસ સપ્લાયનો બોજ વધી રહ્યો છે. સાથે જ, ૨ કનેક્શન હોવાને કારણે ગેસનો બગાડ થઈ રહ્યો છે અને ગેસ સિલિન્ડરોના કાળાબજાર પણ વધવા લાગ્યા છે.
ગેસ કનેક્શન અંગે સરકારનો નિયમ
કેન્દ્ર સરકારે નિયમ બનાવ્યો છે કે એક જ સરનામાં (એડ્રેસ) પર ૨ અલગ-અલગ પ્રકારના ગેસ કનેક્શન આપવા અને રાખવા તે ગેરકાનૂની છે. તાજેતરમાં ઘેરાયેલા LPG સંકટને કારણે સરકારે કડક વલણ અપનાવતા કંપનીઓએ ૨ કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકોની ઓળખ શરૂ કરી દીધી છે. કંપનીઓએ યાદી તૈયાર કરીને ગ્રાહકોને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે કે તેઓ એક કનેક્શન સરન્ડર કરી દે, નહીં તો બંને કનેક્શન બ્લોક કરી દેવામાં આવશે. ત્યારબાદ નવેસરથી કનેક્શન લેવું પડશે.
ગેસ કનેક્શન સરન્ડર કરવાની પ્રક્રિયા શું છે?
LPG-PNG બંને ગેસ કનેક્શનમાંથી કોઈ એક કનેક્શન સરન્ડર કરવાથી તમે બ્લોકેજ અને પેનલ્ટી (દંડ) થી બચી જશો. આ માટે તમારે તમારી ગેસ એજન્સી પાસે જવું પડશે. ત્યાં 'કનેક્શન સરન્ડર' નું ફોર્મ ભરીને ખાલી અથવા ભરેલો સિલિન્ડર અને રેગ્યુલેટર જમા કરાવવાના રહેશે. તેના બદલામાં ગેસ એજન્સી તમને 'સરન્ડર સર્ટિફિકેટ' આપશે. આ સાથે જ, ગેસ કનેક્શન લેતી વખતે જે સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (જામીન રકમ) જમા કરાવી હતી, તે તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે.